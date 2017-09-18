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Александр Кокорин, «Зенит»
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

«Дзюба забьет в следующей игре!» Что говорили после победы «Зенита»

Александр Кокорин не выдаёт секретов преображения, а Кержаков-младший запрещает давать интервью юному новичку «Зенита» Капленко.
18 сентября 2017, понедельник. 23:50 Футбол
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Сергею Семаку возвращение в Петербург не принесло удачу. «Уфа» крупно проиграла «Зениту» и продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей. На пресс-конференции Семак как обычно старался сохранять выдержку и выразил мнение, что на его игроков повлиял антураж матча на большом стадионе:

— Игра для нас началась неудачно. Антураж и стадион не лучшим образом повлияли на футболистов «Уфы». В концовке первого тайма и начале второго мы пытались вернуться в игру и забить мяч, но в целом закономерная победа «Зенита». Что касается момента с пенальти, то у меня есть большие вопросы по нему, но пока я ещё не смотрел повтор. Лучше пусть этот момент разберут эксперты. Единственный отрезок, который мы провалили, — это первый тайм с «Анжи», а в остальных матчах играем в свою силу. Болельщики «Зенита» скандировали моё имя? Спасибо всем за поддержку.

А вот Роберто Манчини в отличие от Семака должен быть доволен. Лидер РФПЛ снова крупно победил и остался единственной команде в чемпионате, у которой нет поражений. Итальянский тренер «Зенита» отвечал в том числе на вопросы о Дзюбе и дебюте молодого полузащитника Кирилла Капленко.

— Несмотря на счёт, матч для нас был тяжёлым, – признался Манчини. – Быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же футболист «Зенита», как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще появляется в основе. У него ещё есть потенциал. Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Кирилл с нами со времён начала сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня я его выпустил. Травмированные игроки? У Олега Шатова небольшое повреждение, надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Леандро Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде. Впрочем, впереди 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно.

Интересно, что в микст-зоне первыми говорили зенитовцы, а не уфимцы. Игроков гостей пришлось очень долго ждать, поскольку Семак оставил их дополнительно потренироваться после крупного поражения. Хотелось побеседовать с дебютантом РФПЛ Капленко, однако на пути журналистов неожиданно встал… голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. Когда Капленко сделал шаг в сторону диктофонов, Кержаков-младший одёрнул полузащитника. «Ему ещё рано», – сказал как отрезал страж ворот и неокрепших душ, после чего Капленко с извиняющийся улыбкой последовал к выходу со стадиона.

Игорь Смольников шёл прихрамывая, но успокоил журналистов, сказав, что с ним всё в порядке. Далер Кузяев со смехом воспринял слова одного из коллег, пожалевшего полузащитника из-за гола Кокорина. Манчини собирался выпустить Кузяева на замену при счёте 2:0, однако третий забитый мяч убедил итальянца, что уже можно дать сыграть Капленко. Артём Дзюба просто ответил «нет» на предложение сделать интервью, а вот закрепившийся в зенитовской «основе» Кристиан Нобоа побеседовать согласился. При этом Нобоа что-то жевал, так что представители СМИ вынуждены были подождать, когда эквадорец завершит свой лёгкий ужин.

— Мы играли в хороший футбол, забили три мяча, – начал беседу Нобоа. – Главное, сыграли на ноль. Это очень важно. У «Зенита» много хороших футболистов, обладающих отличными качествами. На тренировках тренер смотрит и выбирает лучших на данный момент. У меня много качественных конкурентов — Краневиттер, Паредес, Кузяев. Теперь ещё и Капленко. Это хороший молодой игрок, он отлично показал себя на тренировках. Здорово, что у главного тренера такой широкий выбор. Несмотря на крупный счёт, игра была сложной. «Уфа» компактно оборонялась. Семак – сильный тактик, у него хорошая команда. Эпизод с пенальти? Всё произошло очень быстро. Я не видел, ушёл ли мяч за поле.

Кроме того, у Нобоа спросили, не размышлял ли он о переходе в «Рубин», когда два месяца не имел практики в «Зените». Жена эквадорца призналась, что Кристиан однажды должен вернуться в Казань. «Пока я об этом не думал. Если я здесь, то и головой здесь. А дальше – посмотрим», – сказал полузащитник.

Александр Кокорин, который опять не ушёл с поля без гола, пожалел игроков «Уфы». Кокорин знает, что чувствует футболист, когда у него не получается.

— У соперника, к сожалению, игра не получилась. Мы забили быстрые голы, наверное, это их смутило, они перестали играть. Во втором тайме «Зенит» немного подсел, мы позволили кое-что создать сопернику, берегли силы. По-моему, был чистый гол Дзюбы. Артём — большой форвард, естественно, в борьбе корпус поставил, может быть, защитника подвинул. Надо видео смотреть. Дзюба расстроился, он очень хотел забить, но, значит, в следующей игре отличится. Мне хорошо в роли лучшего бомбардира команды, а самое важное, что мы выигрываем. В чём мой секрет? Ни в чём! – засмеялся Кокорин.

Прошло ещё немного времени и игроки «Уфы» наконец-то потянулись из раздевалки к автобусу. Комментарий дал воспитанник петербургского футбола Иван Обляков. За ним в Северной столице следят столь же внимательно, как и за карьерой в уфимском клубе Семака.

— Начали не очень хорошо, – поддержал мнение тренера Обляков. – Настраивались серьёзно — не знаю, почему так получилось. Пенальти? Может, был, не готов судить сразу. Проиграли и проиграли, сложно сказать, почему. Стадион в Петербурге отличный, поле тоже неплохое.

Интриговало, что скажет об одиннадцатиметровом Азамат Засеев, которому и попал мяч в руку. Полузащитник говорил спокойно, не захотел создавать конфликт:

— Были ли пенальти, я не знаю. Если судья поставил, значит, был.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Уфа Роберто Манчини Сергей Семак
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