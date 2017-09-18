«Локо» не возглавил таблицу. Даже на 30 минут

«Локомотив» борется в РФПЛ без двух ключевых футболистов – Ари и Чорлуки. Зато впервые после травмы вернулся в основной состав Виталий Денисов. Да что там Денисов вернулся. На воротах Нигматуллин! Только не тот Нигматуллин и не на тех воротах. Но это уже детали.

У касс «РЖД Арены» длинные очереди даже после стартового свистка. Тут возникает только одно желание. В каждом репортаже из Черкизово писать: «Люди, вспомните про QR-код!». С его помощью можно купить билеты онлайн и вообще избежать касс. Лично я бы на месте руководства «Локо» повесил какой-то громкий баннер у пункта продажи билетов. Иначе наш народ не переучить. Интересно, сколько из 9860 собравшихся зрителей купили билет по Интернету?

Уже 46-й секунде «Амкар» открыл счет. Получилось все очень просто. Гости подали угловой, Кверквелия выбил мяч, а Гащенков оказался первым на подборе и мощно пробил слета. Любопытно, что мяч (оказавшийся победным) забил воспитанник «Локомотива», которого при Смородской посчитали бесперспективным.

Понятное дело, «Амкар» отошел в оборону. С ней у гостей все в порядке. Никто в нижней половине таблицы не пропускал меньше пермяков (9 мячей). Мячом окончательно завладели железнодорожники. Получилась полная противоположность их последнему матчу в Дании. Там москвичи в конце оборонялись всем составом. А теперь уже у «Амкара» была практически схема с четырьмя опорниками.

Почти весь первый тайм напрашивался вопрос: когда уже будет зрелищный футбол? Ответ пришел в голову сам собой, когда взгляд упал на тренера «Амкара» Вадима Евсеева. Хотя в самом конце первого тайма железнодорожники были трижды близки к голу. Каждый раз не хватало чуть-чуть.

Второй тайм начался с двойной замены: Коломейцев вышел вместо Баринова, а Рыбусь – вместо Виталия Денисова. «Посчитали, что замены усилят атаку», – объяснил Семин после матча. Однако значительных изменений не случилось. «Локо» все так же давил, но не додавливал.

Эдер впервые провел на поле весь матч, но ему далеко не всегда удавалось зацепиться за мяч. Часто у «Локомотива» атаки строятся через Фернандеша, но на этот раз его передачи шли не туда. Так «Локомотив» и не отыгрался, хотя времени для этого было предостаточно.



Последняя зарисовка с поля: фанаты негодуют, что футболисты после поражения не идут к их сектору. Причем высказывают это Гильерме, который несмотря на пропущенный гол как раз подошел к фанатской трибуне. Голкипер облокотился на рекламный щит, выслушал претензии болельщиков и поблагодарил их аплодисментами.

Фото: «Чемпионат»

– Не подошли к трибунам? Я не думаю, что это главная вещь, которую нужно выделить из сегодняшней встречи, – сказал после матча Мануэл Фернандеш. – Мы всегда подходим к нашим фанатам. Может быть не все игроки, а какая-то часть, но тем не менее. Клуб, болельщики, игроки – все едины. Среди нас нет враждебности.

Наверняка, после поражения от «Амкара» многие заговорят о неготовности «Локо» играть по два раза в неделю. Мол, плохая физическая форма. Хотя чуть ли не половина экспертов тут рассуждают, словно составители гороскопов в глянцевых журналах – лизнув указательный палец и подняв его вверх по ветру. Ограничимся простым фактом: «Локомотив» последним из российских клубов вступил в еврокубки, а значит еще рано уставать. На этот счет Семин высказался еще в Копенгагене: «Это непростой ритм, но все команды так играют, так что и мы должны выдержать».

«Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю!» Юрий Семин, Дмитрий Тарасов, Гилерме и Эдер – о ничьей на старте Лиги Европы.

На этот раз Юрий Палыч говорил на другие темы. Например, признал, что его команда действительно плохо атаковала, Эдер проиграл сопернику наверху, но и судьям досталось от тренера:

– Арбитр сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?

Само собой, что у победившего Гаджиева был свой взгляд на судейство. Куда более лояльный.

– Если такой специалист как Юрий Палыч говорит об этом, значит, в его словах есть не то, чтобы абсолютная истина, но какая-то правда. Наверное, какие-то моменты вызвали сомнения. Но для меня в этих ситуациях главное то, чтобы не было преднамеренного судейства против моей команды. Если ошибается – не страшно. Все мы допускаем ошибки. А вот если предвзятость, то она вызывает возмущения. Сегодня я ее против «Локомотива» не увидел.

В это время этажом выше все журналисты ждали 25-летнего Михаила Гащенкова – автора единственного гола. И вот, что он рассказал.

– Ожидали, что так игра сложится?

– Ну как, ожидали… Надеялись сегодня победить, конечно. Хотя «Локомотив» хорошая команда, которая сейчас на ходу.

– Вам удалось отличиться уже на первой минуте!

– Гол изменил исход встречи, «Локомотив» хотел отыграться. Но мы бы и так играли втором номером, ловя соперника на контратаках.

– Для вас это был особенный матч, учитывая, что вы воспитанник «Локомотива»?

– Я не воспитанник. Просто был в системе клуба. Конечно, приятно забывать. Но так же приятен любой гол. За этот матч дают три, а не четыре очка.

– Как вы ушли из «Локомотива»?

– Вызвали в офис «Локомотив-2» и сказали, что надо искать новую команду, потому что старый.

– Старый!?

– 22 года. Сказали, что в «Локомотиве-2» будет смена поколений.

У «Локо» была шикарная возможность возглавить турнирную таблицу, встречаясь с 16-й командой на своем поле («Зенит» проводил свой матч на 30 минут позже). Но что-то пошло не так. Эта встреча напомнила матч «Локомотив» – «Тосно», когда команда Семина так же уступила на своем поле. Такой нынче «Локо» – побеждает «Спартак» и ЦСКА на их аренах, но уступает дома «Тосно» и «Амкару».