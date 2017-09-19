10 вещей, которые надо знать о 10-м туре РФПЛ

Ни тура без скандала. Без травмы. И без сенсации. РФПЛ чтит собственные традиции. Хотя травм и ошибок арбитров хотелось бы намного меньше, не будем и мы их нарушать. Итак, что было интересного?

1. «Динамо»: 3 игры без голов

А теперь ещё и без Кирилла Панченко… В гостевом матче с «Арсеналом» мелких повреждений было, кажется, не меньше, чем ударов по воротам. Помощь требовалась Рыкову, Сунзу, Панченко, Сапете, Александрову, опять Рыкову и снова Панченко. Кошмар. По итогам игры Юрий Калитвинцев потерял Рыкова на месяц (перелом скулы) и Панченко примерно на полгода. У игрока повреждены крестообразные связки. Ну и «Динамо» пропустило «Арсенал» вперёд в таблице. Хозяева после игры пожелали Панченко скорейшего выздоровления, правда, фол Игоря Шевченко от этого не выглядит по-другому.

Панч-лайн. Почему травма Панченко – потеря не только для «Динамо» Нападающий бело-голубых выбыл на полгода. Но огорчаться должны не только игроки, тренер и болельщики этой команды.

2. ЦСКА: свежая кровь, 2 капли

Глубина состава Виктора Гончаренко хорошо известна. Поэтому изменения по сравнению с матчем с «Бенфикой» оказались минимальны. Тимур Жамалетдинов (логично) и Сергей Игнашевич освежили команду. А если серьёзно, то сейчас можно точно сказать, что у ЦСКА есть один нападающий – Витиньо. Остальные – Чалов, Оланаре и Жемалетдинов – провели на поле в сумме почти 900 минут, но на троих забили два гола. Пока Витиньо хватает.

3. Гончаренко шутит

«Нам всем уже кажется после того, что было с «Ахматом». Тренер ЦСКА ответил на вопрос не показалось ли, что мяч пересёк линию ворот Ильи Абаева после удара Марио Фернандеса. А вот эксклюзивных интервью с Гончаренко в ближайшее время, очевидно, можно не ждать, он об этом предупредил сам и прямо назвал причину: вопросов по игре на пресс-конференции оказалось слишком мало.

Гончаренко: пересёк ли мяч линию? Нам уже всё кажется после «Ахмата» Главный тренер ЦСКА – о победе «армейцев» над «Ростовом», предстоящем матче с «Авангардом» и эксклюзивных интервью для СМИ.

4. «Ростов»: 4 матча без побед

«Ростов» пропустил в Москве два гола, хотя мог пропустить и четыре. Но проблема не в гостевом поражении от одного из лидеров чемпионата, а в том, что команда Леонида Кучука заметно сбилась с шага ещё раньше. Злой после домашнего поражения «Локомотив» приедет в гости в ближайшем туре, потом ждёт «СКА-Хабаровск». В общем, было бы неплохо набрать четыре очка в этих двух матчах, чтобы не отстать от лидирующей группы. Вот только «Ростов» за последний месяц забил всего два гола…

5. «Спартак» опять

Пропустить два гола в последние пять минут от соперника, который играет в меньшинстве? Причём первый гол даже напоминал даже не «привоз», а какое-то коллективное помешательство. Да, «Спартак» в этом сезоне разнообразно плох, но такая комбинация наводит на неприятные и некрасивые мысли о команде. Кажется, не только журналистов и болельщиков, но и Массимо Карреру.

«Если у игроков проблемы со мной, спрашивайте об этом у них, а не у меня», — бросил итальянец на пресс-конференции. Но это только то, что услышали все. Есть информация, что Каррера после матча спрашивал у игроков, хотят ли они от него избавиться. Страсти бьют ключом. Леонид Федун предсказал, что у Антона Заболотного «больше таких мячей не будет». Вообще-то, звучит грозно, учитывая опыт Федуна в подобных предсказаниях.

5 проклятий Федуна: от Янчика до Заболотного Страшно, что все они пока сбывались.

А вот гол Заболотного. Таких больше не будет?

