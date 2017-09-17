Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ

Второй сезон Жозе Моуринью – одна из главных торговых марок современного футбола. «Я тренирую большие клубы, но всегда прихожу в них в похожих ситуациях – когда у них проблемы», – сказал Моуринью в недавнем интервью. Принцип всегда один: первый сезон уходит на создание костяка команды и достижение первых побед, второй – на точечное усиление проседающих позиций. Раздевалка становится максимально заведённой, слабые стороны нивелируются сильными, самопожертвование игроков возводится в куб. На таком багаже Моуринью выигрывает как минимум национальный чемпионат, а как максимум – замахивается на победу в Лиге чемпионов. И плевать на непопулярные ходы, вроде Кристиана Киву в роли левого вингера и схемы 6-3-0 в конце того самого матча в Барселоне.

Пока всё сходится. «Манчестер Юнайтед» потратил первый сезон на притирку и привыкание к новым победам, а второй – начал с ошеломительного рывка: три победы с общим счётом 10:0. Сейчас баланс чуть хуже, добавилась ничья со «Стоком», но всё равно «Юнайтед» образца старта сезона значительно интереснее, чем год назад.

Матич – важнейший игрок для нового «Юнайтед»

Как только трансфер Неманьи Матича был официально оформлен, Жозе Моуринью начал лить елейные реки в сторону новичка: «Когда я узнал, что Матич хочет играть за меня и за «Манчестер Юнайтед», я подумал, что он – идеальный игрок для меня. Он один из игроков, у которого есть то, что мне нравится. Это стабильность». Матич – шестой футболист, работавший с Жозе в разных командах, так что тактические требования португальца Неманья отлично знает. Продвижение мяча вперёд, необходимое в схеме «Челси» Конте, от Матича больше не требуется, главное – страховать, подчищать, прессинговать.



Если «Челси» не нужен опорник старомодной формации, то «Юнайтед» страдал без него весь прошлый сезон, о чём в том же интервью вспоминал Моуринью. В прошлом сезоне из чистокровных опорников у Жозе оставался лишь Майкл Кэррик, уже подходящий к концу карьеры. Феллайни – игрок не той формации, Эррера – недостаточно жёсткий для опорника, Блинд – тоже. Погба? Его самого надо страховать, а не ставить страхующим.



На старте сезона «Юнайтед» позволяет себе играть в 4-2-3-1 с одним Матичем, заточенным на разрушение. Авантюра. Но пока работающая. В первых матчах Матич месит центр поля на диком кураже, доказывая, что Моуринью не зря поставил на него. Роль Неманьи в схеме всё та же – страховать и подчищать – и свою роль Матич исполняет идеально. Многие контратаки «МЮ» начинаются с грамотного выбора позиции сербом, отбора или перехвата, паса и быстрого ускорения атаки за счёт бегунков.

Матич сходу адаптировался к модели игры «Манчестер Юнайтед» и совсем не изменился. Он всё так же страхует опорную зону в позиционных атаках, смещается в защитную линию, когда кто-то из игроков обороны выдёргивается вперёд, чувствует рывки соперников в пустые зоны и спешит их закрывать. Пожалуй, ему, как и Полю Погба, нужен напарник с качествами игрока box-to-box, Эррера или Феллайни. Особенно остро это видно в моментах, где одним пасом легко отрезается вся четвёрка атакующих полузащитников «Юнайтед», и Матич остаётся закрывать центр в одиночку. Сейчас Неманья справляется, но в некоторых матчах ему будет нужна подмога – иначе Моуринью рискует повторить историю осени-2015, где серб оставался закрывать зону в одиночку и допускал массу тактических ошибок.



Но сейчас цветёт идиллия. «Неманья Матич – пожалуй, лучший парень, с которым я когда-либо работал», – выпалил недавно Моуринью. Почти все русские СМИ перевели цитату как «лучший игрок», и где-то насупился один Криштиану, но имелось в виду другое: человеческие качества. Стремление учиться и приносить пользу. И сейчас Матич, чувствуя доверие тренера, окрылён на уровне чемпионского сезона «Челси».

