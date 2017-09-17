Панч-лайн. Почему травма Панченко – потеря не только для «Динамо»

Нападающий бело-голубых выбыл на полгода. Но огорчаться должны не только игроки, тренер и болельщики этой команды.

15 сентября в матче 10-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» в попытке прервать контратаку Кирилла Панченко тульский нападающий Игорь Шевченко ударил форварда по ногам. В результате Панченко был вынужден покинуть поле на носилках.

После обследования стало известно – у Кирилла подозрение на повреждение передней крестообразной связки колена и проблемы с частичной травмой сустава. Потребуется операция, восстановление – до полугода.

– Панченко чувствует себя плохо, он сильно расстроен, – сказал врач «Динамо» Александр Ярдошвили на следующий день. – Человек понимает – есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма.

Очевидно, что для «Динамо» отсутствие Панченко станет большой проблемой. Но огорчаться стоит не только Юрию Калитвинцеву, но и Станиславу Черчесову.

Кто-то может поспорить, что даже потенциальным лидером сборной Панченко назвать сложно. Товарищеский матч против «Динамо» он начал на скамейке запасных, а выйдя на 55-й минуте, не смог отличиться ни голом, ни передачей. Тут, правда, стоит сделать оговорку. Черчесов выпустил Панченко вместо Антона Заболотного и использовал в качестве чистого нападающего, в то время как в «Динамо» Кирилл играет под Фатосом Бечираем. Сделано это было, видимо, из-за травмы Владимира Ильина, потому что на тренировках Черчесов наигрывал Панченко именно на позиции под нападающими.

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С другой стороны, с таким же скептическим настроем болельщики говорили и об участии форварда в гонке бомбардиров Премьер-Лиги. На сегодняшний день в копилке Панченко – четыре гола. Столько же, например, у Фёдора Смолова. Больше – только у Квинси Промеса и Александра Кокорина.

«В РФПЛ уровень сопротивления выше, мы как команда выступаем сейчас не очень хорошо, – признал защитник «Динамо» Алексей Козлов. – Но Кирилл всем скептикам доказал, что он и в Премьер-Лиге может показывать такой же высокий уровень. Панченко классный и мастеровитый футболист, а хорошие игроки всегда легко вписываются в любую команду. Плюс он замечательный человек и со многими ребятами был знаком до прихода в «Динамо». С первых туров он показывал хорошую игру и стал лидером. Команда уже где-то старалась играть на него, всё сошлось. По самоотдаче к нему никогда нет никаких вопросов. Он каждый матч играет на максимуме. В оборонительных действиях помогает команде в каждой встрече».

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В теории сейчас в «Динамо» место Панченко на поле может занять Вандерсон. Игра от такой замены по позиции едва ли пострадает. Куда более ощутимым может быть удар по психологии команды. За год борьбы в ФНЛ Панченко стал тем лидером, которого так не хватало «Динамо».

«Перед началом прошлого сезона состав «Динамо» сильно обновился, – отметил вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин. – Пришли новые игроки, в том числе Кирилл. На сборах строился новый коллектив – после тренировок мы часто собирались вместе и обсуждали нашу игру. Кирилл быстро стал частью «Динамо». В команду он пришёл из ЦСКА за игровой практикой, несмотря на то, что прошлый сезон «Динамо» провело в ФНЛ. Он усердно работал, хорошо начал сезон, как и вся команда. Кирилл принимает участие в большинстве атак клуба. У Пани сильный удар – благодаря этому он забил много голов со средней и дальней дистанции. Его трудолюбие и хороший коллектив в «Динамо» – вот основные причины того, что он продолжил забивать и в этом сезоне».

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Амбициозный, неконфликтный и далёкий от ставших привычными в мире футбола скандалов, он сразу полюбился болельщикам и помог команде вернуть их доверие. Такого же футболиста, способного не только приносить результат на поле, но и выстраивать отношения с болельщиками и сохранять боеспособный настрой команды, сейчас не хватает в сборной. Панченко мог бы взять на себя эту роль на чемпионате мира, если бы продолжал так же прогрессировать в «Динамо». Конечно, при условии доверия со стороны Черчесова и выступления на привычной позиции. Теперь же попадание Панченко на турнир под большим вопросом.

Статистика Кирилла Панченко в сезоне-2017/18



Количество матчей – 10

Минут на поле — 804

Голы – 4

С пенальти – 1

Голевые передачи – 0

Ударов в среднем за игру – 3,3 *

Среднее количество передач за игру – 44

Точность передач – 77%

Выигранных единоборств – 39%

Выигранных единоборств вверху – 39%

Всего обводок (удачных) – 28 (15)

* — по данным instat

«Кирилл ставит перед собой максимальные цели, – отметил Алексей Козлов. – Каждый матч для него – это определённый показатель. Он старается играть как лидер и как человек, который мог бы выступать в сборной на чемпионате мира. К сожалению, случилась эта травма. Время показало бы, смог бы он конкурировать с Кокориным и Смоловым, но был шанс. Тренер следил за ним, вызывал на сборы. Кирилл сильный парень и приложит максимальные усилия, чтобы быстрее восстановиться, но многое будет зависеть от его организма. Но, зная его, я не сомневаюсь, что он сможет вернуться на прежний уровень. Да и возраст такой – ещё играть и играть».

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«Сегодня Паня и Рык приехали на базу, вышли с командой на поле, после чего Паня сразу улетел в Италию, – рассказал Шунин.– Мы все пожелали им скорейшего выздоровления и быстрее вернуться на поле. Панченко – один из ключевых игроков команды, без которого нам будет непросто. Надеемся, что он ещё поможет в этом сезоне «Динамо» и сможет принять участие в чемпионате мира в составе сборной России».

И действительно, списывать Панченко со счетов сборной ещё рано. Не исключено, что он сможет вернуться на поле к весенней части чемпионата. А то, как Кирилл умеет прогрессировать в условиях жёстких временных рамок и показывать результат под высоким прессингом, не вызывает сомнений.