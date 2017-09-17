Большой, русский, босс. «Спартак» будет огорчать воспитанник ЦСКА

Вывеска «Спартак» против дебютанта Премьер-Лиги впервые за долгое время выглядит термоядерной – под неё можно подвязать столько интриг, сколько и в полноценное дерби не всегда вписывается.

Раз: никто не забыл, что было весной 2014-го в Той Самой Игре Кубка, когда «Тосно» приехал в Москву клубом ПФЛ и вызвал новую волну осадков в виде летящих шарфов. Два: тренерский штаб «Тосно» набит людьми с красно-белым прошлым – Дмитрий Парфёнов успешно ставит команде самый симпатичный и понятный футбол среди новичков Премьер-Лиги, Владимир Бесчастных ему помогает. Три: в «Тосно» играет (ну, пока сидит в глухом запасе) Владимир Быстров – бывший игрок «Спартака» с целованным ромбиком и беготнёй туда-обратно из «Зенита» за плечами.

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака» В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.

Лидеры «Тосно» с красно-белыми никак не связаны, зато в их биографии значится игра за врагов «Спартака». Евгений Чернов воспитывался в «Зените», Антон Заболотный рос в ЦСКА, и для обоих матч с красно-белыми может стать особенным. Заболотный уверяет, что никакого фанатизма нет и он может представить себя в «Спартаке», однако матч в любом случае будет для Антона принципиальным. Как и любой против больших команд.



Заболотный – уже одно из главных открытий Премьер-Лиги, и даже немного жаль, что на большом уровне он раскрылся достаточно поздно, в 26. Подростком он приезжал в спортинтернат ЦСКА, но заиграть в основе «армейцев» на стыке десятилетий не мог: конкурировать с Вагнером и Думбия было бессмысленно – только сиди и учись на тренировках. Заболотного включали в заявку на Лигу чемпионов, а Леонид Слуцкий давал парню броское необъяснимое прозвище Балотелли (из-за габаритов? характера? любви к понтам?). Но в ЦСКА с Антоном поступили, как с любым молодым игроком, не готовым биться за место в основе: пустили по беспорядочным арендам, сделав дауншифтера.



Астрахань, Екатеринбург, Брянск, Уфа, Воронеж – типичный набор игрока, однажды превращённого в пушечное мясо. Командировки Заболотного были кратковременными, часто бесполезными, клубы Премьер-Лиги звали игрока на просмотр и быстро отцепляли его (как «Крылья» времён работы Гаджи Гаджиева), а стабильно забивать Антон начал только во второй лиге, куда спустился после выхода в Премьер-Лигу с «Уфой». Заболотного считали сначала негодным игроком для РФПЛ, а потом – бракованным даже для ФНЛ. Когда «Факел» поднялся из второй лиги, Заболотный стал первым запасным, играл мало, а забивал ещё меньше: один гол за полгода, и тот с пенальти.

Позвать такого игрока в проект под Премьер-Лигу мог только тренер, умеющий раскрывать недооценённых футболистов. В нашем подвале таких специалистов двое, и в «Тосно» Заболотного позвал один из них – Александр Григорян. Считайте Григоряна клоуном дальше, но он умеет раскрывать сильные стороны игроков и смотреть чуть дальше традиционной статистики. Полузащитников вроде Павла Карасёва, которого тренер забирал из Хабаровска в «Анжи», он ценит за работу без мяча и умственную работу. Нападающих такого склада, как Заболотный и Базелюк, – за габариты, жажду борьбы, цепкость и смелость. Голы вторичны. Иногда это нужно понимать в контексте игры нападающего: надо очень плохо смотреть футбол, чтобы считать слабым форвардом Зе Луиша, делающего похожую работу.

Зеро. Зе Луиш не забивает 9 месяцев Но не всё так плохо.

Григорян не смог поработать с Заболотным – его карьера в «Тосно» закончилась на Кубке ФНЛ, – но Антон получил мощный импульс доверия и смог раскрыть при других тренерах то, на что напирал Григорян. В прорывном сезоне, когда «Тосно» поднялся в Премьер-Лигу, Заболотный забил 16 мячей. Однако голы для его роли действительно вторичны – он приносит огромную пользу и без голов.



Чтобы объяснить это, нужно чуть покопаться в продвинутой статистике и посмотреть матчи «Тосно». Дмитрий Парфёнов создал играющую команду, но в начале и развитии атак «лесники» часто работают просто – длинными передачами в сторону Заболотного. Дальше Антон сделает всё сам: выиграет мяч и скинет на фланг, откуда будет сделана новая подача в штрафную. За сезон у Заболотного накопилось 60,3% выигранных верховых единоборств (лучший результат в Премьер-Лиге среди нападающих) и 602 отрезанных соперника на приёме передач из глубины (3-й в РФПЛ по позиции, после Кокорина и Игбуна). Но если Кокорин и Игбун берут резкостью, то Заболотный чаще использует пробивную мощь и здорово цепляется за всё, что прилетает из глубины.

Работа Заболотного без мяча ещё важнее: он – босс прессинга «Тосно», мешающий центральным защитникам начинать атаки и обеспечивающий постоянное давление. Антон – едва ли не единственный нападающий в Премьер-Лиге, постоянно действующий вратарям на нервы: когда мяч в руках у голкипера, Заболотный подбегает к нему и вынуждает выносить мяч вперёд, блокируя варианты с короткими передачами. На угловых Заболотный тоже максимально мешает вратарю, блокируя его и не давая выйти из ворот.



Он может стягивать на себя защитника и открывать свободное пространство для другого интересного форварда «Тосно», Евгения Маркова – так тосненцы забили «Анжи» в прошлом туре. Своими габаритами Заболотный как бы провоцирует на борьбу с собой, но временами имитирует борьбу, чтобы открыть пространство для забегания другого игрока «Тосно». Такая работа делает второстепенным бомбардирские рекорды Заболотного: в Премьер-Лиге он хотел повторить прошлогодний результат и забил 16, а сейчас забил всего дважды.

За две недели до «Спартака» Заболотный выдал редкий матч в сезоне, где хотел именно забить, а не заниматься полезной черновой работой. В сборной России. В начале матча Заболотный дважды долбанул по чужим воротам издали, а потом рассказал, что это от большого желания проявить себя. Надо было только успокоиться, делать свою работу и ждать шанса, как и случилось с Антоном – он замкнул фланговую передачу, продавив защитника «Динамо» в своём стиле, а потом услышал от Станислава Черчесова, что за Заболотным будут следить и дальше.



Черчесов, как и другие тренеры Заболотного, тоже понял: голы – не главное, чего ждать от Антона.



Но со «Спартаком» он будет заряжен на гол.