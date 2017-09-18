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Уэйн Руни
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

100 часов общественных работ для Руни. Как ещё приговаривали футболистов

В числе провинившихся были Зидан, Тевес и Варди.
18 сентября 2017, понедельник. 16:00 Футбол

Сегодня суд вынес приговор Уэйну Руни, которого две недели назад задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля. Форварда «Эвертона» на два года лишили прав и впаяли 100 часов неоплачиваемых общественных работ. Вспоминаем других футболистов, которые попадали в похожие ситуации.

Зинедин Зидан, 3 дня

Да-да, расплачиваются за своё поведение даже звёзды масштаба Зидана. Интересно, что три дня исправительных работ Зидан получил от ФИФА вместо дисквалификации за удар Матерацци в финале ЧМ-2006. Зизу пришлось посвятить три дня работе с молодыми футболистами. Похоже, это даже пошло на пользу и ему самому.

Натан Дайер, 60 часов

Зачем футболисту, который зарабатывает приличную сумму каждую неделю, устраивать кражу со взломом в ночном клубе? Спросите у Натана Дайера, который в бытность игроком «Саутгемптона» с напарниками похитил часы и мобильные телефоны у персонала ночного клуба. Четыре тысячи фунтов штрафа и 60 часов общественных работ в доме престарелых – после этого Дайер стал одним из самых покладистых игроков лиги.

Лукас Эрнандес, 80 часов

Задержанный за избиение своей подруги француз явно перестарался, забыв, что злость и агрессия в «Атлетико» приветствуется только в пределах футбольного поля. Суд запретил обоим пересекаться в течение шести месяцев и носить оружие. А брата защитника «Реала» Тео Эрнандеса – ещё и заплатить штраф в 180 тыс. евро. Пока Тео зарабатывал на контракт с «Реалом», его брат Лукас после тренировок оставался работать с юношеской командой «Атлетико».

Уэйн Руни, 100 часов

А ещё лишение прав на два года за вождение в нетрезвом виде. В общем, стандартная история – 10-часовая пьянка в пабе, знакомство с фигуристой девушкой и предложение поехать к нему домой. Всё это обернулось очередным скандалом вокруг фигуры Уэйна… и возможностью прохожим Манчестера увидеть на улицах города Руни-садовника или Руни-уборщика. Хотя, скорее всего, Уэйну меньше всего хотелось быть замеченным.

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Джеймс Томкинс, 100 часов

На тот же хронометраж попал в 2013 году защитник «Вест Хэма» Джеймс Томкинс. Суд оштрафовал игрока на 3,5 тыс. фунтов за нападение на полицейского в состоянии алкогольного опьянения и сопротивление при аресте. Однако в клубе посчитали наказание недостаточном, и для сохранения репутации Сэм Эллардайс заставил Томкинса принимать участие в тренировках молодёжи и футболистов с ограниченными возможностями.

Карлос Тевес, 250 часов

Ну конечно, главный бунтарь «Манчестер Сити» до прихода Марио Балотелли не мог не попасть в подобную историю. 4 апреля 2013 года суд Макклесфилда приговорил Тевеса к штрафу в 1000 фунтов и 250 часам общественных работ за нарушение правил дорожного движения. 250 часами в итоге не пахло, но вездесущая английская пресса успела сделать несколько фото, как аргентинец возится с цветами возле «Этихад Стэдиум» после матча с «Ман Юнайтед». Правда, после переезда в Турин Карлос просто заплатил штраф и со спокойной душой сосредоточился на футболе.

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Джейми Варди, 280 часов

Стандартная ситуация для простого парня из неблагополучного района Овертон-роад. Пьяная потасовка возле бара чуть было не стоила нападающему «Шеффилда» карьеры – он должен был попасть в тюрьму, но ограничился штрафом и общественными работами. Отработал он их на фабрике по производству углеводородного волокна, где трудился в свободное от тренировок время.

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Дэнни Симпсон, 300 часов

Попался и защитник «Лестера» Дэнни Симпсон, которого заметили, когда он раздавал лотерейные билеты накануне матча против «Ливерпуля». За месяц до этого Симпсона задержали за нападение на мать его детей в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что футболист проводил два вечера в неделю в центре обучения для людей с ограниченными возможностями.

Кто также приговаривался к общественным работам, но где их отрабатывал – неизвестно: Марк Босман, Гарри О’Коннор, Ромарио, Шейк Тиоте, Серж Орье.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джейми Варди Зинедин Зидан Карлос Тевес Натан Дайер Уэйн Руни
Новости. Футбол
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