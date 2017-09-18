175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Марк Бессонов
Фото: welt.de

Видео: самый мерзкий гол сезона и другие интересные события выходных

Спойлер: выглядит гол просто отвратительно.
18 сентября 2017, понедельник. 09:00 Футбол

«Барселона» без Неймара и его замены

Летом на тему ухода Неймара и замены его на Усмана Дембеле были исписаны сотни страниц. Тем страннее тот факт, что сама игра молодого француза за «Барсу» обсуждается куда меньше (хотя можно вспомнить, как прошлым летом отхватывал многомиллионный Погба за первые невнятные игры на «Олд Траффорд»).

Пока проблемы каталонцев за пределами поля никак не влияют на саму игру, потому и отсутствие феерии со стороны Дембеле мало кого интересует. Ближайшие 3,5-4 месяца «Барселоне» придётся обходиться без его помощи – Усман получил травму подколенного сухожилия в игре с «Хетафе», и теперь его ждёт операция и долгая реабилитация. Сам матч сине-гранатовые не без труда, но выиграли. Интересно, что свою первую травму в «Барселоне» Неймар получил также в гостевом матче с «Хетафе». И тоже на 25-й минуте.

Испания - Примера. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Хетафе
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 – Сибасаки – 39, 1:1 – Суарес – 62, 1:2 – Паулиньо – 84

«Реал» повторяет рекорд «Сантоса»

И становится первой командой с 1963 года, которая забивает в 73 матчах подряд. Тяжёлый выезд в Сан-Себастьян не стал препятствием для роскошной мадридской атаки. Заменивший в основе Карима Бензема молодой Борха Майораль оставил прекрасное впечатление, забив гол и спровоцировав автогол Кевина Родригеша в первом тайме. Дальше – дело техники. Приходящий в себя Гарет Бэйл – ещё одна позитивная новость для болельщиков «Реала».

Испания - Примера. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Майораль – 19, 1:1 – Родригеш – 28, 1:2 – Родригеш – 36 (автогол), 1:3 – Бэйл – 61
Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла
В последние годы главный соперник нападающего «Реала» не игроки других команд, а его собственный организм.

Мората пока не готов к большим матчам

А вот покинувший летом Мадрид Альваро Мората пытается освоиться на «Стэмфорд Бридж». Пока статистика за него – три гола и две передачи в пяти играх АПЛ. Однако уже вторая проверка серьёзным соперником испанцем не пройдена. В матче с «Арсеналом», как и два тура назад с «Тоттенхэмом», Альваро потерялся. Всего 36% выигранных единоборств, 55% в точности передач, две удачные обводки за игру – результат, прямо скажем, посредственный. В атаке «Челси» некому было цепляться за мячи. Впору задуматься о том, не рано ли Антонио Конте списал Диего Косту. Конечно, рано или поздно Мората адаптируется к английскому футболу и будет приносить пользу, однако пока волевые решения Конте сказываются на результатах не лучшим образом.

Селфи с Агуэро

В 5-м туре АПЛ «Челси» и «Арсенал» мучились на «Стэмфорде», в то время как их манчестерские оппоненты в пух и прах разнесли своих соперников. «Юнайтед» не оставил шансов «Эвертону» и никак не поспособствовал красивой концовке сказки под названием «Возвращение Руни», а «Сити» поиздевался над «Уотфордом», отправив в ворота «шмелей» шесть мячей. Три из них – на счету набравшего шикарную форму Агуэро, которого после игры персонально поблагодарил болельщик «горожан».

Выбегающие на поле фанаты не всегда плохо, правда?

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ
Моуриньо делает своё дело.

Ярмоленко и проклятый 9-й номер

Среди дортмундских болельщиков в ходу мнение, что после ухода Роберта Левандовского 9-й номер в команде если не проклят, то уж точно не приносит удачу своему обладателю. После поляка с этой цифрой на спине здесь пытались заиграть Чиро Иммобиле, Аднан Янузай и Эмре Мор. Ни у кого не получилось. Пришедший летом Ярмоленко заявил, что намерен исправить возникший казус. И получается у него неплохо – после фантастического гола в ворота «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов украинец оформил голевую передачу в игре с «Кёльном», перед этим в своей фирменной манере раскачав защитника. Если он продолжит в том же духе, фанатам «Боруссии» придётся придумывать какую-нибудь новую страшилку.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
5 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 – Филипп – 2, 2:0 – Папастатопулос – 45+1, 3:0 – Обамейянг – 59 (пен), 4:0 – Обамейянг – 60, 5:0 – Филипп – 69
Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем?
Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.

