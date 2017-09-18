Два фантастических мяча Вандерсона, от которых у вас пойдёт кругом голова

И которые достойны попадания в топ лучших мячей сезона РФПЛ.

Пока старый краснодарский Вандерсон мучился в Туле, новый краснодарский Вандерсон зажигал в Каспийске. И его подвиги никак не могли пройти мимо нашего топа лучших голов тура.

5. Василий Березуцкий, ЦСКА

(ЦСКА – «Ростов» — 2:0, 30-я минута – 1:0)

Братья всё ещё в порядке. В защите порой возникают вопросы, зато при подключениях оба до сих пор бесподобны. Василий в игре с «Ростовом» в очередной раз доказал это.

Жизнь после «Бенфики». ЦСКА побеждает «Ростов» и становится третьим Гончаренко обыгрывает Кучука — «армейцы» снова забивают со стандарта.

4. Михаил Гащенков, «Амкар»

(«Локомотив» — «Амкар» ,1-я минута – 0:1)

Без раскачки начал «Амкар» и ещё до истечения первой минуты отправил мяч в сетку ворот Гилерме. Гащенков, оставленный в опорной зоне Игорем Денисовым, здорово приложился и запулил снаряд в ближнюю девятку.

3. Марио Пашалич, «Спартак»

(«Тосно» — «Спартак» — 2:2, 63-я минута – 0:2)

То, что у Пашалича классный дальний удар, было известно ещё во время его европейского предспартаковского вояжа. После его рикошета мяч залетел в ворота ЦСКА, а теперь его прямой удар нашёл девятку ворот «Тосно».

Вопрос дня. Почему «Спартак» проваливает концовки матчей? Красно-белые не первый раз в сезоне упускают победу на последних минутах. Почему так происходит?

2. Вандерсон, «Краснодар»

(«Анжи» — «Краснодар» — 1:5, 67-я минута – 0:4)

Не прогадал «Краснодар» с заменой Вандерсона на Вандерсона. Второй просто в огне, а в игре с «Анжи» оба его мяча получились на загляденье. Вот второй, закинутый им как будто рукой.

1. Вандерсон, «Краснодар»

(«Анжи» — «Краснодар» — 1:5, 71-я минута – 0:3)

А вот первый. После шикарной серии финтов. И да, это гол тура.