Иско и Асенсио – это улучшенные Хави и Иньеста. Только потерпите

У Зинедина Зидана так устроено – рано или поздно ты получишь свой шанс, а дальше всё в твоих руках. Кто-то становится ролевиком, занимается одной конкретной задачей и срывает овации, как Матео Ковачич, банным листом прилипавший к Лео Месси в Суперкубке Испании. Кто-то плачет, ноет и валит из Мадрида, потому что не крепок характером: это про Хамеса. Касемиро, Иско и Марко Асенсио теперь формируют особую касту игроков – тех, кто получил свой шанс и клещами в него вцепился. Иско и Асенсио уже можно включать в эту касту после старта сезона – они играют так, что даже Зидан расплылся в комплиментах в их адрес: «Иско и Асенсио всегда имели важное значение для меня. Теперь они важны для всех».

Ну, с такими игроками иначе случиться не могло. Иско бегал по Арройо де ла Мьель в футболке Зинедина Зидана и спустя годы включал Зизу в свою команду лучших игроков мира (уже перейдя в Мадрид, туда же Иско включил Андреса Иньесту). Асенсио вешал на стенку громадный плакат с Зиданом, а во дворе мальчишкой многократно повторял «марсельскую рулетку».

Новый тореадор. Кто порвал сборную Италии И приблизил Испанию к чемпионату мира.

Но в иерархии испанского футбола у них другой ориентир.



Мировое господство Испании и дальнейший провал на двух подряд крупных турнирах имеют одни корни. Испанцы царили, когда Хави и Иньеста были в порядке и управляли центром поля «фурия роха». Два мегамозга, два компьютера, под которыми находился ещё один мозговитый игрок, Маркос Сенна или Бускетс. Капитаном был Касильяс, бомбардирами – Торрес и Вилья, но стиль той Испании определяли Хави и Иньеста: недаром их потом связали в одно целое. Спад сборной случился, когда два компьютера стали стареть, периодически выбивать «экран смерти» и перестали играть вместе. На ЧМ-2014 Хави сыграл всего однажды, когда Испания получила «рыбку» ван Перси, а потом отхватила леща. На Евро-2016 уже и не думал поехать.



И знаете что – Иско и Марко Асенсио способны стать для Испании новой связкой в центре поля, какой была Хавиньеста. (Время придумывать ей никнейм: Искенсио? Асиско?) Да, они известны нам как футболисты других функций, более атакующих, но ведь и Зинедин Зидан продолжает пробовать новые и новые варианты. Вчера Мадрид играл с «Реал Сосьедад», и Иско с Асенсио проделали огромную работу по доставке мяча в чужую треть. Здесь я должен включить занудного себя и добавить в аргументацию скриншот:

Когда Мадрид вёл позиционную атаку, «сливочные» перестраивались на формат 2-3-5, и распределение ролей между игроками здесь очень важно. Тот, кто открывается между линиями «Сосьедада» – Касемиро: старомодный опорник, слабый в продвижении мяча, поднимается вперёд, чтобы не мешать начинать атаки настоящим мастерам. Карвахаль и Тео Эрнандес агрессивно забегают по флангам. А Иско и Асенсио вместе с Модричем распоряжаются первым пасом из глубины. Важно понимать, что такая система билд-апа очень динамична: здесь за первый пас могут отвечать Иско и Асенсио, через минуту Асенсио уже будет открываться между линиями и получать много свободы.

Отсюда – сильная статистика обоих игроков в продвижении мяча вперёд. Иско стал одним из лидеров по количеству передач (60, больше только у Рамоса и Карвахаля), Асенсио отстал недалеко – набил 51. Оба – лучшие у Мадрида по продвижению мяча в финальную треть (22 паса у Иско, 21 у Асенсио). Все проникающие передачи «Реала» в матче тоже сделали два лучших игрока «сливочных» на старте сезона.

То есть мы понимаем, что Иско скорее атакующий полузащитник с качествами Иньесты, а не дирижёр вроде Хави; а Асенсио – человек с чувством свободных зон на уровне Лео Месси. (Ничуть не преувеличиваю: даже Зидан сравнивает левую ногу Асенсио с левой ногой Месси). Однако что в Мадриде, что в сборной Испании оба готовы выполнять гибридные роли. Обратите внимание на абсолютно разнородные позиции Иско и Асенсио в первой и второй позиционной атаке, а теперь поймите, что оба игрока одновременно отвечали и за продвижение мяча вперёд, и за грамотные открывания в чужой трети (особенно это касается Асенсио), и за высоту прессинга.

«В девять лет это был готовый уличный боец». Всё о Марко Асенсио В «Реале» растёт большая звезда.

Их выносливости и глубокого понимания игры хватит, чтобы одновременно и отвечать за начало атак, и открываться под передачи в качестве фантазиста, и завершать атаки. Матч «Реала» с «Сосьедадом» только подтвердил то, что подкинул как пищу для размышлений матч сборных Испании и Италии. Там «коллективную ложную девятку» Иско и Асенсио сколотили с Давидом Сильвой – и своими смещениями в глубину, активным движением в атаках замотали центр поля сборной Италии.



Уже сейчас Иско и Асенсио готовы заниматься работой, свойственной Хави и Иньесте в развитии атак, и добавлять к ней постоянное движение и вскрытие пространства между линиями. Такие игроки обеспечивают футболу «Реала» барселонизацию, о которой мы уже неоднократно говорили. Если кому-то возвращать Испании стиль футбольной сиесты, то именно им.

Ещё одно доказательство, что «Реал» становится «Барселоной» И другие мысли о старте испанской Ла Лиги.

Одно только «но». Иско и Асенсио уже чувствуют себя звёздами ментально, так что Зидану придётся частенько вправлять мозги своим новым лидерам. Мощный повод уже есть – вчера в Сан-Себастьяне оба, разгоняя атаки, игнорировали Гарета Бэйла. То есть да, Бэйл был плох, а Иско и так вырезал голевую передачу под рывок валлийца, но прямо сейчас Гарету нужна поддержка от команды. Ему нужно почувствовать мяч, чтобы вернуться на свой старый уровень или хотя бы приблизиться к нему. Если Иско и Асенсио умышленно убирают конкурента, то парням нужно чуть повзрослеть и выбросить мусор из головы. В идеале Бэйл не конкурент никому из них. Но даже не это главное.



Просто Хави и Иньеста никогда бы так не поступили.