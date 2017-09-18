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Сергей Семак
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Возвращение Семака. Теперь он против «Зенита»

С одним итальянским коллегой, Каррерой, Семак в этом сезоне разошёлся миром. Теперь его ждёт в гости другой – Манчини.
18 сентября 2017, понедельник. 13:01 Футбол

На первый взгляд, у поклонников «Зенита» не должно быть сегодня поводов для беспокойства. Любимая команда на ходу, что подтвердила яркая гастроль по Македонии, приезжая, напротив, мучительно ищет себя весеннюю. Статистика на стороне хозяев: уфимцы никогда прежде не побеждали петербуржцев ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Сравнивать клубные бюджеты и вовсе кощунственно по отношению к юному башкирскому коллективу.

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А всё-таки есть нюанс, гарантирующий проходной, казалось бы, для лидера встрече изрядную долю принципиальности. Фактор Семака. Сергей Богданович впервые гостит в городе на Неве в новом качестве. Для него игра на Крестовском острове сродни экзамену, возможно, самому волнительному за неполный год самостоятельной практики.

Семак многим обязан «Зениту» и как человек порядочный, благодарный никогда не метнёт булыжник в огород бывшего работодателя. В Северной столице он пополнил и без того солидную коллекцию наград тремя игроцкими трофеями и несколькими «ассистентскими». Здесь плавно перешёл из одного футбольного качества в другое, приобрёл массу ценных знаний в сотрудничестве с Виллаш-Боашем и Луческу – и, наконец, созрел для перехода на следующий уровень. Тёплому, комфортному месту рядом с румынским ветераном Семак предпочёл новый вызов в куда менее респектабельной команде, что само по себе заслуживает искреннего уважения.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Уфа
Уфа

Всё так, но на полтора часа матча Семак выбросит ностальгический мотив из головы и постарается предъявить не чуждой себе публике лучшую версию «Уфы». Показать, чему научился за эти 262 дня – и годы работы с иностранными Мистерами. Седьмым местом и кубковым полуфиналом город всё-таки в равной степени обязан двум тренерам, прежнему и нынешнему. Команда осени 2017-го – уже в большей мере семаковское творение. Стилистические особенности минимальны, но они есть.

Семак максимально бережно отнёсся к кадрово-тактическому наследию коллеги Гончаренко. Резонно решив не чинить то, что и так работает, сохранил общую структуру игры и только под конец сезона, как следует изучив потенциал подопечных, начал аккуратно её трансформировать. Так в арсенале «Уфы» появилась запасная схема 3-4-3, притом что базовая – 3-5-2 – осталась неизменной.

Нет у тренера Семака диспетчера класса Семака.

Сергей Богданович и рад бы предложить соперникам и зрителю футбол более агрессивный, яркий, наступательный, да ресурсами для этого не располагает. Нет у тренера Семака диспетчера класса Семака. Некому обслужить форвардов по первому разряду. Вот и приходится плясать от соперника, прежде всего уповая на крепость собственной обороны.

Семак добросовестно пытается разнообразить игровое меню коллектива, но перекос в сторону обороны по-прежнему ощутим. «Уфа» немного прибавила относительно прошлого чемпионата в контроле мяча (было 46,3% — стало 48,3%), но с завершением у неё по-прежнему беда. По количеству ударов по воротам (в среднем 8,3 за матч) команда занимает последнее место в лиге, по забитым мячам – 7 – третье-четвёртое с конца.

Откровенно провалились уфимцы только раз за треть сезона – дома против «Ростова». Веских контраргументов против высокого прессинга южан хозяева не нашли. Как результат – самое болезненное поражение после смены штаба.

Более таких вольностей в тылу «горожане» себе не позволяли. Тоскливо в наступлении выглядели – вот в чём проблема. Конструктору от бога Семаку, полагаю, особенно больно было наблюдать созидательные мучения молодых одноклубников.

В прошлом сезоне «Уфу» тащил неистовый Фатай. Его удар принёс середняку сенсационную победу в Тушино над будущим чемпионом, он же забил пару победных голов в трёх заключительных турах. В общей сложности Кеинде настрелял полдюжины мячей: для форварда команды, исповедующей закрытый стиль игры, недурственный результат. Сейчас на счету Фатая – не банковском, бомбардирском – пусто. Шесть ударов за семь матчей – куда это годится? У другой нигерийской надежды «Уфы» в наступлении, Игбуна, статистика не многим краше – один гол в девяти турах. У Кротова с Абдулавовым и того нет, а ведь тоже нападающие.

По всей видимости, тренер до последнего рассчитывал на усиление проблемной линии в августе, но подкрепления в неё так и не получил. Да, пришёлся ко двору в команде грузинский стоппер Табидзе, наверняка повысит вариативность игры в центре поля опытный Салатич, дебют которого в РФПЛ может состояться уже сегодня. Но классного, стабильного мастера на острие Семаку по-прежнему не хватает. Приходится хавбекам отдуваться за форвардов – то Ванек забьёт, то Сысуев. Наладить бесперебойное «производство» голов им в силу игрового профиля трудно. Один центральный хав по основной специализации, другой… Амплуа Сысуева так сразу и не определишь – ввиду частых перевоплощений.

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Пожалуй, единственное преимущество «Уфы» перед «Зенитом» сегодня заключается в том, что Семак знает соперника лучше Манчини, и в том числе изнутри. Осталось «всего ничего» — конвертировать это знание в голы и очки. Больших соперников главный тренер Семак ещё не обыгрывал. Но сегодня и ничья будет для него равноценна победе.

В одном можно быть твёрдо уверенным: примут Богданыча на «Крестовском» как родного. Да и проводят, наверное, тоже – вне зависимости от цифр на табло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Уфа Сергей Семак
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18 сентября 2017, понедельник
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