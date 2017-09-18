5 проклятий Федуна: от Янчика до Заболотного

Страшно, что все они пока что сбывались.

Что случилось: нападающий «Тосно» Антон Заболотный сравнял счёт в матче со «Спартаком» на 90-й минуте.

Цитата Федуна: «То, что сейчас происходит — несчастный случай. Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет».

Что было потом: спустя несколько часов «твиттер» «Тосно» отреагировал на заявление владельца «Спартака»: «Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...»

Сам Заболотный заявил, что Федун не имеет к его карьере никакого отношения. Впереди у нападающего — выезд к «Уралу», где он постарается снять с себя проклятие владельца «Спартака», которые до этого пока что сбывались…

Большой, русский, босс. Воспитанник ЦСКА, казнивший «Спартак» Антон Заболотный вытащил для «Тосно» мёртвый матч – гол плюс голевая.

Что случилось: в 2007 году сравнял счёт в сентябрьском дерби ЦСКА и «Спартака» на 90-й минуте.

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Цитата Федуна: «Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда сказал, что для него это первый и последний случай в карьере».



Что было потом: за ЦСКА больше не забивал, имел проблемы с алкоголем и закончил карьеру в 29 лет в польском «пердиве».

Что случилось: в 2010 году забил великолепный гол слёта в ворота Андрея Диканя в матче Лиги чемпионов за «Челси».

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Цитата Федуна: «Жирков раз в пять лет так стреляет, и, к несчастью, этот раз пришелся именно на игру с нами».



Что было потом: с тех пор и до сегодняшнего дня Жирков забил 10 голов за «Анжи», «Динамо» и «Зенит», но ни разу не отличился из-за пределов штрафной площади.

Что случилось: в конце марта 2014 года «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» со счётом 0:4, и после клубного совета директоров было объявлено об отставке главного тренера Карпина.

Цитата Федуна: «С приходом Карпина наш бюджет вырос в три раза, а результата не было. Да, мы выигрывали вторые места, но делали это и за меньшие деньги. Покупались игроки, которых я не хотел видеть в команде, но Карпин уверял меня, что они необходимы команде. Мы израсходовали 250-280 миллионов, на эти деньги можно было купить трёх Халков! Но что тут говорить про Карпина? Сбитый летчик есть сбитый летчик».



Что было потом: после «Спартака» Валерий Карпин пробовал свои силы в «Мальорке» и «Армавире», но не добился успехов и всё ещё находится без клуба.

Что случилось: при Мурате Якине молодой нападающий Денис Давыдов стал регулярно выходить на замены в матчах «Спартака».



Цитата Федуна: «Видите, растёт у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили».



Что было потом: один гол за три сезона. За 10 туров сезона-2017/18 Давыдов сыграл за основу «Спартака» 0 минут. Кроме того, «русского Месси» не отпустили в аренду для получения игровой практики. Похоже, в этом случае Леонид Федун своего нападающего сглазил. Вторая часть его пророчества сбылась — Давыдова всё-таки перехвалили. Но главным в этом процессе выступил сам Федун.