Мхитарян – король старта сезона

5 голевых передач, 15 ключевых – порция чисел, говорящих всё за Генриха Мхитаряна. В «Манчестер Юнайтед», как и в Дортмунде, он завалил первый сезон, потратив его на адаптацию, но теперь Генриха не узнать. Получив место «десятки» в схеме 4-2-3-1, Микки расцвёл и лишний раз подтвердил своё кредо, сказанное в интервью после первого гола за «Боруссию»: «Я играю в футбол так же, как и в шахматы. Нужно много думать и предвидеть всё, что случится после твоего того или иного шага. Самая опасная зона здесь – центр, как и в шахматах. Тут начинается и атака, и оборона».



Роль Мхитаряна по сравнению с прошлым сезоном стала значительно свободнее. При открываниях он делит «зону 14» перед штрафной площадкой с Хуаном Матой, при развитии атак – отходит в глубину к Полю Погба, а при контратаках часто в одиночку тащит мяч через центральную ось. Когда «Юнайтед» атакует позиционно, Мхитарян не лезет в чужую штрафную, а дожидается мяча в центре и старается двигать его ближе к воротам, искать пространство между линиями. Ещё эффективнее Генриха делает Ромелу Лукаку, при развитии атаки не помогающий с плеймейкерством, как Златан, а ищущий то самое пространство.

В выборе тактики Жозе Моуринью явно находится на перепутье. Поль Погба раскрывает лучшие качества при схеме 4-3-3, и ставить француза в 4-2-3-1 – значит, наделять его лишними задачами. Но тогда Особенному придётся двигать Мхитаряна на фланг. И глядя на нынешнего Микки, даже неизвестно, что ударит больнее.

Лукаку > Златан

Прошлогодний Златан Ибрагимович был лучшим снайпером команды и тащил «Юнайтед» в трудных ситуациях, но при этом часто становился тактической проблемой Моуринью. В Париже стиль Златана трансформировался до «ложной девятки»: он опускался очень глубоко, чтобы участвовать в построении атак. В Манчестере Ибра стремился к тому же стилю, однако Жозе нужен форвард другого типа – активный на линии штрафной, готовый резко оторваться от защитника, а не караулящий мяч ближе к флангу, чтобы сделать очередную передачу.

Почему «МЮ» может стать сильнее без Златана Сергей Титов – о тактике «Манчестер Юнайтед» и влиянии Златана Ибрагимовича на неё.

Ибрагимович точно проведёт ещё один сезон с «Юнайтед» и добавит духа раздевалке, но лидер атаки – уже не он. Моуринью вновь поставил на Ромелу Лукаку, но теперь коуч может дать Рому то, чего не гарантировал в «Челси» – регулярное игровое время. Когда Лукаку смотался из Лондона в «Эвертон», Жозе рассказывал, что Лукаку нужно доверие и постоянное место в составе, чтобы проявить себя. Трансфер Рома расставляет акценты: даже когда восстановится Ибрагимович, Лукаку будет первым выбором в атаке.

Как и Златан, Лукаку нередко отходит в глубину за мячом, цепляется и делает передачи вперёд, но бельгиец всё-таки даёт команде больше. Ром активно смещается на фланг, открывая пространство для рывков Мхитаряна и Маты. Оказывает больше давления на защитников. И главное – здорово открывается на линии офсайда, между защитниками.

В такой манере Лукаку забил «Вест Хэму», «Стоку», а против «Суонси» грамотно нашёл свободное пространство и получил передачу туда. Со своими открываниями Ром здорово дополняет Мхитаряна с его изящным последним пасом. Высока вероятность, что Мхитарян и Лукаку составят связку, схожую по продуктивности с парочкой Фабрегас – Диего Коста. У испанской пары ставка была скорее на лонг-боллы из глубины, у Мхитаряна и Лукаку – на игру низом. Уже сейчас бельгиец забил 2 мяча с передачи Генриха. Есть подозрение, что это только начало.



Есть лишь одно опасение: на английском ТВ эксперты много песочили Лукаку за любовь исчезать с поля в топ-матчах. Даже в последнем сезоне за «Эвертон» Ромелу мало забивал большим командам: всего 4 гола в 12 матчах с участниками «большой шестёрки», причём два из них, в Северном Лондоне – абсолютно бесполезные. Мадриду Лукаку забил, но для выводов давайте дождёмся первых топ-матчей с турнирным значением.

Самая сладкая «ириска». Как раскрывается Ромелу Лукаку Пока вся Англия истерично боготворит Джейми Варди, Ромелу Лукаку бесшумно вырастает на «Гудисон Парке» в нападающего топ-уровня.

