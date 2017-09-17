Вопрос дня. Почему «Спартак» проваливает концовки матчей?

Красно-белые не первый раз в сезоне упускают победу на последних минутах. Почему так происходит?

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Мы возвращаемся к тому, о чём говорили в первых турах. «Спартак» попал в зависимость от чемпионства, видимо, всё это продолжается. Не могут себя перезагрузить, перенастроить. «Спартак» продолжает ехать на старом багаже. При этом красно-белые играют неплохо, ещё и судьи помогают, ибо сегодня удаление было на тоненького.

Валерий Масалитин, бывший нападающий «Спартака»:

— Соглашусь с Александром, что «Спартак» едет на старом багаже и чемпионство влияет на игру команды. Все соперники настраиваются на чемпиона вдвойне сильнее, но это не главная проблема. Самое серьёзное, что команда теряет концентрацию на последних минутах. Удивительно, что итальянский тренер не может грамотно выстроить защиту. Такие концовки связаны с усталостью. Ничем другим я объяснить это не могу.

Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:

— Полностью соглашусь с коллегами. В течение прошлого сезона мы смеялись, когда говорили про багаж Аленичева. Ситуация, которая происходит в этом году, намекает на то, что этого багажа «Спартаку» как раз и не хватает. В нынешнем сезоне красно-белым не хватает физических кондиций, в связи с чем игроки теряют концентрацию и который матч не могут удержать победный счёт, пропуская в концовке встречи.

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Не соглашусь. Нельзя сказать, что игроки плохо готовы физически. Но при этом поддерживаю мнение, что футболисты прекращают играть, когда ведут в счёте. Видимо, не хватает концентрации и мотивации. Каррера прав, что спрашивать надо с футболистов. Внутри коллектива что-то не срастается, единой команды нет. Просто не укладывается, как можно не выигрывать такие матчи, как с «Тосно». Этому нет оправданий.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— На мой взгляд, Каррера плывёт, нет стабильности состава: всё время меняются действующие лица в защите. Нет сыгранности и взаимопонимания — отсюда и грубые ошибки. Также присутствует чемпионская бравада, которая переходит в шапкозакидательство. Вальяжность при счёте 2:0 наказывается — весь запас везения израсходовали в прошлом сезоне.

Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака»:

— «Спартак» уже третью игру 2:0 ведёт и не может выиграть. Безобразная оборона. Виновата ротация, нет взаимопонимания в защите. Каррера, возможно, поплыл. Зачем он поменял Таски? Это ошибка. Хочешь усилить нападение — замени полузащитника или крайнего защитника.

Взгляд изнутри

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем.

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

Квинси Промес, полузащитник «Спартака» :

— Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование. Мы поговорим командой и что-то поменяем. Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе.

Мнение читателей

motordetal:

— Правильно. Если игроки считают, что за 20 минут до конца матча можно в футбол переставать играть, то спрос с них.

spartak3895745:

— Кто болеет за «Спартак», тот в цирке не смеётся…

buffon-and-mandanda:

— Федун, где трансферы? Роша и Сельдяков не решают!

n1488:

— Чемпионат выигран был на багаже Аленичева. Каррера как тренер не ноль, но и не тот, кто может что-то придумать. Чемпионство случайное и вопреки уровню игры команды.