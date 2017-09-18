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Роберто Манчини и Жозе Моуринью
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Как проваливались клубы в Европе после чемпионств и что было с их тренерами

Вспоминаем истории с увольнениями Раньери, Моуринью, Манчини, ван Гала.
18 сентября 2017, понедельник. 17:30 Футбол
Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним
Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?

После очередного неудачного результата московского «Спартака» в российской Премьер-Лиге тема возможного увольнения Массимо Карреры стала весьма популярна. Масла в огонь подлила его собственная реакция на ничейный исход встречи с «Тосно», когда он прилюдно обвинил игроков. Сейчас мы не будем копаться в спартаковских неудачах и разногласиях, а просто вспомним, что в истории уже не раз бывали случаи, когда после завоевания чемпионского титула маститых тренеров отправляли в отставку по ходу следующего сезона. Нет результатов — так будь добр освободи тёплое местечко.

Шансы Карреры быть уволенным до конца 2017 года — 23%, считают букмекеры

Клаудио Раньери, «Лестер»

Итальянский специалист сотворил сенсацию, о которой будут помнить ещё очень долго. Скромняга «Лестер», которого Премьер-лига теряла на долгие годы, выиграл чемпионат. Этот успех праздновали едва ли не все футбольные болельщики, понимая, какое большое дело сделали «лисы». Но одна эта победа не сделала «Лестер» топ-клубом, зато аппетиты возросли и у болельщиков, и у руководства.

В следующем сезоне, когда «Лестеру» пришлось играть на несколько фронтов, ситуация в команде резко изменилась. Во-первых, вынули важное звено в игровой модели Раньери — Н'Голо Канте отправился завоёвывать титулы с «Челси». Во-вторых, оставшиеся в клубе игроки начали делить чемпионство. Варди считал, что он главный в команде, Марез, признанный игроком сезона, придерживался иного мнения. «Химия» исчезла. Раньери уже не мог управлять командой. Всё это вылилось в ужасающее выступление в АПЛ. Все понимали, что «Лестер» не сможет бороться за победу, но в то же время его состав был явно не для вылета.

Случай с Раньери всё-таки особенный, его уволили не из топ-клуба.

Окончательно терпение руководства лопнуло 23 февраля 2017 года. В тот момент «Лестер» всего 1 очко отделяло от зоны вылета. Оставалось играть 13 туров. Сразу после ухода «алленаторе» «Лестер» заиграл как в чемпионский сезон. Ему даже удалось пройти «Севилью» в Лиге чемпионов. Напряжённость ушла, команда сбросила цепи с уходом главного тренера. Можно ли было избежать такого внутреннего конфликта? Сильно сомневаюсь. Просто «лисы», как и многие до них, не прошли испытание медными трубами.

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Reuters

Жозе Моуринью, «Челси»

Случай с Раньери всё-таки особенный, его уволили не из топ-клуба. Когда ты тренируешь гранд, то не можешь допускать ни единой осечки. Дал слабину, и никто даже не будет пытаться вспомнить о твоих прошлых достижениях.

Жозе Моуринью увольняли из «Челси», причём дважды. Возьмём свежий пример. Итак, португалец в сезоне-2014/15 возвращает «пенсионерам» чемпионство. «Стэмфорд Бридж» без устали поёт песни в его честь. На старте нового похода за всевозможными титулами с Жозе подписывают новый четырёхлетний контракт. Но параллельно с этим «Челси» просто прекращает играть в футбол — в стартовых 12 турах синие набрали лишь 11 очков. Видимо, только новое соглашение с Особенным останавливало боссов лондонского клуба от решительных шагов. Но даже до Рождества Моуринью не дали доработать. 9 поражений в 16 матчах — неплохой довод для увольнения специалиста даже такого калибра.

