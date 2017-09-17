Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла

13 сентября 2017 года на «Сантьяго Бернабеу» всякий раз, как мяч получал 11-й номер «Реала», раздавался свист. Давление на своих же игроков – уже традиция для фанов «Королевского клуба», которые не щадят ни легенд (спросите Икера Касильяса), ни тем более заезжих легионеров.



Похожий на тень в летних предсезонных турнирах Гарет Бэйл (0 голов за 235 минут) тяжело вкатывается в сезон, стараясь набрать форму после очередной травмы. 20-й по счёту, полученной им в футболке «Реала».

Утекло много воды с той поры, как мадридский клуб сделал Бэйла самым дорогим футболистом планеты. Только сам валлиец остался на прежнем уровне. Уровне мастера, которому осталось сделать ещё один шаг до статуса великого игрока. Сейчас беспощадная мадридская публика освистывает его и чуть ли не требует продажи. Не стоит сомневаться – если бы «Реал» преуспел в переговорах с Мбаппе, Гарет наверняка отправился бы обратно в Британию.



Однако за старания Бэйла и его борьбу с собственным организмом ему стоит не просто посочувствовать – поставить памятник!

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Хронология травм

Первый сезон в «Реале» сложился для Бэйла волшебно. Автоматическое попадание в старт, понимание тренера, контакт с Роналду, фантастический забег (бедолаге Бартре он наверняка снится до сих пор) и победный гол в финале Кубка Испании, победный мяч в финале Лиги чемпионов. Просто сказка.

Однако уже тогда у болельщиков «Реала» был повод обратить внимание на одну деталь – в первый же сезон реактивный валлиец заработал шесть травм различной степени тяжести – от гриппа до травмы голеностопа. Серьёзных повреждений он не получал – выбывал максимум на 13 дней и быстро возвращался. Притом на фоне успехов команды проблемы Гарета отошли на второй план. Но потом всё стало очевиднее – за три года на «Бернабеу» Бэйл попадал в лазарет 20 раз.



Лечение травм спины, межпозвоночная грыжа, повреждение подколенного сухожилия, воспаление колена, травмы голеностопа, надрыв мышц бедра и икроножных мышц, постоянные рецидивы травм камбаловидной мышцы – Гарет превратился в хрустального игрока, каждый рывок которого мог привести к новому повреждению.

За борьбу Бэйла с собственным организмом ему стоит не просто посочувствовать – поставить памятник!

Почему Бэйл часто травмируется

Помог разобраться в проблемах Гарета Бэйла известный спортивный врач Савелий Мышалов, отработавший 16 лет в штабе Валерия Лобановского и 22 – в «Локомотиве».



1. Проблемы с мышцами

Камбаловидная мышца, самая проблемная зона валлийца, располагается сразу под икроножными мышцами и отвечает за прыжки, резкие ускорения и торможение. Вы же в курсе, что на этом строится игра Гарета? К слову, примерно за те же функции отвечают мышцы задней поверхности бедра – ещё одна больная точка валлийца, которую он повреждал как минимум четырежды. Что примечательно – на обеих ногах, что говорит об общей перегрузке, а не рецидиве. Щиколотки – та зона, из-за которой Гарет чуть было не завершил карьеру в 18 лет. Даже вот такие не самые жёсткие столкновения приводят к серьёзным повреждениям его мышц. Но всё это не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблемы Бэйла с мышцами – следствие куда более глобальных осложнений.

2. Проблемы с позвоночником

Сам Бэйл рассказывал, что достаточно настрадался в юношеском возрасте. В 15 лет он начал быстро расти, вследствие чего появились сильные боли в спине. По его словам, кости росли слишком быстро для его веса. Говорят, что Гарет и вовсе мог вырасти в невероятного атлета с фантастической скоростью и физическими данными, но проблемы тех лет сильно отразились на его здоровье, что заставило руководителей «Саутгемптона» как следует подумать, прежде чем предложить парню стипендию в академии.



«Опорно-двигательный аппарат не успевал за его ростом, такое бывает, — отмечает Мышалов. – Это генетика. В процессе развития человека идёт формирование опорно-двигательного аппарата, параллельно увеличивается рост. Порой бывает, что опорно-двигательный аппарат не успевает за ростом ребёнка, и возникают подобные коллизии, связанные с болями в позвоночнике. Можно сказать, что Гарету не повезло».

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Хронические проблемы Бэйла со спиной имеют корни здесь же. Ещё в «Тоттенхэме» лопоухий вингер дважды оказывался вне игры из-за проблем с позвоночником – в 2011 году он выбыл из строя на два месяца, в 2012-м пропустил Олимпиаду по той же причине. А в 2013-м, уже после перехода в «Реал», английская пресса сообщала, как «Тоттенхэм» и лично Даниэль Леви хорошенько нагрели Переса, продав ему за 100 миллионов игрока с хроническими проблемами со спиной – Бэйл в то время вновь мучился из-за межпозвоночной грыжи. Интересный факт: испанские врачи считают, что травмы камбаловидной мышцы вызваны протрузией позвоночных дисков. То есть все проблемы Бэйла взаимосвязаны.

«Это правда, травмы камбаловидной и икроножной мышцы могут быть связаны с позвоночником, – подтверждает догадки испанских врачей Савелий Мышалов. – Любые проблемы с позвоночником отражаются на развитии нервно-мышечного аппарата, ведь все нервные корешки завязаны на позвоночнике. Врачи-травматологи, когда имеют дело с травмой футболиста, первым делом обращают внимание на позвоночник. Если с ним есть проблемы, значит, в первую очередь надо лечить его, а не мышцы».

