«Каррера зол, все разочарованы». Спартаковцы объясняют свой питерский казус

Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

В матче 10-го тура Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.

Игроки «Тосно» совершили настоящее чудо, отыгравшись с 0:2 и сравняв счёт за пять минут до конца. В микст-зоне хозяева с удовольствием рассказывали о матче с действующим чемпионом. Лишь бывший спартаковец Владимир Быстров быстром шагом прошёл мимо журналистов. Понять его можно: на поле 33-летний нападающий не появлялся.

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака» В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.

«Показалось, фола Шахова не было»

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев признался, что эпизод с удалением Виталия Шахова на 29-й минуте встречи не видел.

«Эмоции переполняют, вытащили мёртвый матч, считаю. Сыграли вничью, проигрывая 0:2. Это дорогого стоит, память на всю жизнь. Конечно, мы всегда верим в себя, первый мяч нас вдохновил. «Спартак» играет в мелкий пас, было тяжело, особенно в конце первого тайма. Потом соперник подустал и расслабился, подумал, что победа в кармане. Эпизод с удалением не видел, надо повтор пересмотреть. После игры не обсуждали этот момент, но он, конечно, неприятный», — сказал Казаев.

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, забивший первый гол в ворота «Спартака», также прокомментировал удаление товарища по команде.



«Конечно, ничья — хороший результат. Сравняли счёт за пять минут до конца встречи. Тяжёлая игра, не знаю, что там по удалению, судить не мне. С моей позиции показалось, что Шахов не фолил. Судья решил иначе.



Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, но мы вытерпели, выдержали. В принципе, мы молодцы, тренеры похвалили. В перерыве Парфёнов нас встряхнул, сказал, что ещё ничего не потеряно. Думаю, сегодня вся команда верила в положительный результат.



В связи с удалением, конечно, перестроили игру. Шахова все подбодрили, сказали, что ничего страшного, такие ошибки бывают. Когда вышел на поле, у меня не было ощущения, что играем в меньшинстве. Честно, не думали о составе «Спартака», думали о своей игре. Она, конечно, получилась немного скомканной», – заявил Марков.

«Тренеры больше игроков хотели выйти на поле в матче со «Спартаком»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный сообщил, что в перерыве в раздевалке игроки «Тосно»… смеялись.



«Считаю, что эта ничья для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Встречались с командой Лиги чемпионов, и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» есть «Спартак». Приятно, что до конца бились, и бог вознаградил нас за нашу работу.

Мы в раздевалке в перерыве посмеялись, посмотрели друг на друга. Удаление случилось, но надо играть дальше, не сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться.



Естественно, принципиально было обыграть «Спартак». В команде много разговоров ходило. Не то чтобы мщение, но у тренеров было даже больше мотивации, они больше нас хотели выйти на поле. Они передали нам свою мотивацию, положительный заряд. Мы за тренерский штаб сыграли и готовились с двойной мотивацией. Но такие матчи, любые очки для нас как глоток воздуха. Это очень приятный результат», – отметил Заболотный.

«Чтобы потом не было обид, что «Спартак» ни с кем не разговаривает»

Красно-белых пришлось долго ждать в микст-зоне. Всех волновало состояние Георгия Тигиева, который вынужден был покинуть поле на 58-й минуте, врач «Спартака» должен был поделиться информацией. Пока журналисты беседовали с Заболотным, директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг, как будто не замечая, что рядом игрок «Тосно» даёт интервью, вышел в микст-зону и громко стал возмущаться: «Вам интересно, что случилось с Тигиевым? Чтобы потом не было обид, что «Спартак» ни с кем не разговаривает». С врачом московской команды так и не удалось пообщаться. Позже пресс-атташе смягчился и сам рассказал о здоровье защитника. «У Тигиева подозрение на повреждение связок левого колена», — сообщил Трахтенберг.

Не нашлось слов после упущенной победы у Александра Самедова. «Я не знаю, что случилось. Не знаю, можно ли связать с матчем в Лиге чемпионов. Нечего сказать», — произнёс полузащитник «Спартака».



Артём Ребров попытался объяснить неудачу своей команды. «Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего. Опять же, можно сколько угодно рассуждать, в чём причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек. Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», — отметил Ребров.

«Какая расслабленность у «Спартака»?

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес был крайне разочарован результатом в Санкт-Петербурге.



«Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование.



Мы поговорим командой и что-то поменяем. Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», – сказал Промес.



Ивелин Попов заявил, что в команде разберут невыразительную игру.



«Конечно, обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать? Какая расслабленность? Сегодня у нас были моменты, забили два мяча, могли ещё, но так получилось. Нельзя говорить, что в концовке матча с «Тосно» мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное. Думаю, соберёмся в раздевалке командой, поговорим», — с уверенностью заявил Попов.