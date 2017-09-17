Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним

Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?

Как болельщик футбола, я с сомнением отношусь к возможному уходу Массимо из «Спартака». После прошлогоднего золота он заслужил и богатую трансферную кампанию, и время для перезагрузки, и простого снисхождения от болельщиков, руководства и журналистов.

Но эмоции после бездушной ничьей с «Тосно», оценка поведения игроков, поступков и слов самого Массимо приводят к выводу, что именно его удобно сделать крайним.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

1. Позорная ничья

Два пропущенных мяча от игравшего в меньшинстве «Тосно» — это следствие, а не причина. Это дотлевающий фитиль, который подожгли слишком давно, чтобы успеть его потушить. Такие матчи впитывают в себя разные полюса футбольных пороков: вальяжность и зажатость, самоуверенность и трусость, рефлексию и безразличие – что при коллективном дисбалансе приводит к позору.

У «Спартака» такое случалось с проигрышем «Тосно» и 2:2 (после 2:0) с «Анжи» при Карпине, со счётом 3:3 с «Москвой» (после 3:0) при Старкове и голом Вани Тричковски при Аленичеве. После этих безнадёжно показных игр Федун ставил точку, но заслуживает ли сейчас отставки Каррера? Разве он был слабее десятерых парней из «Тосно»? Разве он несерьёзно отнёсся к футболу?

Неча на Рошу пенять. «Спартак» снова упускает победу Преимущества в два мяча и одного полевого игрока «Спартаку» не хватило для первой в сезоне гостевой победы.

2. Реакция Массимо на позорную ничью

«Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какая мотивация будут в дальнейшем» — это первые слова Карреры после матча с «Тосно».

Давайте представим, что мы не умеем читать между строк и просто не видим намёка на слив или хотя бы на недоверие к игрокам.

Кстати, если у вас есть другие варианты трактовки, – напишите в комментарии.

Но здесь важнее, есть ли основания у Массимо считать, что мотивация у футболистов недостаточная?

3. Реакция игроков на Карреру

Не будем придумывать лишнего – давайте просто зафиксируем реакцию игроков на замены в трёх последних матчах.

В матче с «Рубином» Адриано отворачивается от расставившего руки Массимо и идёт в раздевалку.

С «Марибором» Каррере приходится извиняться перед Промесом за привидевшуюся ему травму голландца.

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка! Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.

С «Тосно» Массимо обходит уже и максимально тактичный Таски – лучший защитник команды, которого решают поменять уже в первом тайме. Через какое-то время немец остынет и пожмёт руку тренеру.

Во всех трёх случаях профессиональные футболисты ведут себя по-хамски не только по отношению к тренеру, но и к коллективу. Причём капризничают они открыто, будто не опасаясь возможного дисциплинарного наказания.

Означает ли это, что авторитет тренера как минимум среди легионеров находится на низком уровне?

«Каррера зол, все разочарованы». Спартаковцы объясняют свой питерский казус Артёму Реброву вновь пришлось извиняться перед своими болельщиками.

4. Реакция Карреры на происходящее вокруг

Не менее странной выглядит ситуация, окружающая Карреру в клубе.

Во-первых, прошу извинить, что вновь возвращаюсь к этим историям, но уволенные из «Спартака» сотрудники получают в клубе информацию, что с ними решил расстаться именно тренер. Сам Массимо говорит, что узнал об этих фактах из СМИ. Разве это не странно?

Есть ли основания у Массимо считать, что мотивация у футболистов недостаточная?

Во-вторых, мы долго не могли добиться интервью с Каррерой, потому что он считался недоступным. Но сам итальянец убеждает, что к нему никто не обращался.

Так кто тут говорит правду? В курсе ли тренер, что на самом деле происходит в клубе вокруг него?

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

5. Травмы

Давайте представим, что команда недовольна тренером. Но чем конкретно? В первую очередь на ум приходят травмы.

Да, летом Массимо, работавший с прежними сотрудниками, усилил штаб двумя тренерами и диетологом-нутриционистом. За это время Каррера ни разу не сказал, что команда плохо готова физически или испытывает проблемы. Наоборот, он заявляет, что игроки готовы лучше, чем раньше.

Но пройдёмся по списку.

