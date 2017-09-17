Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их

Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

Пресс-конференция главного тренера «Спартака», по сути, превратилась в диалог с одним из журналистов. Массимо Каррера вынужден был несколько раз отвечать на одни и те же вопросы – про Марко Петковича. Игра сербского защитника разозлила столичных гостей.

«Мне стыдно, что мы закончили матч вничью»

— Я чувствую большое расстройство, – признался Каррера. – Надо спросить у игроков, почему происходят подобные ситуации. Здесь не играет роли физическое состояние. Мне очень сложно понять, что случилось в концовке, тем более в целом мы провели хороший матч. Мне стыдно, что мы закончили вничью матч с соперником, который уступал нам со счётом 0:2 и играл вдесятером. Это недопустимо, прежде всего, по отношению к болельщикам и майке «Спартака».



— Почему вы заменили Сердара Таски?

— «Тосно» остался вдесятером, поэтому уже не было смысла играть в три защитника. Чтобы выпустить Квинси Промесса, я должен был убрать иностранца. Это тактический выбор.



— «Спартак» уже долго не может победить на выезде. Как объясните неудачи?

— Это связано с тем, что нам забивают в концовке. Так происходило, к примеру, и с «Динамо», и с ЦСКА.



— Справедливо ли бы удалён Шахов?

— Я не видел повтор, но уважаю решение судьи. Думаю, ему даже подсказал ассистент.



— Оцените игру Петковича. Он привёз сегодня гол…

— Порой в футболе игроки ошибаются. Да, Петкович совершил ошибку, как и другие. Увы, его промах обернулся голом. В целом же я доволен выступлением Петковича.

— А чем конкретно вы довольны? Кажется, Петкович провёл слабый матч. Вы не согласны?

— Ребята, он всё-таки защитник, а не нападающий, который постоянно идёт в обводку. Петкович часто останавливал форвардов соперника. Он сыграл, как и остальные. Конечно, в ваших глазах нападающий может показаться более ярким, когда кого-то обводит или наносит красивый удар. Вы наблюдаете за игроками, только когда у них мяч в ногах, а я смотрю за ними и тогда, когда они без мяча. Как игроки двигаются, поджимают соперника. Думаю, защитники должны быть защитниками. Я не требую от них обводки, зрелищности.



— То есть Петкович, как защитник, вам понравился?

— Он ошибся, это случается со всеми. Но гол – коллективный промах. Вообще проблемы в обороне – это проблемы всей команды, а не только защитников. Поверьте, игрокам обороны сложно, когда не помогают атакующие.



— Восемь очков до «Зенита», причём у петербуржцев ещё игра в запасе. Не слишком ли велико отставание, чтобы думать о борьбе за чемпионство?

— Отрыв действительно немалый. Моя задача – работать, чтобы у нас не было таких матчей, как сегодня.



— Не кажется ли вам, что у «Спартака» психологические проблемы внутри коллектива?

— С моей точки зрения, нет никаких проблем. Вы попробуйте спросить у команды. Если у игроков есть какие-то проблемы со мной, то на ваш вопрос должны отвечать они.

Большой, русский, босс. Воспитанник ЦСКА, казнивший «Спартак» Николай Заболотный вытащил для «Тосно» мёртвый матч – гол плюс голевая.

«Этот результат – большое чудо»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов несколько раз повторился, говоря о том, что гордится командой. Чувствовалось, что Парфёнов ещё сам не до конца поверил в ничью, которая для хозяев была равна победе.

— Игроки сегодня проявили характер – это самое главное. Я горд за ребят. Много эмоций, нервов. Вытащили такой матч! Понятно, что «Спартак» простил. Нам тяжело против спартаковцев даже в равных составах, а мы полтора тайма играли вдесятером. Конечно, сами были виноваты, но я очень рад, что команда показала характер. Этот результат – большое чудо. Теперь он часть маленькой истории «Тосно». Сегодня мы порадуемся, но завтра пойдём дальше.



— Что скажете по поводу удаления Шахова и ещё двух эпизодах у штрафной «Спартака», на которые вы очень горячо реагировали?

— Нам перед матчем дали приз фэйр-плей, так что хочется держать марку. Не хочу комментировать судейство. Я привык комментировать собственную работу. Может, нам в следующем месяце опять приз дадут.



— В раздевалке вы обсудили с Виталием Шаховым его удаление?

— Мы ещё обсудим с ним удаление. Не хочется такие моменты комментировать на эмоциях. Он взрослый человек, сам всё понимает. Извинился перед командой.

Главное, что остальные ребята не опустили рук, а сражались. Пусть нам повезло, но мы заслужили удачу.



— Теперь Евгений Марков будет чаще выходить в основе?

— У нас был свой план на игру и тактический ход с выходом Маркова. Но события на поле влияют на планы. Мы быстро остались вдесятером. Пришлось вносить коррективы. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Ты можешь всё спланировать, но играют люди.



— Треть турнирной дистанции позади. Вы довольны выступлением «Тосно»?

— После этого матча тяжело что-то анализировать. В любом случае работы много. Нам ещё пахать и пахать.



— Для вас было особенно важно отнять очки у «Спартака»? Слышали, как фанатская трибуна «Спартака» скандировала ваше имя?

— Прежде всего, я думал о наборе очков. У нас непростая ситуация. Считаю, мы по качеству игр должны были набирать больше очков.



Я слышал фанатов «Спартака» и подошёл к ним. Всё-таки восемь лет отдал этому клубу. Но, поверьте, в ходе матча отключаюсь от всего.