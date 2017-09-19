Пешеход Руни и новая травма Нойера. Главные итоги дня

«Локомотив» проиграл «Амкару» и упустил возможность возглавить таблицу РФПЛ

«Локомотив» проиграл «Амкару» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



В дебюте матча «железнодорожники» справились с навесом Павла Комолова с углового, но Михаил Гащенков подобрал мяч у штрафной и вколотил его под перекладину.

«Локомотив» упустил возможность возглавить турнирную таблицу РФПЛ и, набрав 20 очков, идет третьим, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл и сыграв на матч больше. «Амкар» (8) — 14-й.

«Зенит» разгромил «Уфу» и оторвался от «Краснодара» на три очка

«Зенит» выиграл у «Уфы» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.



На 9-й минуте Себастьян Дриусси выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл. В середине первого тайма уфимцы подумали, что мяч выскочил за пределы поля, но арбитр продолжил игру и назначил пенальти за игру рукой Азамата Засеева. Доменико Кришито уверенно реализовал 11-метровый. На 77-й минуте Артем Дзюба отдал мяч Кристина Нобоа, который, в свою очередь, скатил его на подключившегося Александра Кокорина, а тот забил третий мяч в ворота гостей.



«Зенит» (24 очка) лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Краснодар» на 3 балла. «Уфа» (10) — 11-я.

«Тосно» о высказывании Федуна: «Очень низко»

В «Тосно» высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна о форварде клуба Антоне Заболотном назвали очень низким поступком.



«Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал», — сказал ранее Федун.



«Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...», — говорится в «твиттере» «Тосно».

Руни на два года лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда. Об этом сообщает The Telegraph. Также Руни лишён водительских прав сроком на два года и будет вынужден отработать 12 месяцев на благо общества.



31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от места его жительства в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобождён под залог и покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом.

Карвахаль назвал полузащитника «Леванте» Лерма обезьяной

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме, пишет Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo. Эпизод произошёл в матче 3-го тура с «Леванте» (1:1).



На 66-й минуте Карвахаль грубо сыграл против полузащитника «Леванте» Хефферсона Лермы, после чего назвал соперника обезьяной, но арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес слова Карвахаля не услышал, однако показал защитнику жёлтую карточку за грубую игру. Под занавес встречи Лерма вновь оказался в центре внимания, уже после удара Марсело, который на 89-й минуте был удалён с поля.



В связи с тем что арбитр встречи в рапорте данный эпизод не указал, Ла Лига самостоятельно намерена начать расследование данного инцидента.

Бушманов назвал расширенный состав молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U21 c Австрией (6 октября, Москва) и Сербией (10 октября, Нови Сад). Подготовку к матчам подопечные Евгения Бушманова начнут 2 октября.

Всего в расширенный список вошли 28 футболистов. Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю, сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).



Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачёв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулёв («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).



Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов (оба — ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Российская команда по итогам жеребьёвки попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. 31 августа россияне сыграли в Москве вничью со сборной Армении 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счётом 3:0.

Источник: Нойер снова сломал левую ногу и выбыл на несколько месяцев

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» (19 сентября) в матче 5-го тура чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Завтра немецкий вратарь пройдёт обследование.



При этом Sport Bild сообщает, ссылаясь на свои источники, что травма Нойера очень серьёзна — по данным источника, он снова сломал левую ногу и пропустит несколько месяцев после операции, которая состоится в ближайшие дни.



Капитан «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.