Самый грязный гол сезона

На прошлой неделе героем уик-энда стал защитник «Бохума» Феликс Бастианс, который в матче с «Дармштадтом» убедил арбитра отменить назначенный в ворота соперника пенальти после своей же симуляции. Судя по всему, в третьей Бундеслиге немного другие законы. Во всяком случае, для нападающего «Карл Цейсса» Сорена Айссмана.

После долгих споров гол всё-таки был засчитан, «Карл Цейсс» Айссмана в итоге отыгрался благодаря его второму голу, но вряд ли нападающий может быть доволен собой. Наверняка этот эпизод будет клеймом на его репутации до конца карьеры.

«Атлетико» открыл новый стадион

Новый красавец-стадион, который станет новым домом для команды Симеоне на долгие годы, был официально открыт в выходные. Интересно, что за день до открытия болельщики «матрасников» повредили находящиеся перед ареной именные таблички Уго Санчеса, Серхио Агуэро, Арды Турана и Диего Форлана. Вандалы гуляют не только по парку Зарядье.

«Атлетико» же провёл красочное открытие (даже несмотря на конфуз с самым большим клубным флагом, который повесили вверх тормашками).

А команда не подкачала, минимально одолев «Малагу».

Испания - Примера. 4-й тур
16 сентября 2017, суббота. 21:45 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 0
Малага
Малага
1:0 – Гризманн – 61
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Атлетико Мадрид Боруссия Д ФК Барселона ФК Реал Мадрид Андрей Ярмоленко Серхио Агуэро
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
12:45 Витиньо — о матче с «Ростовом»: неплохая игра, но были и лучше
12:44 «Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по Диего Косте
12:43 Хавбек Сери: кто бы ни хотел купить меня зимой, я из «Ниццы» не уйду до июня
12:32 Киоун: матч с «Челси» показал, что Алексис и Озил не нужны «Арсеналу»
12:07 Главный тренер «Андерлехта» Вайлер покинул свой пост
12:06 «Вольфсбург» объявил об увольнении Йонкера с поста главного тренера
12:05 Нападающий «Барселоны» Дембеле будет прооперирован в Финляндии
11:59 Бывший тренер «Реала» Каранка из-за смерти отца отказался возглавить «Алавес»
11:44 Бывший игрок тбилисского «Динамо» Соткилава скончался в возрасте 80 лет
11:20 Дель Пьеро: нынешний «Интер» лучше, чем при Манчини два года назад
11:19 Кэхилл — об игре с «Арсеналом»: «Челси» пришлось удовлетвориться одним очком
11:13 Гамшик: «Наполи» реабилитировался после поражения от «Шахтёра»
11:03 У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама
10:45 Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана
10:39 Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют
10:34 Аллегри: Игуаин должен оставаться спокойным, он умеет и будет забивать голы
10:11 Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге
10:08 Сколари: такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет
10:04 Ярмоленко: на «Сигнал Идуна Парк» невероятная атмосфера
09:57 Монтелла: я ещё не знаю возможностей «Милана»
09:56 Кисслинг может зимой завершить карьеру
09:46 Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать
09:43 Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»
09:36 Трольо: критика в адрес Месси? В сборной Аргентины с ним не было Хави и Иньесты
09:32 Алвес – о конфликте Неймара и Кавани: думаю, они всё обсудят и договорятся
09:21 Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать
09:13 Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца
08:42 Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»
08:33 Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»
08:20 Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор
08:19 Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана
07:56 Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной
07:44 Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить
07:30 Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»
07:14 Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано
06:56 Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше
06:42 Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»
06:41 Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери
06:40 Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов
06:30 Ван Нистелрой: Лукаку — чистый № 9, каким был и я
06:10 «Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет
05:55 Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»
05:25 Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти
05:05 К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре
04:26 Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»
Все новости RSS
Партнерский контент