175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Антон Заболотный
Текст: Сергей Титов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Большой, русский, босс. «Спартак» будет огорчать воспитанник ЦСКА

В нашем чемпионате появился новый сильный нападающий – и чтобы это понять, не стоит смотреть на количество забитых мячей.
17 сентября 2017, воскресенье. 10:30 Футбол

Вывеска «Спартак» против дебютанта Премьер-Лиги впервые за долгое время выглядит термоядерной – под неё можно подвязать столько интриг, сколько и в полноценное дерби не всегда вписывается.

Раз: никто не забыл, что было весной 2014-го в Той Самой Игре Кубка, когда «Тосно» приехал в Москву клубом ПФЛ и вызвал новую волну осадков в виде летящих шарфов. Два: тренерский штаб «Тосно» набит людьми с красно-белым прошлым – Дмитрий Парфёнов успешно ставит команде самый симпатичный и понятный футбол среди новичков Премьер-Лиги, Владимир Бесчастных ему помогает. Три: в «Тосно» играет (ну, пока сидит в глухом запасе) Владимир Быстров – бывший игрок «Спартака» с целованным ромбиком и беготнёй туда-обратно из «Зенита» за плечами.

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака»
В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.

Лидеры «Тосно» с красно-белыми никак не связаны, зато в их биографии значится игра за врагов «Спартака». Евгений Чернов воспитывался в «Зените», Антон Заболотный рос в ЦСКА, и для обоих матч с красно-белыми может стать особенным. Заболотный уверяет, что никакого фанатизма нет и он может представить себя в «Спартаке», однако матч в любом случае будет для Антона принципиальным. Как и любой против больших команд.

Заболотный – уже одно из главных открытий Премьер-Лиги, и даже немного жаль, что на большом уровне он раскрылся достаточно поздно, в 26. Подростком он приезжал в спортинтернат ЦСКА, но заиграть в основе «армейцев» на стыке десятилетий не мог: конкурировать с Вагнером и Думбия было бессмысленно – только сиди и учись на тренировках. Заболотного включали в заявку на Лигу чемпионов, а Леонид Слуцкий давал парню броское необъяснимое прозвище Балотелли (из-за габаритов? характера? любви к понтам?). Но в ЦСКА с Антоном поступили, как с любым молодым игроком, не готовым биться за место в основе: пустили по беспорядочным арендам, сделав дауншифтера.

Астрахань, Екатеринбург, Брянск, Уфа, Воронеж – типичный набор игрока, однажды превращённого в пушечное мясо. Командировки Заболотного были кратковременными, часто бесполезными, клубы Премьер-Лиги звали игрока на просмотр и быстро отцепляли его (как «Крылья» времён работы Гаджи Гаджиева), а стабильно забивать Антон начал только во второй лиге, куда спустился после выхода в Премьер-Лигу с «Уфой». Заболотного считали сначала негодным игроком для РФПЛ, а потом – бракованным даже для ФНЛ. Когда «Факел» поднялся из второй лиги, Заболотный стал первым запасным, играл мало, а забивал ещё меньше: один гол за полгода, и тот с пенальти.

Позвать такого игрока в проект под Премьер-Лигу мог только тренер, умеющий раскрывать недооценённых футболистов. В нашем подвале таких специалистов двое, и в «Тосно» Заболотного позвал один из них – Александр Григорян. Считайте Григоряна клоуном дальше, но он умеет раскрывать сильные стороны игроков и смотреть чуть дальше традиционной статистики. Полузащитников вроде Павла Карасёва, которого тренер забирал из Хабаровска в «Анжи», он ценит за работу без мяча и умственную работу. Нападающих такого склада, как Заболотный и Базелюк, – за габариты, жажду борьбы, цепкость и смелость. Голы вторичны. Иногда это нужно понимать в контексте игры нападающего: надо очень плохо смотреть футбол, чтобы считать слабым форвардом Зе Луиша, делающего похожую работу.

Зеро. Зе Луиш не забивает 9 месяцев
Но не всё так плохо.

Григорян не смог поработать с Заболотным – его карьера в «Тосно» закончилась на Кубке ФНЛ, – но Антон получил мощный импульс доверия и смог раскрыть при других тренерах то, на что напирал Григорян. В прорывном сезоне, когда «Тосно» поднялся в Премьер-Лигу, Заболотный забил 16 мячей. Однако голы для его роли действительно вторичны – он приносит огромную пользу и без голов.

Чтобы объяснить это, нужно чуть покопаться в продвинутой статистике и посмотреть матчи «Тосно». Дмитрий Парфёнов создал играющую команду, но в начале и развитии атак «лесники» часто работают просто – длинными передачами в сторону Заболотного. Дальше Антон сделает всё сам: выиграет мяч и скинет на фланг, откуда будет сделана новая подача в штрафную. За сезон у Заболотного накопилось 60,3% выигранных верховых единоборств (лучший результат в Премьер-Лиге среди нападающих) и 602 отрезанных соперника на приёме передач из глубины (3-й в РФПЛ по позиции, после Кокорина и Игбуна). Но если Кокорин и Игбун берут резкостью, то Заболотный чаще использует пробивную мощь и здорово цепляется за всё, что прилетает из глубины.

Работа Заболотного без мяча ещё важнее: он – босс прессинга «Тосно», мешающий центральным защитникам начинать атаки и обеспечивающий постоянное давление. Антон – едва ли не единственный нападающий в Премьер-Лиге, постоянно действующий вратарям на нервы: когда мяч в руках у голкипера, Заболотный подбегает к нему и вынуждает выносить мяч вперёд, блокируя варианты с короткими передачами. На угловых Заболотный тоже максимально мешает вратарю, блокируя его и не давая выйти из ворот.

