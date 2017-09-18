Видео: самый мерзкий гол сезона и другие интересные события выходных

«Барселона» без Неймара и его замены

Летом на тему ухода Неймара и замены его на Усмана Дембеле были исписаны сотни страниц. Тем страннее тот факт, что сама игра молодого француза за «Барсу» обсуждается куда меньше (хотя можно вспомнить, как прошлым летом отхватывал многомиллионный Погба за первые невнятные игры на «Олд Траффорд»).

Пока проблемы каталонцев за пределами поля никак не влияют на саму игру, потому и отсутствие феерии со стороны Дембеле мало кого интересует. Ближайшие 3,5-4 месяца «Барселоне» придётся обходиться без его помощи – Усман получил травму подколенного сухожилия в игре с «Хетафе», и теперь его ждёт операция и долгая реабилитация. Сам матч сине-гранатовые не без труда, но выиграли. Интересно, что свою первую травму в «Барселоне» Неймар получил также в гостевом матче с «Хетафе». И тоже на 25-й минуте.

«Реал» повторяет рекорд «Сантоса»

И становится первой командой с 1963 года, которая забивает в 73 матчах подряд. Тяжёлый выезд в Сан-Себастьян не стал препятствием для роскошной мадридской атаки. Заменивший в основе Карима Бензема молодой Борха Майораль оставил прекрасное впечатление, забив гол и спровоцировав автогол Кевина Родригеша в первом тайме. Дальше – дело техники. Приходящий в себя Гарет Бэйл – ещё одна позитивная новость для болельщиков «Реала».

Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла В последние годы главный соперник нападающего «Реала» не игроки других команд, а его собственный организм.

Мората пока не готов к большим матчам

А вот покинувший летом Мадрид Альваро Мората пытается освоиться на «Стэмфорд Бридж». Пока статистика за него – три гола и две передачи в пяти играх АПЛ. Однако уже вторая проверка серьёзным соперником испанцем не пройдена. В матче с «Арсеналом», как и два тура назад с «Тоттенхэмом», Альваро потерялся. Всего 36% выигранных единоборств, 55% в точности передач, две удачные обводки за игру – результат, прямо скажем, посредственный. В атаке «Челси» некому было цепляться за мячи. Впору задуматься о том, не рано ли Антонио Конте списал Диего Косту. Конечно, рано или поздно Мората адаптируется к английскому футболу и будет приносить пользу, однако пока волевые решения Конте сказываются на результатах не лучшим образом.

Селфи с Агуэро

В 5-м туре АПЛ «Челси» и «Арсенал» мучились на «Стэмфорде», в то время как их манчестерские оппоненты в пух и прах разнесли своих соперников. «Юнайтед» не оставил шансов «Эвертону» и никак не поспособствовал красивой концовке сказки под названием «Возвращение Руни», а «Сити» поиздевался над «Уотфордом», отправив в ворота «шмелей» шесть мячей. Три из них – на счету набравшего шикарную форму Агуэро, которого после игры персонально поблагодарил болельщик «горожан».

Выбегающие на поле фанаты не всегда плохо, правда?

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

Ярмоленко и проклятый 9-й номер

Среди дортмундских болельщиков в ходу мнение, что после ухода Роберта Левандовского 9-й номер в команде если не проклят, то уж точно не приносит удачу своему обладателю. После поляка с этой цифрой на спине здесь пытались заиграть Чиро Иммобиле, Аднан Янузай и Эмре Мор. Ни у кого не получилось. Пришедший летом Ярмоленко заявил, что намерен исправить возникший казус. И получается у него неплохо – после фантастического гола в ворота «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов украинец оформил голевую передачу в игре с «Кёльном», перед этим в своей фирменной манере раскачав защитника. Если он продолжит в том же духе, фанатам «Боруссии» придётся придумывать какую-нибудь новую страшилку.

Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем? Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.

Самый грязный гол сезона

На прошлой неделе героем уик-энда стал защитник «Бохума» Феликс Бастианс, который в матче с «Дармштадтом» убедил арбитра отменить назначенный в ворота соперника пенальти после своей же симуляции. Судя по всему, в третьей Бундеслиге немного другие законы. Во всяком случае, для нападающего «Карл Цейсса» Сорена Айссмана.

После долгих споров гол всё-таки был засчитан, «Карл Цейсс» Айссмана в итоге отыгрался благодаря его второму голу, но вряд ли нападающий может быть доволен собой. Наверняка этот эпизод будет клеймом на его репутации до конца карьеры.

«Атлетико» открыл новый стадион

Новый красавец-стадион, который станет новым домом для команды Симеоне на долгие годы, был официально открыт в выходные. Интересно, что за день до открытия болельщики «матрасников» повредили находящиеся перед ареной именные таблички Уго Санчеса, Серхио Агуэро, Арды Турана и Диего Форлана. Вандалы гуляют не только по парку Зарядье.

«Атлетико» же провёл красочное открытие (даже несмотря на конфуз с самым большим клубным флагом, который повесили вверх тормашками).

А команда не подкачала, минимально одолев «Малагу».