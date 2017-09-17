175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Массимо Каррера
Текст: Анатолий Романов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их

Массимо Каррера оправдывал на пресс-конференции защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».
17 сентября 2017, воскресенье. 16:30 Футбол
Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу
Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

Пресс-конференция главного тренера «Спартака», по сути, превратилась в диалог с одним из журналистов. Массимо Каррера вынужден был несколько раз отвечать на одни и те же вопросы – про Марко Петковича. Игра сербского защитника разозлила столичных гостей.

«Мне стыдно, что мы закончили матч вничью»

— Я чувствую большое расстройство, – признался Каррера. – Надо спросить у игроков, почему происходят подобные ситуации. Здесь не играет роли физическое состояние. Мне очень сложно понять, что случилось в концовке, тем более в целом мы провели хороший матч. Мне стыдно, что мы закончили вничью матч с соперником, который уступал нам со счётом 0:2 и играл вдесятером. Это недопустимо, прежде всего, по отношению к болельщикам и майке «Спартака».

— Почему вы заменили Сердара Таски?
— «Тосно» остался вдесятером, поэтому уже не было смысла играть в три защитника. Чтобы выпустить Квинси Промесса, я должен был убрать иностранца. Это тактический выбор.

— «Спартак» уже долго не может победить на выезде. Как объясните неудачи?
— Это связано с тем, что нам забивают в концовке. Так происходило, к примеру, и с «Динамо», и с ЦСКА.

— Справедливо ли бы удалён Шахов?
— Я не видел повтор, но уважаю решение судьи. Думаю, ему даже подсказал ассистент.

— Оцените игру Петковича. Он привёз сегодня гол…
— Порой в футболе игроки ошибаются. Да, Петкович совершил ошибку, как и другие. Увы, его промах обернулся голом. В целом же я доволен выступлением Петковича.

— А чем конкретно вы довольны? Кажется, Петкович провёл слабый матч. Вы не согласны?
— Ребята, он всё-таки защитник, а не нападающий, который постоянно идёт в обводку. Петкович часто останавливал форвардов соперника. Он сыграл, как и остальные. Конечно, в ваших глазах нападающий может показаться более ярким, когда кого-то обводит или наносит красивый удар. Вы наблюдаете за игроками, только когда у них мяч в ногах, а я смотрю за ними и тогда, когда они без мяча. Как игроки двигаются, поджимают соперника. Думаю, защитники должны быть защитниками. Я не требую от них обводки, зрелищности.

— То есть Петкович, как защитник, вам понравился?
— Он ошибся, это случается со всеми. Но гол – коллективный промах. Вообще проблемы в обороне – это проблемы всей команды, а не только защитников. Поверьте, игрокам обороны сложно, когда не помогают атакующие.

— Восемь очков до «Зенита», причём у петербуржцев ещё игра в запасе. Не слишком ли велико отставание, чтобы думать о борьбе за чемпионство?
— Отрыв действительно немалый. Моя задача – работать, чтобы у нас не было таких матчей, как сегодня.

— Не кажется ли вам, что у «Спартака» психологические проблемы внутри коллектива?
— С моей точки зрения, нет никаких проблем. Вы попробуйте спросить у команды. Если у игроков есть какие-то проблемы со мной, то на ваш вопрос должны отвечать они.

Большой, русский, босс. Воспитанник ЦСКА, казнивший «Спартак»
Николай Заболотный вытащил для «Тосно» мёртвый матч – гол плюс голевая.

«Этот результат – большое чудо»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов несколько раз повторился, говоря о том, что гордится командой. Чувствовалось, что Парфёнов ещё сам не до конца поверил в ничью, которая для хозяев была равна победе.

— Игроки сегодня проявили характер – это самое главное. Я горд за ребят. Много эмоций, нервов. Вытащили такой матч! Понятно, что «Спартак» простил. Нам тяжело против спартаковцев даже в равных составах, а мы полтора тайма играли вдесятером. Конечно, сами были виноваты, но я очень рад, что команда показала характер. Этот результат – большое чудо. Теперь он часть маленькой истории «Тосно». Сегодня мы порадуемся, но завтра пойдём дальше.

— Что скажете по поводу удаления Шахова и ещё двух эпизодах у штрафной «Спартака», на которые вы очень горячо реагировали?
— Нам перед матчем дали приз фэйр-плей, так что хочется держать марку. Не хочу комментировать судейство. Я привык комментировать собственную работу. Может, нам в следующем месяце опять приз дадут.

— В раздевалке вы обсудили с Виталием Шаховым его удаление?
— Мы ещё обсудим с ним удаление. Не хочется такие моменты комментировать на эмоциях. Он взрослый человек, сам всё понимает. Извинился перед командой.