Много слухов бродило после того, как «Челси» разорвал контракт с Моуринью. И опять же, наиболее распространённая причина ухода главного тренера — разногласия с ведущими футболистами. Азар, Коста и Фабрегас буквально «слили» Моуринью. Самого Моуринью! Оказывается, и такое бывает.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Reuters

Роберто Манчини, «Интер», «Манчестер Сити»

С нынешним наставником «Зенита» дважды расставались после того, как он приводил свои команды к победам в чемпионате. Впервые это случилось в «Интере». Ситуация, впрочем, была вполне объяснимой. Конкуренции в Серии А в середине 2000-х после «моджигейта» практически не было. «Интер» брал одно чемпионство за другим. Но Массимо Моратти хотел, чтобы нерадзурри наводили шороху и в Европе. А при Манчини никак не удавалось продвинуться в этом направлении. Весной 2008-го «Интер» вылетает после противостояния с «Ливерпулем». И, несмотря на то что миланцы снова выигрывают скудетто, Манчини получает расчёт.

С нынешним наставником «Зенита» Роберто Манчини дважды расставались после того, как он приводил свои команды к победам в чемпионате.

В 2012-м синьор Роберто спустя 44 года делает «Манчестер Сити» чемпионом Англии. Вливания шейхов наконец-то оправдывают себя. Но удержаться на вершине «горожане» не смогли. Премьер-лигу в большим отрывом выиграл «МЮ». В Лиге чемпионов в группе с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и «Аяксом» команда заняла последнее место. Последней каплей стало поражение в финале Кубка Англии от «Уигана». Что отличает истории Манчини от двух предыдущих? С футболистами он не конфликтовал. Увольняли его по чисто футбольным недоработкам.

Роберто Манчини

Роберто Манчини

Фото: Reuters

Луи ван Гал, «Бавария»

В мае 2010 года Луи ван Гал становится первым голландским специалистом, которому покоряется Бундеслига. Но в следующем сезоне он с треском проваливается. В чемпионате дела не пошли с самого начала: «Бавария» позволила уйти в отрыв Дортмунду, пропустила вперёд ещё и Леверкузен. Это можно было бы пережить, если бы пришли успехи в Лиге чемпионов. Но и здесь ван Гала ожидала неудача. В 1/8 финала мюнхенцы стартуют с победы над «Интером» в Милан, но в ответной игре умудряются отдать викторию со счёта 2:1. Нерадзурри выигрывают 3:2 и проходят дальше.

Уже в тот момент стало понятно, что ван Гал уйдёт в конце сезона, об этом даже объявили. Но после того как Бавария" упустила и третью строчку в Бундеслиге, голландца уволили. Случилось это 10 апреля 2011 года.

Луи ван Гал

Луи ван Гал

Фото: Reuters

Карло Анчелотти, «Челси»

Триумфальный первый сезон (2009/10) на «Стэмфорд Бридж», увенчавшийся золотым дублем, не стал индульгенцией для Карло Анчелотти после неудач в следующем. Думается, Роман Абрамович мог простить итальянскому специалисту второе место в Премьер-лиге, если бы пришёл успех в Лиге чемпионов. Но на стадии 1/4 финала синие дважды проиграли принципиальному сопернику — «Манчестер Юнайтед». В очередной раз мечты Абрамовича о победе в главном турнире Европы рухнули. Анчелотти был обречён уже в апреле, но уволили его спустя два часа после заключительного матча сезона.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

Фото: Reuters

Лоран Блан, «ПСЖ»

Блан — ещё одна жертва Лиги чемпионов. Внутри страны «ПСЖ» под руководством французской легенды выигрывал всё подряд. В сезоне-2014/15 парижане сделали требл — Лига 1, Кубок Франции, Кубок лиги. То же самое случилось год спустя, но этого оказалось мало, чтобы оставить Блана у руля команды. Ему не простили вылета от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причём тогда Блана критиковали за неправильную тактику, за закрытую манеру игры. А забей Ибрагимович пенальти на старте первой встречи с «горожанами», и тренерский план мог бы сработать на все сто.

Но на все эти доводы Нассер Аль-Хелаифи даже не взглянул. И по-прежнему «ПСЖ» не может добраться даже до полуфинала Лиги чемпионов. Посмотрим, на что он сгодится с Неймаром и Мбаппе в составе.

Лоран Блан

Лоран Блан

Фото: Reuters
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Челси Жозе Моуринью Клаудио Раньери Роберто Манчини Фото
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