Он может стягивать на себя защитника и открывать свободное пространство для другого интересного форварда «Тосно», Евгения Маркова – так тосненцы забили «Анжи» в прошлом туре. Своими габаритами Заболотный как бы провоцирует на борьбу с собой, но временами имитирует борьбу, чтобы открыть пространство для забегания другого игрока «Тосно». Такая работа делает второстепенным бомбардирские рекорды Заболотного: в Премьер-Лиге он хотел повторить прошлогодний результат и забил 16, а сейчас забил всего дважды.

За две недели до «Спартака» Заболотный выдал редкий матч в сезоне, где хотел именно забить, а не заниматься полезной черновой работой. В сборной России. В начале матча Заболотный дважды долбанул по чужим воротам издали, а потом рассказал, что это от большого желания проявить себя. Надо было только успокоиться, делать свою работу и ждать шанса, как и случилось с Антоном – он замкнул фланговую передачу, продавив защитника «Динамо» в своём стиле, а потом услышал от Станислава Черчесова, что за Заболотным будут следить и дальше.

Черчесов, как и другие тренеры Заболотного, тоже понял: голы – не главное, чего ждать от Антона.

Но со «Спартаком» он будет заряжен на гол.

Как Промес привыкает к нелюбимой схеме. Матч с «Марибором» многое объяснит
Разбираем на примере матчей выходных, как остановить «Зенит» и как теперь будет играть лидер «Спартака».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Антон Заболотный Дмитрий Парфёнов
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
10:57 Побегалов: «Шинник» находится где-то рядом с функциональной ямой
10:48 Лингард: Моуринью сказал, что каждый игрок «Манчестер Юнайтед» получит шанс
10:33 Нилмар приостановил выступления за «Сантос» из-за лечения от депрессии
10:30 Тульский «Арсенал» пожелал Панченко скорейшего восстановления
10:26 «Ювентус» не достиг прогресса в переговорах о продлении контракта с Кьеллини
10:20 Д. Реднапп: «Арсеналу» остро нужна большая победа, которая перевернёт ход сезона
10:07 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
10:05 Талалаев: трудно заставить захотеть играть в футбол, а не играть на удержание
10:03 Спаллетти: в данный момент «Интер» не интересует турнирная таблица
09:41 Джеко: я мог забить «Вероне» и больше двух голов, моменты были
09:32 Коутиньо: было честью получить предложение от «Барсы», я заинтересовался им
09:30 «Тосно» — «Спартак»: команды определились с комплектами формы на игру
09:28 Писарев: окончательно понял, что в Дзержинске «Олимпийцу» играть сложнее
09:19 Тихонов: все команды играют против «Крыльев Советов» с удвоенной энергией
09:16 Анчелотти: «Бавария» смогла действовать более вертикально, была опаснее
08:42 Вратарь черногорского клуба «Бокель» застрелен во время тренировки
08:02 Болельщик выбежал на поле, чтобы сделать селфи и обняться с Агуэро
07:23 Тренер «Майнца» Шварц: проигрывать «Баварии» — это совершенно нормально
06:33 Левандовски: у «Баварии» получилось всё, что мы запланировали
06:11 «Селтик» довёл рекордную беспроигрышную серию в Шотландии до 55 матчей
05:37 Реднапп: я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги
05:24 Гвардиола: Агуэро — легенда и часть истории «Манчестер Сити»
05:05 Мюллер: в матче с «Майнцем» «Бавария» хотела показать себя с наилучшей стороны
04:54 Нападающий «Вердера» Крузе получил перелом ключицы и выбыл на два месяца
04:36 Деле Алли хотел бы зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше £ 100 тыс. в неделю
04:12 Классон стал автором юбилейного, 600-го, гола «Краснодара» в официальных играх
03:49 В Атланте побит рекорд посещаемости матчей MLS
03:23 Два вратаря «Краснодара» получили травмы перед матчем с «Анжи»
03:06 После матча с «Зенитом» «Вардар» раскритиковал условия и цены на аренду арены
02:46 Бояринцев — о дебютном матче в «Текстильщике»: получилась валидольная концовка
02:37 Видеообзор матча «Хетафе» — «Барселона»
02:28 Шаронов объяснил, почему Джанаев сыграл за молодёжную команду «Рубина»
02:09 Автор гола в ворота «Сандерленда» Мейлер поддержал Слуцкого
01:55 Обляков: «Уфа» хочет победить «Зенит», это особенная игра для меня
01:45 «Боруссия» из Мёнхенгладбаха об удалении Кейта: это стиль Мане
01:17 Семак: простых выездов не бывает, «Уфа» готова к матчу с «Зенитом»
00:58 Гризманн: новый стадион «Атлетико» — лучший из всех, на которых я играл
00:58 Головин: мне показалось, что гола после удара Фернандеса не было
00:51 Жамалетдинов: тяжёлая победа для ЦСКА, «Ростов» обороняется почти всем составом
00:51 Паулиньо: очень рад, что забил победный гол в матче «Хетафе» — «Барселона»
00:47 Бакайоко: «Тоттенхэм» представляет большую угрозу для «Челси», нежели «Арсенал»
00:32 Канчельскис посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане
00:28 «Спортинг» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии
00:19 Селюк извинился перед болельщиками «Балтики» за поведение своего клиента
00:18 Почеттино: «Тоттенхэм» снова потерял очки на «Уэмбли», и это не очень хорошо
Все новости RSS
Партнерский контент