Главное, что остальные ребята не опустили рук, а сражались. Пусть нам повезло, но мы заслужили удачу.

— Теперь Евгений Марков будет чаще выходить в основе?
— У нас был свой план на игру и тактический ход с выходом Маркова. Но события на поле влияют на планы. Мы быстро остались вдесятером. Пришлось вносить коррективы. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Ты можешь всё спланировать, но играют люди.

— Треть турнирной дистанции позади. Вы довольны выступлением «Тосно»?
— После этого матча тяжело что-то анализировать. В любом случае работы много. Нам ещё пахать и пахать.

— Для вас было особенно важно отнять очки у «Спартака»? Слышали, как фанатская трибуна «Спартака» скандировала ваше имя?
— Прежде всего, я думал о наборе очков. У нас непростая ситуация. Считаю, мы по качеству игр должны были набирать больше очков.

Я слышал фанатов «Спартака» и подошёл к ним. Всё-таки восемь лет отдал этому клубу. Но, поверьте, в ходе матча отключаюсь от всего.

«ЦСКА на подъёме и не замучен играми». Прогнозы на 10-й тур РФПЛ
Успеют ли восстановиться «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» после еврокубковых матчей? Пробуем угадать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Дмитрий Парфёнов Массимо Каррера
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
16:55 «Реал» объявил о договорённости по продлению контракта с Карвахалем
16:47 Дибала — о сравнениях с Месси: не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо
16:46 Кафельников: убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад
16:32 Нигматуллин: ситуация намекает, что «Спартаку» не хватает багажа Аленичева
16:30 Игроков ЦСКА на поле вывели дети из подшефных «Чемпионату» детских домов
16:22 «Хоффенхайм» и «Герта» победителя выявить не сумели
16:21 Червиченко: теория о «сливе» Карреры игроками «Спартака» недалека от истины
16:13 Дудиев: игрокам «Тосно» получилось показать, что мы не хуже «Спартака»
16:08 А. Заболотный: тренеры больше нас хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»
16:08 Мостовой: Каррера может обвинять футболистов «Спартака» после таких матчей
16:03 Марков: в перерыве Парфёнов встряхнул нас, сказал, что ещё ничего не потеряно
16:00 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак»
15:57 Ивелин Попов: соберёмся в раздевалке командой, поговорим
15:53 Промес: не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2
15:53 Ребров: хотелось бы извиниться, «Спартак» не имеет права такие игры отдавать
15:51 Трахтенберг: у Тигиева подозрение на повреждение связок коленного сустава
15:51 Каррера рассказал, почему заменил Таски на Промеса в первом тайме
15:50 Недоумение Карреры, язык Промеса, корюшка и лось. Фото «Тосно» – «Спартак»
15:48 Парфёнов: понятно, что «Спартак» простил «Тосно», этот результат — большое чудо
15:47 «Барселона»: ожидается, что Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев
15:46 Каррера объяснил, почему доволен игрой Петковича в матче «Спартака» с «Тосно»
15:40 Самедов после матча «Тосно» — «Спартак»: не знаю, что случилось. Нечего сказать
15:39 Каррера: проблем внутри коллектива нет, но попробуйте спросить у игроков
15:32 Казаев: «Спартак» подумал, что победа в кармане. «Тосно» вытащил мёртвый матч
15:27 Каррера: мне стыдно, такое недопустимо
15:25 «Рубин» — «Урал»: стали известны стартовые составы
15:22 Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
15:20 Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
15:18 Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота «Спартака»
15:14 Тигиев в матче «Спартака» с «Тосно» получил травму колена
15:07 Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений
15:06 Парфёнов и Бесчастных после матча подошли к сектору болельщиков «Спартака»
15:01 Парфёнов: горжусь игроками «Тосно», они совершили маленький подвиг
14:51 «Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча
14:51 «Вильярреал» разгромил «Алавес», Черышев вышел со скамейки на 89-й минуте
14:35 «Челси» — «Арсенал»: Алексис Санчес и Азар остались в запасе
14:34 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
14:31 Защитник «Спартака» Тигиев получил травму во время матча с «Тосно»
14:30 Источник: Усман Дембеле из-за травмы пропустит два месяца
14:12 Дибала — первый игрок «Ювентуса», забивавший в стартовых четырёх турах Серии А
14:02 Ребров: из ворот казалось, что удаление у «Тосно» в матче со «Спартаком» по делу
13:38 «Тосно» перед матчем со «Спартаком» вручили премию «Лига Fair Play»
13:31 Поддубский — о ничейной серии «СКА-Хабаровск»: а что, нам надо проигрывать?
13:23 Кононов: «Ахмат» играет отрезками, целостной игры до конца нет
13:21 «Челси» — «Арсенал»: Озил пропустит матч из-за мышечного повреждения
Все новости RSS
Партнерский контент