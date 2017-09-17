Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу

14 лет в общей сложности отслужили красно-белому братству ромба Дмитрий Парфёнов и Владимир Бесчастных, по четыре раза, пусть и в разные времена, становились чемпионами страны и пользовались одинаково высоким авторитетом у поклонников «Спартака». Для главного тренера «Тосно» и его первого зама встреча на «Петровском» была больше, чем очередным испытанием большим клубом, но и своего рода возвращением в молодость. Присутствие на хозяйской скамейке сразу двух специалистов со спартаковским прошлым гарантировало будничному, на первый взгляд, мероприятию повышенную принципиальность.

Выход на поле защитника Кутина с нападающим Мелкадзе градус интриги ещё больше повысил бы, но специальная опция в арендном договоре не позволила парням напомнить о себе бывшим одноклубникам. В то же время сказать, что в их лице представитель Ленинградской области понёс невосполнимую потерю, будет преувеличением: с «Анжи» в прошлом туре, допустим, ни один, ни другой не играл – по сугубо спортивным причинам.

Расстановка гостей заслуживает более детального рассмотрения. Как Массимо Каррера планирует распределять состязательную нагрузку между футболистами после открытия второго, европейского, «фронта», нам только предстоит выяснить. Но после дебюта в Лиге чемпионов в нынешнем статусе итальянец прибег к широкой ротации. Что тому виной, недовольство работой отдельных исполнителей или банальная физическая усталость оных, можно только догадываться. Но три замены в обороне (две на флангах и одна в центре) наводят на мысль, что эта линия расстроила Мистера в Мариборе более остальных. Усадив в запас раскритикованных после словенского вояжа Комбарова с Ещёнко, Каррера дал возможность показать себя Тигиеву с Петковичем. В этом чемпионате они одновременно выходили на поле лишь однажды – против «Арсенала» на своём поле. Ещё раз, в Уфе, Георгий менял Марко по ходу дела. Размен Боккетти на Таски выглядел более предсказуемо: из двух стопперов-легионеров он объективно более хладнокровен и рассудителен. Рядом с Таски и Кутепов с Джикией чувствуют себя увереннее.

Рокировка Глушакова с Самедовым тоже, в общем-то читалась: в Мариборе Александр качественно и результативно подменил травмированного капитана. На полновесный сюрприз потянуло отсутствие в старте Промеса. За три года выступлений в России такая оказия с Квинси приключилась всего пятый раз. Характерно, что из четырёх матчей без Промеса в основе красно-белые выиграли только один. В Петербурге Каррера испробовал в атаке чисто бразильскую связку Луис Адриано – Роша. Рошей в итоге на газоне оказалось целых два – Нуну у хозяев, Педро у гостей.

«Тосно» начал дерзко. Полминуты со стартового свистка не прошло, как Мирзов ускользнул от Петковича и проверил реакцию Реброва. Аутсайдер и в дальнейшем действовал смело и инициативно, без тени робости. Потеряв мяч, хозяева моментально предпринимали попытку его вернуть, накрывая соперника прессингом. Промес мрачно наблюдал со скамейки, как его коллеги пытаются что-то придумать в наступлении. Получалось это у них неважно. За первую треть матча спартаковцы создали всего один верный момент у ворот Юрченко. Роша, ловко развернув опекуна, врезал мячом в перекладину, а добавка от Пашалича прилетела во вратаря.



Жизнь фавориту облегчил защитник Шахов. Небрежно отбросив мяч назад, Виталий вынужден был ловить спартаковского Рошу руками. А поскольку между нападающим и вратарём больше никого не оставалось, судья Сельдяков квалифицировал нарушение как «фол последней надежды». Имел право. «Тосно» на целый час остался в меньшинстве, а Каррера тотчас дал команду Промесу разминаться.

Резонно рассудив, что держать на поле трёх стопперов более не имеет смысла, главный спартаковец снял с игры Таски, и «Спартак» оперативно перестроился – с 3-5-2 на 4-4-2, с бразильцами впереди и Промесом и Самедовым на краях. Но прежде чем это произошло, москвичи повели в счёте. Свой первый гол за «Спартак» Георгий Джикия забил плотным ударом от линии штрафной площади. Это было второе и последнее за тайм попадание гостей в створ хозяйских ворот.

К чести хозяев даже в меньшинстве они не стали баррикадироваться в своей штрафной. Заверни мяч в ворота после чудного удара в падении через себя Заболотного – с высокой степенью вероятности быть бы голу тура. Он врезался в перекладину, очередной раз напомнив об особенных отношениях Артёма Реброва со стойками.

Каррера как чувствовал неладное, отправляя в разминочный сектор Комбарова. После очередного ускорения и единоборства с противником Тигиев не смог продолжить игру, и Дмитрию пришлось ускориться.

Если у кого-то на «Петровиче» ещё оставались сомнения в исходе встречи, то на 63-й минуте они вроде бы окончательно рассеялись. И вновь не обошлось без ошибки тосненцев – на сей раз вратарской. Юрченко слишком рано начал валиться на землю, и вместо полноценного сейва у него вышел лишь лёгкий шлепок по мячу. Голевой почин Пашалича в РФПЛ, между прочим.



Завершить третий тур на ноль «Спартаку» не позволил собственный ляп. А совершил его, пожауй, самый неоднозначый персонаж в красно-белой обороне. Вместо того чтобы вынести мяч куда подальше, Петкович ткнул его в набегающего противника, от которого тот отлетел к Маркову. Свежему нападающему не составило труда переиграть Реброва с близкого расстояния.

Но и это был ещё не финал. В то время как резервный рефери готовился поднять табличку с тройкой, Антон Заболотный, безусловно лучший игрок в рядах «Тосно», вырвался на оперативный простор и, не обращая внимания на отчаянный подкат Джикии, вколотил мяч в сетку.

Вот это «камбэк»! Сюжет недели, ни дать, ни взять.