Глушаков – мышечная травма. Джано – мышечная травма. Мельгарехо – мышечная травма. Всё – не прошлой неделе. Зе Луиш – уже две мышечные травмы. Адриано – мышечные травмы. Таски – мышечная травма. Тимофеев – разрыв крестов. Тигиев – не хотелось бы, но, похоже, в игре с «Тосно» он получил именно это повреждение. И в общий список мы не вносим тех, например, кто играет на уколах.

С одной стороны — многовато для отлично подготовленной в межсезонье команды.

С другой – каждый из игроков, получивших мышечное повреждение, кроме, разве что, Глушакова, имел предрасположенность к подобным травмам и раньше.

Хотя на лёгкий упрек в адрес Массимо ситуация всё равно тянет.

6. Баланс в коллективе

Сейчас легче всего критиковать именно Карреру за приглашение бесплатного Петковича, который в матче с «Тосно» отдал пас на гол в свои ворота. Ошибка этого футболиста, безусловно, имела прямую связь с результатом. Но разве многим лучше сыграли Квинси Промес, Фернандо или Адриано? В течение всего матча, несмотря на численный перевес, «Спартак» практически ничего не создал в атаке. Вряд ли дожимать аутсайдера команде мешал именно Каррера.

Поэтому если фанаты всё-таки соберутся на базу, то должны разговаривать о мотивации именно с игроками, а не с тренером.

Капризничают футболисты открыто, будто не опасаясь возможного дисциплинарного наказания.

7. Мотивация

В чемпионский сезон «Спартак» чаще выигрывал с минимальным счётом, но отличался постоянной сосредоточенностью и очевидным согласием умереть на поле за результат. Поэтому просто пересмотрите последние 20 минут игры с «Тосно» — разве Каррера сделал из больших мастеров маленьких?

Мы возвращаемся в предыдущий подпункт и продолжаем ставить вопросы. Что это — звёздная болезнь после чемпионства? Ощущение пика, потому что чего-то более крутого со «Спартаком», учитывая трансферную кампанию, они вряд ли добьются? Или всё-таки отчётливое желание избавиться от тренера?

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

8. Сам футбол

Каррера настаивает, что и с «Тосно» его команда играла хорошо, но вмешались обстоятельства и индивидуальные ошибки.

Да, это звучит странно, потому что «Тосно», до того как сам не организовал удаление, тоже выглядел заряженно, остро и лучше «Спартака».

Но в чём причина инертности команды, которая не разогналась даже с выходом Промеса?

Ведь схема уже более-менее соответствовала прошлогодней. Ведь игравший в меньшинстве соперник раскрывался. Неужели команда оказалась настолько растренированной?

Вопрос дня. Почему «Спартак» проваливает концовки матчей? Красно-белые не первый раз в сезоне упускают победу на последних минутах. Почему так происходит?

9. Последние 15 минут

«Спартак» действительно теряет кучу очков из-за голов в последние 15 минут. Команда в это время сдувается и плюхается к своим воротам. Каррера говорит, что физические кондиции и тренерская работа тут ни при чём.

Что это — прямое обвинение игроков в имитации плохого самочувствия и слабости? Почему тогда игроки себя так ведут?

10. Молчание Федуна

Складывается ощущение, что Каррера существует в вакууме, не совсем понимая положения, в котором оказался.

После сегодняшнего матча стало совсем непонятно, доверяет ли он игрокам, а они ему. При молчании Федуна не ясно, есть ли у Массимо реальная поддержка от руководства.

Если фанаты всё-таки соберутся на базу, то должны разговаривать о мотивации именно с игроками, а не с тренером.

В чемпионской команде что-то точно сломалось, только детали непонятны. То ли Каррера не выдержал испытания успехом и народной лестью, чем-то обидел или смутил коллектив, потеряв над ним контроль. То ли игроки, почувствовав усиление тренера, решили взять ситуацию в клубе в свои руки. То ли клуб, увидев первые проблемы, не захотел их быстро гасить.

Но по тому, что сейчас происходит, кажется, что Массимо скоро настанет «аут». Ведь повесить все проблемы только на тренера – это будет так по-спартаковски просто и привычно. Хотя, может, именно этот вариант окажется перспективным. С Аленичевым вы ведь именно так решили?

P.S. Если бы все команды играли с желанием «Тосно» и рвением Заболотного, то наш чемпионат стал бы намного лучше.