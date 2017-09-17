175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Массимо Каррера
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Каррера зол, все разочарованы». Спартаковцы объясняют свой питерский казус

Артёму Реброву вновь пришлось извиняться перед своими болельщиками.
17 сентября 2017, воскресенье. 17:30 Футбол
Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу
Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

В матче 10-го тура Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Тосно
Тосно
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Джикия – 35, 0:2 – Пашалич – 63, 1:2 – Марков – 86, 2:2 – Заболотный – 90
Удаления: Шахов, 29 – нет

Игроки «Тосно» совершили настоящее чудо, отыгравшись с 0:2 и сравняв счёт за пять минут до конца. В микст-зоне хозяева с удовольствием рассказывали о матче с действующим чемпионом. Лишь бывший спартаковец Владимир Быстров быстром шагом прошёл мимо журналистов. Понять его можно: на поле 33-летний нападающий не появлялся.

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака»
В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.

«Показалось, фола Шахова не было»

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев признался, что эпизод с удалением Виталия Шахова на 29-й минуте встречи не видел.

«Эмоции переполняют, вытащили мёртвый матч, считаю. Сыграли вничью, проигрывая 0:2. Это дорогого стоит, память на всю жизнь. Конечно, мы всегда верим в себя, первый мяч нас вдохновил. «Спартак» играет в мелкий пас, было тяжело, особенно в конце первого тайма. Потом соперник подустал и расслабился, подумал, что победа в кармане. Эпизод с удалением не видел, надо повтор пересмотреть. После игры не обсуждали этот момент, но он, конечно, неприятный», — сказал Казаев.

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, забивший первый гол в ворота «Спартака», также прокомментировал удаление товарища по команде.

«Конечно, ничья — хороший результат. Сравняли счёт за пять минут до конца встречи. Тяжёлая игра, не знаю, что там по удалению, судить не мне. С моей позиции показалось, что Шахов не фолил. Судья решил иначе.

Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, но мы вытерпели, выдержали. В принципе, мы молодцы, тренеры похвалили. В перерыве Парфёнов нас встряхнул, сказал, что ещё ничего не потеряно. Думаю, сегодня вся команда верила в положительный результат.

В связи с удалением, конечно, перестроили игру. Шахова все подбодрили, сказали, что ничего страшного, такие ошибки бывают. Когда вышел на поле, у меня не было ощущения, что играем в меньшинстве. Честно, не думали о составе «Спартака», думали о своей игре. Она, конечно, получилась немного скомканной», – заявил Марков.

«Тренеры больше игроков хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный сообщил, что в перерыве в раздевалке игроки «Тосно»… смеялись.

«Считаю, что эта ничья для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Встречались с командой Лиги чемпионов, и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» есть «Спартак». Приятно, что до конца бились, и бог вознаградил нас за нашу работу.

Мы в раздевалке в перерыве посмеялись, посмотрели друг на друга. Удаление случилось, но надо играть дальше, не сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться.

Естественно, принципиально было обыграть «Спартак». В команде много разговоров ходило. Не то чтобы мщение, но у тренеров было даже больше мотивации, они больше нас хотели выйти на поле. Они передали нам свою мотивацию, положительный заряд. Мы за тренерский штаб сыграли и готовились с двойной мотивацией. Но такие матчи, любые очки для нас как глоток воздуха. Это очень приятный результат», – отметил Заболотный.

«Чтобы потом не было обид, что «Спартак» ни с кем не разговаривает»

Красно-белых пришлось долго ждать в микст-зоне. Всех волновало состояние Георгия Тигиева, который вынужден был покинуть поле на 58-й минуте, врач «Спартака» должен был поделиться информацией. Пока журналисты беседовали с Заболотным, директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг, как будто не замечая, что рядом игрок «Тосно» даёт интервью, вышел в микст-зону и громко стал возмущаться: «Вам интересно, что случилось с Тигиевым? Чтобы потом не было обид, что «Спартак» ни с кем не разговаривает». С врачом московской команды так и не удалось пообщаться. Позже пресс-атташе смягчился и сам рассказал о здоровье защитника. «У Тигиева подозрение на повреждение связок левого колена», — сообщил Трахтенберг.

Не нашлось слов после упущенной победы у Александра Самедова. «Я не знаю, что случилось. Не знаю, можно ли связать с матчем в Лиге чемпионов. Нечего сказать», — произнёс полузащитник «Спартака».

Артём Ребров попытался объяснить неудачу своей команды. «Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего. Опять же, можно сколько угодно рассуждать, в чём причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек. Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», — отметил Ребров.

