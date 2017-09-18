Неймару не дают бить пенальти. Почему это важно

«Мальчик, отойди, дай дяде ударить». Возможно, Эдинсон Кавани сказал и не это, но по видео складывается похожее ощущение. Правда, пенальти дядя не забил и смазал впечатление.

В принципе, это мелкий эпизод. И если бы речь шла о ком угодно ещё, он мгновенно исчез бы из информационного пространства, и никто бы о нём не вспомнил. Но речь о Кавани и Неймаре – значит резонанс гарантирован, и есть шанс разобраться. Французское издание L`Equipe посвящает крошечному видео большой обзор. Унаи Эмери и Дани Алвес комментируют момент – и даже не во Франции, а в России их комментарии набирают множество просмотров в новостях. В международных ESPN и Goal незабитый пенальти тоже в главных событиях. Может ли мелкий эпизод может быть важным?

Новый «ПСЖ» только строится, и в нём активно идёт распределение ролей. Кто главная звезда клуба – понятно. А кто лидер? Хотя бы кто штатный пенальтист? Кажется, Унаи Эмери не помощник в этих вопросах. Его комментарий банален: «Пенальти могут бить разные футболисты — и Неймар, и Кавани. Между ними должна быть договорённость, и позднее мы определим внутри команды, кто и в каком порядке будет бить, потому что я хочу, чтобы оба игрока выполняли это упражнение. Если они не договорятся, решение приму я». Другими словами, тренер надеется, что его звёзды разберутся сами. Хотя и намекнул, что нынешнее положение (все пенальти бьёт Кавани) его не устраивает. Или оно не устраивает Неймара…

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Но дело в том, что его звёзды не могут разобраться сами. Это не первая подобная ситуация. 25 августа «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен», а первый гол на 20-й минуте забил Кавани с пенальти. Тогда Неймар тоже хотел ударить – и ему тоже не дали. Даже в матче с «Лионом» был ещё один похожий момент: Дани Алвес не дал мяч Кавани и передал Неймару во время штрафного. Недопонимание уругвайца и бразильца очень легко объяснить.



Кавани пережил эпоху Ибрагимовича, когда он вынужден был играть вингера, и сейчас чувствует себя лидером клуба: старожил, бомбардир, звезда. И, кстати, пенальтист. С какой статьи он должен уступать? А Неймар ушёл из клуба, где он был вторым, не для того, чтобы делиться с кем-то ещё – славой, ответственностью, чем угодно. Пенальти в том числе. Естественный конфликт интересов, но удивляет, что в клубе за месяц оказалось некому с ним разобраться и объяснить игрокам их роли. Причём так, чтобы довольны остались все. Особенно тот, чьих футболок уже продано 120 тыс.

За месяц в Париже было продано более 120 тыс. футболок Неймара

Пока «ПСЖ» катком проходит по клубам, чей годовой бюджет меньше, чем трансфер Неймара, о мелочах можно не думать. Но даже «Лион», чей состав дешевле в пять раз, организованной игрой на своей половине поля создал парижанам серьёзные проблемы и не уступил ни по голевым моментам, ни по ударам в створ. Для игр с ещё более организованными и более классными командами («Челси», «Атлетико», «МЮ») индивидуальных усилий Неймара, Мбаппе и Кавани не хватит. Понадобятся коллективные усилия. Кстати, как там с атмосферой?

Марко Верратти в одном матче с «Тулузой» дважды пошёл в подкат сзади – и после второй жёлтой набросился на арбитра с оскорблениями. Три матча дисквалификации. Кстати, красную карточку итальянец получил, когда исход матча был уже предопределён, и грязно сыграл в чужой штрафной. В общем, более бессмысленное удаление трудно представить. Лейвина Курзава освистывают собственные болельщики, плюс он оказался в центре внимания из-за скандала с шантажом: игрок критиковал тренера сборной Франции Дидье Дешама, и это было записано на видео. Дани Алвес не даёт бить со штрафного Кавани, но даёт Неймару. Вы же не забыли, что Алвес тоже новичок команды? После матча он отшутился, сказав, что сам хотел бить штрафной. Вот как это выглядело.

Несмотря на эти моменты, «ПСЖ» способен вымучивать победы над «Лионом» или легко раскатывать «Селтик». Но, чтобы удовлетворить глобальные амбиции, клуб такого уровня должен играть сплочённо в матчах с большими соперниками. Матч с «Баварией» будет очень кстати. Он может стать вызовом, который заставит звёзд забыть о мелочах. В конце концов, 220 млн евро сейчас и ещё 180 отложенным платежом были потрачены не для того, чтобы выяснять, кто именно должен улучшать личную статистику. Интересно, Неймар тоже об этом знает?