Теория о «сливе» Карреры и другие новости дня

Провал «Спартака» в Питере, неудача «Рубина» дома, рекорды «Наполи» в Серии А, а «Реала» — в Примере.

«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.

На 29-й минуте Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше. Воспользоваться численным преимуществом «Спартак» сумел на 35-й минуте, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич забил второй гол гостей. В концовке второго тайма хозяева сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. На 90-й минуте «Тосно» счёт сравнял — мяч в ворота Артёма Реброва отправил Антон Заболотный.

В таблице российского чемпионата «Тосно» (9 очков) располагается на 13-й строчке, а «Спартак» (13) располагается на 8-м месте.

Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?

Червиченко: теория о «сливе» Карреры игроками «Спартака» недалека от истины

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2).

«Каррера «плывёт», нет стабильности состава: всё время меняются действующие лица в защите. Нет сыгранности и взаимопонимания — отсюда и грубые ошибки. Также присутствует чемпионская бравада, которая переходит в шапкозакидательство. Вальяжность при счёте 2:0 наказывается — весь запас везения израсходовали в прошлом сезоне.

Боязно за «Спартак» в Лиге чемпионов должно быть тем, кто живёт иллюзиями, требуя от клуба победы над «Ливерпулем» и 6 очков в матчах с «Марибором». Реалисты понимают, что в еврокубках и чемпионате ничего не светит, а вот проигрыш «Кубани» в Кубке России будет крепкой оплеухой. Объективная ситуация не поменяется, если команда кардинальным образом не изменится.

Если бы я был дипломатом, то сказал бы, что теория о «сливе» Карреры недалека от истины. Разлад, происходящий внутри коллектива, не исключает такой возможности. В «Спартаке» сейчас ситуация, как в басне «Лебедь, рак и щука»: Каррера — в одну сторону, одна часть руководства — в другую, другая — в третью. Нужен жёсткий руководитель и более «спартаковский» тренер. Мне, например, нравится, как работает Парфёнов: поступательно и очень грамотно. Возможно, через год он будет одним из лучших тренеров, вышедших из красно-белой семьи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Вопрос дня. Почему «Спартак» проваливает концовки матчей? Красно-белые не первый раз в сезоне упускают победу на последних минутах. Почему так происходит?

«Урал» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голу Бикфалви



На стадионе «Казань Арена» состоялся матч 10-го тура российской Премьер-Лиги между местным «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».

Подопечные Александра Тарханова победили со счётом 1:0, одержав свою вторую победу в нынешнем сезоне и первую с 23 июля.

Автором единственного гола стал Эрик Бикфалви, сумевший отличиться за три минуты до конца основного времени.

В таблице российского чемпионата «Урал» (13 очков) располагается на девятой строчке, а «Рубин» (14) занимает шестое место.

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче подряд

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче турнира подряд.

На 13-й минуте Георгий Наваловский сыграл в стеночку на фланге, ворвался в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу, куда забежал Константин Савичев и пробил в ближний угол. В середине второго тайма Андрей Семёнов выиграл борьбу за навес с углового и скинул мяч на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял Аблайе Мбенге.

На 82-й минуте Антон Швец выпрыгнул на навес с углового и головой расстрелял ворота. В концовке Исмаэл в простой ситуации ошибся в центре поля, Венцислав Христов обокрал бразильца и убежал на свидание с вратарём, нанеся затем мощный удар под перекладину.

«Ахмат» (14 очков) занимает седьмое место в таблице. «СКА-Хабаровск» (8 баллов) — 14-е.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 разгромил «Эвертон».

Манкунианцы вышли вперёд уже на 4-й минуте — точным ударом отметился Луис Антонио Валенсия, который забил на «Олд Траффорд» впервые с 11 января 2014 года (1345 дней). Ещё три мяча хозяева забили в концовке — на 83-й минуте отличился Генрих Мхитарян, на 89-й — Ромелу Лукаку, а в компенсированное время Антони Марсьяль реализовал пенальти.

«МЮ» в третий раз за пять стартовых туров выиграл со счётом 4:0. Подопечные Жозе Моуринью делят лидерство в таблице АПЛ с «Манчестер Сити». Обе команды набрали по 13 очков. Что касается «Эвертона», то подопечные Рональда Кумана набрали всего четыре очка и располагаются на 18-й строчке.

«Наполи» впервые в своей истории одержал девять побед подряд в Серии A

В матче 4-го тура итальянской Серии A «Наполи» на своём поле одержал разгромную победу со счётом 6:0 над «Беневенто».

Таким образом, неаполитанский клуб впервые в своей истории выиграл девять подряд матчей в Серии A.

С учётом прошлого сезона подопечные Маурицио Сарри последовательно обыграли «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1), «Сампдорию» (4:2), «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0) и «Беневенто» (6:0). При этом в последний раз в чемпионате «Наполи» проигрывал в феврале — беспроигрышная серия составляет 16 матчей.

«Реал» впервые в своей истории одержал 11 побед подряд в выездных матчах Примеры

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад». Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Для мадридской команды эта победа стала 11-й подряд выездной в матчах Примеры, что стало новым рекордом клуба. Последний раз «Реал» не побеждал в гостевой игре чемпионата Испании в феврале, когда уступил «Валенсии» со счётом 1:2.

Рекорд по количеству выигранных подряд выездных матчей Примеры (12) был установлен «Барселоной» с 1 мая 2010 года по 12 февраля 2011 года. Таким образом, «Реал», победив «Алавес» в гостевом матче 6-го тура (23 сентября), сможет повторить достижение каталонцев.