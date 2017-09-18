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Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА «Новости»

Вечный Бенни Хилл. Как один матч РФПЛ может заменить эпизод скетч-сериала

Внимание! Не читайте этот текст, если вы слишком серьёзны (а вообще, при излишней серьёзности вам не очень повезло с родным чемпионатом).
18 сентября 2017, понедельник. 22:10 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 – Дриусси – 9, 2:0 – Кришито – 22 (пен), 3:0 – Кокорин – 77

Надо признать, что матчи чемпионата России зачастую серьёзно воспринимать невозможно. Вот сел ты с карандашом и блокнотом посмотреть, как одну из лучших оборон России постарается взломать абсолютно лучшая атака (да ещё и второй раз в сезоне выступившая в полном составе с первых минут), а оказывается, что одна из лучших оборон вышла пародией на саму себя. Обстоятельства, почему так произошло, уже вторичны — важно, что Дриусси, Кокорин, Дзюба и даже иногда Ерохин оставляют «Уфу» в дураках. И смотреть за этим достаточно занятно — боль ниже спины чувствуешь, только если болеешь за «Уфу».

Но вот декорации резко меняются — матч чемпионата России просто не может быть цельным. Мяч хаотично метается по штрафной «Уфы», попадает в спину Игбуну и от неё отскакивает за лицевую линию. Даже игроки «Зенита» понимают, что это угловой, но у арбитра Романа Галимова другое мнение: он показывает на «точку».

И тут понимаешь: это «шоу Бенни Хилла». На момент, который привёл к пенальти, можно идеально наложить музыку из одного из главных шоу в истории человечества, а спустя несколько секунд, выпучив глаза от злости, все несутся за удаляющимся с места преступления человеком. Так заканчивается любой эпизод Бенни Хилла, так всей командой бегут за Галимовым игроки «Уфы».

Этот момент забрасывает удочку на сиквел в одном из следующих эпизодов шоу: дело в том, что «Уфа» получает полное право после матча говорить, что матч безнадёжно испорчен судейством, ведь ответный мяч команда непременно бы нашла (шёпотом: «Нет»). Так судейство выйдет на первый план в очередной раз, и этот нехитрый комедийный приём никогда не перестанет быть малорейтинговым. Легче высмеять судейство, чем признать, что до пенальти ты играл так, что должен теперь разделить с Уэйном Руни 100 часов исправительных работ, — это преступление не слабее вождения в нетрезвом виде.

И дальше рассматривать футбол не как набор скетчей уже не выходит — понятно, что титры выведут «Зенит» победителем, но оставшееся до них время разделяется на короткие комедийные эпизоды. «Уфа» проводит до перерыва одну осмысленную атаку, и она до финальной точки смотрится реально крутой: три паса в касание, дриблинг Слая, который на смене движения убирает соперника в газон, перевод наступления с фланга на фланг не забросом, а серией передач. Но в итоге всё заканчивается не просто плохо, а бутафорским навесом, и от такой кульминации серьёзно смотревшейся атаки становится ещё смешнее. Даже солидное превращается в несолидное под протекающей крышей стадиона, где маскотом стал баклан!

После перерыва — новые декорации. Вот игроки «Уфы» вдруг решают, что судья вернёт им пенальти, и начинают валиться в штрафной от дуновения ветра. Вот Засеев пытается нанести удар с линии штрафной КОЛЕНОМ, в итоге эта попытка превращается в НАВЕС, и после пары отскоков гости создают, возможно, самый опасный момент с игры. Когда ещё, если не при таких обстоятельствах? Вот Ивана (того, что Обляков) меняет Иван — весело настолько, что ты уже вырубил мозг и видишь смешное даже в очевидном.

«Зенит» забьёт ещё раз в тайме, который принесёт боль только окровавленному Доменико Кришито, и сделает это команда элегантно играющего пятками Роберто Манчини не без комичности. Пинбол в штрафной «Уфы» привёл к серии отскоков (они, по такому футболу, стали главным тактическим элементом), и Кокорин пробил мимо защитника и вратаря — очередной большой палец оказался в его рту.

Этот гол тоже читался — мы ведь условились, что титры с какого-то момента стали очевидными. Это позволило нам до конца расслабиться и смотреть миниатюры.

Впрочем, одно серьёзное предложение у меня всё же есть. Одна из проблем чемпионата России заключается в том, что матчи слишком часто перестают быть чем-то цельным и разбиваются на эпизоды шоу вечного Бенни Хилла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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