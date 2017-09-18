7 вещей, которые успел сделать Слуцкий за 100 дней работы в «Халле»

Оказаться среди двух огней

Ненависть фанатов «Халла» к руководству – египетским миллиардерам из семьи Аллам – уже перешла все мыслимые пределы. Полупустой «Кей Си Стэдиум» — нормальное явление уже на протяжении нескольких месяцев. Болельщики уже по горло сыты жадностью, меркантильностью и странными решениями Ассема Аллама. А его попытки переименовать «Халл» так и вовсе чуть не привели к локальной революции.

Приглашение Слуцкого болельщики тоже встретили с большущим скепсисом – тренер без опыта работы за пределами России, без английского. Они ждали фигуру с достаточно солидным бэкграундом на Альбионе. Однако ненависти к Слуцкому нет – все понимают, что в условиях дефицита качественных игроков тренеру потребуется время на адаптацию и знакомство с абсолютно новой командой.

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле» Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

Поработать с тремя разными командами

Вследствие провальной трансферной кампании Слуцкий за полтора месяца поработал с тремя разными командами. На первом сборе в Португалии в его распоряжении присутствовало лишь шесть игроков, с которыми «Халл» вылетал из АПЛ. На втором подтянулись остальные, которые не нашли себе другие варианты продолжения карьеры. С третьей командой, укреплённой таки несколькими новичками, Слуцкий работает сейчас.

17 игроков покинули «Халл» летом. 17! В том числе Сэм Клюкас, Гарри Магир, Эндрю Робертсон, Элдин Якупович и Том Хаддлстоун – определяющие футболисты «тигров» предыдущего сезона. Вместо них пришли 13 новичков, гораздо более скромного уровня. И большинство из них подписали контракты за две недели до закрытия трансферного окна. Может, Аллам вдохновляется политикой ЦСКА и думает, что и в Йоркшире при скромных ресурсах Слуцкий даст результат? Но болельщики от этого явно не в восторге.

«Нам срочно нужны новые игроки». Слуцкий терпит первое фиаско в Англии После победы над «Бёртоном» «Халл» ничего не смог поделать с наглой португальской бандой из «Вулверхэмптона».

Попробовать три тактические схемы

Само собой, невозможно сходу найти оптимальную расстановку, когда твоя команда обновилась на две трети. Слуцкий начал сезон по классической схеме 4-4-2, с которой обыграл «Бёртон Альбион». Действовавший на острие Абель Эрнандес и Фрейзер Кэмпбелл при поддержке Камиля Гросицки и Джаррода Боуэна прекрасно справлялись, забив семь голов в первых двух матчах. Однако травма Эрнандеса и приобретение Себастьяна Ларссона и Джона Тораля заставили Слуцкого перестроиться на 4-2-3-1. Не сработало – «Халл» проиграл на выезде «КПР» 1:2, а спустя неделю получил пять мячей от «Дерби».

В предыдущем туре Слуцкий опробовал схему с тремя центральными защитниками, Кларком и Эйна на флангах и барражирующей на острие троицей Гросицки-Боуэн-Диоманде (Кэмпбелл также получил травму). Как итог – разгром «Болтона» 4:0. В последних двух играх «Халл» действует по той же схеме 3-4-3. Без особого успеха в плане результата (поражение и ничья), зато с более-менее вырисовывающимся тактическим рисунком. Осталось только определиться с игроками, которые должны выходить на поле регулярно.

Сплотить вокруг себя игроков

Об отношении между игроками и тренером скажет твит полузащитника Дэвида Мейлера, которого Слуцкий, к удивлению фанатов, пока оставляет на скамейке запасных.

К слову, общительный (ведёт один из самых популярных стрим-каналов по FIFA 17 в Англии) и при этом брутальный, нацеленный на борьбу Мейлер может стать тем, кого «Халлу» так не хватает в этом сезоне – лидером. Слуцкий также отличается коммуникабельностью и умением построить отношения в коллективе. Отмечают это и игроки.

«Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным», — Фикайо Томори.

«У нас состоялся разговор с тренером, и те слова, которые он произнёс, стали причиной моего перехода», — Нуа Дико.

«Он как отец и старший брат в то же самое время. Иногда он может накричать и поставить тебя на своё место, но с другой стороны, он очень расслаблен и дружелюбен», — Майкл Гектор.

Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.

Выучить английский

По признанию самого Слуцкого, в январе прошлого года, перед отъездом в Великобританию его английский был равен нулю. Теперь он спокойно без переводчика справляется на пресс-конференциях и даёт полноценные интервью большим английским изданиям.

Слуцкий проводил восемь часов в день, пять дней в неделю в школе английского языка в Саутгемптоне, чтобы как можно быстрее овладеть базовыми навыками. Сейчас он упражняется даже в своём офисе – листочки с фразами на английском и переводом на русский под ними – неотъемлемый атрибут на рабочем столе тренера «Халла». Он мог легко воспользоваться услугами переводчика, но отказался.

«Я следил за работой Вальтера Маццари в «Уотфорде», — рассказывает Слуцкий в интервью The Sun. – В первый месяц он пользовался услугами переводчика, ладно. Но когда он не говорит на английском спустя восемь месяцев – это неуважение не только к футболу, но и к стране, где ты работаешь. Хотя порой я и сам ловлю себя на том, что подсказываю своим игрокам на русском».

Постепенно расстаться с надеждами вернуть «Халл» в АПЛ

«Если мы вернёмся в АПЛ, я спою рэп и станцую», — сказал Слуцкий перед началом сезона. Однако его попытки вырваться из матрицы Чемпионшипа, на который Аллам запрограммировал «Халл», вряд ли получится. Во всяком случае в этом сезоне. «Тигров» бросает из стороны в сторону – всего восемь очков после восьми стартовых туров, 17-е место в таблице. Конечно, это не приговор – в прошлом сезоне «Брайтон» после восьми туров набрал лишь шесть очков, а в итоге занял второе место и вышел в АПЛ. Однако тогда после проваленного старта последовала 18-матчевая беспроигрышная серия. Стоит ли ожидать такого рывка от обескровленного и несыгранного «Халла»? Вряд ли.

Заставить нас смотреть Чемпионшип

В последний раз такое было, когда за «Рединг» пылил Павел Погребняк. Однако одно дело следить за тем, как выступает наш футболист за пределами России, а другие – как в совсем непривычных условиях работает тренер. Пока английские приключения Слуцкого похожи на качественный триллер – с интригующей завязкой, крутым сюжетом, непредсказуемым финалом и даже в какой-то мере с главным злодеем в лице Ассема Аллама. В любом случае у нас есть положительный герой, за которого стоит поболеть и которому сейчас нужна поддержка. Это же так круто, когда наши специалисты вырываются из переваривающего самого себя российского футбола и дают поводы писать о чём-то другом, кроме проблем/успехов «Спартака» и очередных судейских скандалов.