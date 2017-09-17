Пиво для «Спартака» и картина для Карреры. Обзор соцсетей

Автобус «Спартака» остановился у ларька с пивом, «Зенит» включил в сборную Лиги Европы 11 Кокориных, а Маммана потерял и нашёл своих собак.

«Зенит» на неделе удачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы. Со счётом 5:0 на выезде был обыгран македонский клуб «Вардар». Наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини посвятил этому успеху пост в «Инстаграме».

«Прекрасное начало в Лиге Европы. На мой взгляд, идеальная игра. Мои игроки сыграли на высшем уровне», — написал специалист.

Нападающий питерцев Александр Кокорин отметился в том матче дублем. Форвард выложил в социальную сеть совместную фотографию с форвардом Артёмом Дзюбой, который также стал автором гола в поединке с македонской командой.



«Упорный труд, еееееее. С победой», — написал Кокорин в «Инстаграме».

По итогам тура Лиги Европы Кокорин попал в команду недели турнира. «Зенит», в свою очередь, предложил альтернативный вариант символической сборной, в которую, по версии клуба, вошли 11 Кокориных.

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана на неделе испытал сильный стресс. Футболист на какое-то время потерял своих питомцев. 16 сентября спортсмен разместил в Сети объявление о пропаже собак.



«Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу € 3000 в качестве вознаграждения», — отмечалось в сообщении аргентинца.

Однако спустя несколько часов пост был удалён, а вместо него появился другой.



«Огромное спасибо, мы их уже нашли», — написал аргентинец.

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения.



«Старина, с Днём Рождения! Здоровья тебе и вперёд к Кубку Стенли», — написал Глушаков в своем «инстаграме».

Забавная фотография появилась в «Фейсбуке» после выездного матча красно-белых против «Тосно», который завершился со счётом 2:2. На снимке видно, как автобус «Спартака» остановился у магазина с надписью «Пиво со всего света».



«Только что, на Ленинградке у Шереметьево. Ждут «чемпионов», закупаются пивом, очко от «Тосно» отмечать», — написал автор фотографии.

А до игры Каррере подарили картину. Это сделали питерские болельщики «Спартака».

Известный комментатор Василий Уткин не оставил без внимания неудачную игру «Спартака» в матче с клубом из Ленинградской области.



«Позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых», — написал журналист в «Твиттере».

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит свой досуг, развлекаясь в приложении замены лиц в «Инстаграме».



В социальную сеть футболист выложил несколько фотографий и видео, где он вместе с женой перевоплощается в различных животных.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выкладывает в социальную сеть более серьёзные вещи. Так, португалец поделился со своими подписчиками видео, где он, демонстрируя отменный дриблинг, забивает мяч на одной из тренировок клуба.

Также Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес в Лиссабоне посетил матч чемпионата Португалии между бывшим клубом футболиста «Спортингом» и «Тонделой». Встреча завершилась победой «львов» со счётом 2:0.

Защитник «Марселя» Патрис Эвра пообщался с бездомными в Марселе. Экс-игрок сборной Франции купил продукты и раздавал их нуждающимся людям.



«Печальная часть моего путешествия заключается в том, что я обнаружил более 12 бездомных менее чем за 30 минут», — написал Эвра у себя в «инстаграме».

16 сентября в матче «Атланты Юнайтед» и «Орландо Сити» был побит рекорд посещаемости матчей чемпионата MLS 21-летней давности. На трибунах «Мерседес-Бенц Арены» собралось 70 425 болельщиков. А вот как это выглядело внутри стадиона.