В 2013 году английская пресса сообщала, как «Тоттенхэм» и лично Даниэль Леви хорошенько нагрели Переса, продав ему за 100 миллионов игрока с хроническими проблемами со спиной.

3. Излишние занятия в тренажёрном зале

Пытаясь избавиться от болей в спине закачкой мышц, Гарет только усугубил ситуацию. Он серьёзно окреп физически по сравнению с лондонским периодом карьеры, но на его игре это отразилось лишь с отрицательной точки зрения. Перегруженные мышцы стали всё чаще подводить валлийца – отсюда постоянные растяжения и микронадрывы. А увеличившийся вес сделал ещё большими нагрузку на колени, что также вылилось в ряд травм.



«Проблемы Бэйла с коленями и задней поверхностью бедра и лишний вес действительно связаны между собой, — подтверждает догадку Мышалов. – Коленные суставы несут основную нагрузку при движении. Учитывая непропорциональный рост Бэйла, излишняя мышечная масса лишь увеличила нагрузку на его суставы и опорно-двигательный аппарат. Гарет зря взялся за железо, ему надо следить за весом».



4. Слишком раннее возвращение на поле



Максимализм Бэйла и его желание доказать требовательным болельщикам «Реала», чего он стоит, не раз заставляли его форсировать подготовку и возвращаться раньше срока. Стоит ли говорить, что ничего хорошего в этом нет?

Не отрицает этого и сам Гарет: «Легко говорить, что я должен был больше отдыхать. Но когда ты травмирован три месяца и смотришь на игру партнёров по команде, хочется поскорее вернуться. Весь прошлый сезон я играл на уколах, пытаясь вернуться пораньше, мне было очень трудно играть. Да, я совершил ошибку».

Из-за слишком раннего возвращения в игру валлиец дважды получал рецидив в первом же матче после больничного. И даже претензии к медицинскому штабу «Реала» (который сменился после скандала с чересчур частыми травмами игроков всей команды) здесь отходят на второй план.

«Все подобные проблемы лечатся, даже в 28 лет, просто нужно поставить точный диагноз, — констатирует Савелий Мышалов. – В любом случае крест на Бэйле ставить не стоит. Конечно, ему не идёт на пользу то, что он возвращается на поле раньше времени. Уж лучше бы пропустил полгода, долечил всё до конца и больше не испытывал проблем по ходу карьеры. Любая травма требует окончательного завершения лечения».

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Деградировал ли Бэйл?

С точки зрения игры в атаке – нет. По цифрам в среднем Гарет держит марку – часто бьёт по воротам (3,3 раза за игру), всё так же неплох в плане ключевых пасов (хотя и немного сдал по сравнению с ударным сезоном 2015/16), хорош в подыгрыше. Проблемы наметились с организацией прессинга и игрой в отборе. Ниже – статистика Бэйла в разных сезонах.

Видно, что показатели единоборств сильно упали. Трудно делать выводы, не присутствуя на тренировках команды, но напрашивается мысль, что после всех травм Гарет стал немного беречь себя. От цифр не убежишь.



Пункт «голы» затесался тут не зря. В последние сезоны Гарет солидно сдал в этом компоненте. Регресс виден невооружённым глазом: 26 голов в последний сезон в «Тоттенхэме», 22 в первый в «Реале», 17 – во второй, 19 – в третий и лишь 9 – в последнем. Конечно, 67 мячей в 149 матчах за «Реал» — неплохой показатель. Но не для игрока, который претендует на звание лучшего в мире (хотя сам Бэйл, похоже, уже забыл про это). Ты можешь быть сколь угодно хорош в дриблинге, игре в пас, мастером исполнения стандартов и одним из быстрейших футболистов мира, но от нападающего «Реала» ждут в первую очередь голов. И голевая засуха – главная причина критики Бэйла болельщиками «сливочных».

Как обстоят дела сейчас

«Травмы остались в прошлом, и я с оптимизмом смотрю в будущее, — сказал Гарет в недавнем интервью Marca. – Критика? Журналисты должны на что-то жить, поэтому я привык к этому. Иногда пишут хорошие вещи, иногда – плохие. Мне всё равно».



Такое отношение к происходящему представляется самой адекватной реакцией на критику. Проблемы с травмами повлияли и на жизнь Гарета – клуб запретил ему играть в футбол на площадке рядом с домом и водить спорткары, дабы не перегружать икроножные мышцы, с ним уже больше года работает Хайме Бенито, специалист, нанятый исключительно для работы с Бэйлом. Игра на уколах в прошлом сезоне действительно отрицательно сказалась на его здоровье, однако сейчас, кажется, всё позади.



«Мы наконец начали вновь видеть в деле настоящего Бэйла. После травмы и четырёхмесячного лечения нужно по крайней мере столько же времени, чтобы восстановиться полностью. Думаю, что мы увидим лучшего Бэйла в деле», — уверен Зидан.



«Бэйл – один из самых сильных игроков, имеющихся в нашем распоряжении», — вторит Флорентино Перес.

Весь прошлый сезон я играл на уколах, пытаясь вернуться пораньше, мне было очень трудно играть.

Да и сам Гарет уверен, что преодолел сложный жизненный этап. В любом случае, этот сезон станет для него определяющим. Либо он вернётся на свой уровень и задаст настоящего жару, либо не сможет побороть свой организм и навсегда останется в нашей памяти лишь как невероятно талантливый футболист, который так и не смог реализовать свой огромный потенциал.