«Какая расслабленность у «Спартака»?

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес был крайне разочарован результатом в Санкт-Петербурге.

«Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование.

Мы поговорим командой и что-то поменяем. Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», – сказал Промес.

Ивелин Попов заявил, что в команде разберут невыразительную игру.

«Конечно, обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать? Какая расслабленность? Сегодня у нас были моменты, забили два мяча, могли ещё, но так получилось. Нельзя говорить, что в концовке матча с «Тосно» мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное. Думаю, соберёмся в раздевалке командой, поговорим», — с уверенностью заявил Попов.

Хорошо хоть судью не убили. «Спартак» вернулся в ЛЧ. Видео
Драка, выстрелы и ошибка Карреры. Пять опасных эпизодов из Марибора.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Александр Самедов Антон Заболотный Артём Ребров Евгений Марков Квинси Промес
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
18:06 Конте: странно, что «Челси» 3-й подряд матч с «Арсеналом» заканчивает вдесятером
18:01 «Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»
17:53 Дубль Н'Джие помог «Марселю» обыграть «Амьен»
17:48 Швец: «Ахмат» был близок к победе в Хабаровске, поэтому расстроен ничьей
17:47 Хавбек «СКА-Хабаровск» К. Савичев: у «Ахмата» стандарты почти как пенальти
17:42 Бартон: «Кристал Пэлас» с Ходжсоном — это овцы, которых ведут на бойню
17:38 Мбенге: «Ахмату» нельзя унывать, нужно работать над ошибками и побеждать
17:37 Бубнов: не думаю, что до зимы Карреру будут трогать
17:24 «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью
17:00 Мирзов: «Тосно» переломил игру в концовке за счёт эмоций и характера
16:55 «Реал» объявил о договорённости по продлению контракта с Карвахалем
16:47 Дибала — о сравнениях с Месси: не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо
16:46 Кафельников: убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад
16:32 Нигматуллин: ситуация намекает, что «Спартаку» не хватает багажа Аленичева
16:30 Игроков ЦСКА на поле вывели дети из подшефных «Чемпионату» детских домов
16:22 «Хоффенхайм» и «Герта» победителя выявить не сумели
16:21 Червиченко: теория о «сливе» Карреры игроками «Спартака» недалека от истины
16:13 Дудиев: игрокам «Тосно» получилось показать, что мы не хуже «Спартака»
16:08 А. Заболотный: тренеры больше нас хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»
16:08 Мостовой: Каррера может обвинять футболистов «Спартака» после таких матчей
16:03 Марков: в перерыве Парфёнов встряхнул нас, сказал, что ещё ничего не потеряно
16:00 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак»
15:57 Ивелин Попов: соберёмся в раздевалке командой, поговорим
15:53 Промес: не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2
15:53 Ребров: хотелось бы извиниться, «Спартак» не имеет права такие игры отдавать
15:51 Трахтенберг: у Тигиева подозрение на повреждение связок коленного сустава
15:51 Каррера рассказал, почему заменил Таски на Промеса в первом тайме
15:50 Недоумение Карреры, язык Промеса, корюшка и лось. Фото «Тосно» – «Спартак»
15:48 Парфёнов: понятно, что «Спартак» простил «Тосно», этот результат — большое чудо
15:47 «Барселона»: ожидается, что Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев
15:46 Каррера объяснил, почему доволен игрой Петковича в матче «Спартака» с «Тосно»
15:40 Самедов после матча «Тосно» — «Спартак»: не знаю, что случилось. Нечего сказать
15:39 Каррера: проблем внутри коллектива нет, но попробуйте спросить у игроков
15:32 Казаев: «Спартак» подумал, что победа в кармане. «Тосно» вытащил мёртвый матч
15:27 Каррера: мне стыдно, такое недопустимо
15:25 «Рубин» — «Урал»: стали известны стартовые составы
15:22 Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
15:20 Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
15:18 Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота «Спартака»
15:14 Тигиев в матче «Спартака» с «Тосно» получил травму колена
15:07 Каррера: причины надо спросить у игроков «Спартака», у меня нет объяснений
15:06 Парфёнов и Бесчастных после матча подошли к сектору болельщиков «Спартака»
15:01 Парфёнов: горжусь игроками «Тосно», они совершили маленький подвиг
14:51 «Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча
14:51 «Вильярреал» разгромил «Алавес», Черышев вышел со скамейки на 89-й минуте
Все новости RSS
Партнерский контент