Скорость или контроль?

Пока «Манчестер Юнайтед» играет с середняками АПЛ и Лиги чемпионов («Суонси», «Лестер», «Базель» – пока не было полноценного гранда в соперниках), стиль команды плохо похож на предыдущие проекты Жозе Моуринью. Склонность к позиционным атакам как никогда велика, более того, «Юнайтед» неплохо контролирует мяч в таких атаках и здорово вскрывает свободные зоны в защите соперников. При этом комбинационная стратегия и ставка на скорость на старте сезона ротируются или даже дополняют друг друга, и они связаны с теневыми героями команды – Хуаном Матой и Маркусом Рашфордом.



Мата в составе – ставка на контроль мяча. С его открываниями из глубины «Юнайтед» резко переходит на владение на чужой половине: либо кто-то из защитников, либо опорник Матич длинной передачей находит Мату, Хуан выигрывает мяч и либо сам пытается решить эпизод подачей или ударом, либо помогает в подыгрыше, где команда очень качественно комбинирует. С «Базелем» доставка мяча на Мату работала: защитник швейцарцев Риверос оказался не готов к сильному давлению (это и нам на заметку), Хуан ловил верховые мячи и отправлял мяч в штрафную площадку.

Рашфорд в основе – уже чистая ставка на скорость. Он здорово врывается в свободные зоны, очень хорош на дриблинге: пока Маркус лучший в «МЮ» и по количеству попыток обводок (16), и по количеству удачных (7). Слегка натянуто, но Моуринью дарит Рашфорду ту же роль, которая была в чемпионском «Челси» у Эдена Азара.

Важно понимать, что при своей вариативности «Юнайтед» далёк от оптимального качества позиционных атак. Матич не занимается продвижением мяча, Погба чаще пробует делать разницу и включаться вперёд сам, а не думать о доставке мяча вперёд, а Эррера получает совсем мало игрового времени. «Лестер» и «Базель» ставили перед Моуринью сложную задачу: ставка на скорость не работала из-за плотности сзади, а контроль мяча был стерильным, за исключением моментов, когда резкими переводами удавалось взламывать фланг бедного Ривероса. Против «Лестера» «красным дьяволам» помог стандарт, но в первые 70 минут «Лестер» был хорош и даже кошмарил соперника на контратаках.



«Базель» тоже ставил «МЮ» в ступор. Четвёрка полузащитников играет очень грамотно, перекрывая передачу на Мхитаряна и не давая принять в свободном коридоре Мате. Что остаётся? Только длинная передача на Лукаку, опекаемого защитником, Феллайни или включающегося Янга. Главное для ближайших соперников «Юнайтед» – найти ключ к разбитию такого контроля мяча.

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Потенциальные проблемы «Манчестер Юнайтед» тоже заметны – просто пока соперники недостаточно хороши, чтобы перекусить команду Моуринью. По-прежнему уязвим левый край обороны: Дармиану свойственны позиционные ошибки, как неделю назад холодным вечером в Стоке, а на Блинда продолжают давить подачами в его зону («Вест Хэм» пробовал воплотить задумку за счёт Арнаутовича, летящего на дальнюю штангу под навесы в зону Блинда, а «Базель» начинал атаки лонг-боллами в зону голландца). Без Погба есть вопросы по цельности центра поля, а с возвращением Погба – к тактической схеме: переход «Юнайтед» на 4-3-3 кажется практически неизбежным.



Но у Особенного есть то, чего не было год назад. Мощнейший инструментарий для ротации на каждой позиции. Толпа игроков, готовых выйти с лавки и не испортить командный рисунок – в первую очередь Лингард и Феллайни. Да, «не испортить» и Феллайни в одном предложении, вы всё правильно поняли. Нападающий его типажа. Реинкарнация Сеска Фабрегаса. Реинкарнация Неманьи Матича в лице Неманьи Матича. И возникшее умение тащить очки в сложных матчах, как против «Лестера».



Закон второго сезона Жозе Моуринью готовится сработать снова.

Блинд комом. Пожалуй, самый недооценённый футболист мира Обожаемый ван Галом, признанный Моуринью, но холодно встречаемый собственными болельщиками – так складывается карьера непризнанного гения.