6. Кресты – снова

На этом фоне как-то потерялась действительно грустная новость: Георгий Тигиев выбыл надолго. Повреждены крестообразные связки колена. Да, снова колено. Ладно, допустим «проклятие Федуна» действует на футболистов, но кто проклял крестообразные связки? Дальнейшие планы Тигиева, кажется, ясны и без «Гугла»: самолёт в Италию, операция в частной клинике в Риме, долгое восстановление. Хорошо бы не слишком долгое.

7. «Встретились, поговорили» в Тарасовке

Возможно, слухи о том, что часть команды настроена против тренера, только сейчас добралась до официальных лиц в клубе. Возможно, они только сейчас решили, что эти слухи необходимо опровергнуть. В общем, Федун, Измайлов и Родионов синхронно выступили с заявлениями о том, что команда должна сплотиться и что никакого кризиса в раздевалке нет. Ну ладно, нет так нет.

Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?

В качестве экстренной меры Каррера, игроки и руководство встретились в Тарасовке. Кажется, все пришли к полному согласию. А дальше что?

8. Самая дружелюбная команда РФПЛ побеждает

Всего одно поражение в 10 матчах: «Урал» мог бы претендовать на многое, если бы не необъяснимые ничьи. Впрочем, победы команды Александра Тарханова не более логичны. Первая была добыта в гостях над «Динамо» — честно говоря, не самый очевидный вариант, особенно для команды, которая дома не может победить СКА. И вот вторая – над «Рубином» на выезде. Знаете, если существуют матчи, которые должны закончиться без голов, то матч «Рубин» — «Урал» — один из них. Гармонию на 87-й минуте разрушил Эрик Бикфалви. Интересно, ждать ли теперь от команды Тарханова ещё семь матчей без побед?

9. Пенальти в ворота «Уфы»: а можно видеоповтор? А просто повтор?

Мяч выходит за пределы поля, затем следует пас, и мяч попадает в руку. Пересёк ли он линию полностью? На повторе кажется, что да, полностью. Впрочем, повтор не слишком хорош: издалека, средним планом с боковой камеры. Пока игроки «Уфы» возмущаются решением арбитра, выясняется, что пенальти назначен за другой эпизод: рефери посчитал, что мяч попал в руку дважды в одном эпизоде, в первый раз – в руку Засееву за пару секунд до того, как покинул поле. Слушайте, наверное, видеоповторы – это дорого, долго, «убивает футбол» и всё такое… но. Как насчёт обычных повторов? Просто обычных повторов спорного, сложного эпизода с разных камер крупным планом? Ну, знаете, по телевизору… Тоже дорого или долго?

10. «Зенит» отрывается

Как хочет. В Санкт-Петербурге на стадионе протекла крыша. Рядом со стадионом появились указатели в виде бакланов. Александр Кокорин забил. Его команда выиграла. У «Зенита» пока ничего не меняется.

Вечный Бенни Хилл. Как один матч РФПЛ может заменить эпизод скетч-сериала Внимание! Не читайте этот текст, если вы слишком серьёзны (а вообще, при излишней серьёзности вам не очень повезло с родным чемпионатом).

Хотя нет, не всё. Артём Дзюба сыграл 90 минут – впервые в чемпионате после первого тура. И второй матч подряд – после игры с «Вардаром». Роберто Манчини отметил игру форварда словами: «Он такой же футболист, как и все». Интересно, это комплимент?

Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал

Что ещё надо отметить

Третий гол «Амкара» в чемпионате

Жозе Моуринью называют прагматичным тренером. Про Диего Симеоне иногда говорят, что его тактика портит игру. Тише, дети. В класс заходит Гаджи Гаджиев, и он проведёт для вас урок. Три гола в 10 турах. Восемь очков. Ещё раз: три гола, восемь очков. Сделайте скриншот турнирной таблицы с голами, вы вряд ли скоро увидите что-то подобное. На этот раз в асфальте увяз «Локомотив».

Гол Вандерсона

Просто смотрите.

Если вам хочется больше красивых голов – пожалуйста. Лучшие голы тура в одном обзоре. А «Краснодару» через неделю играть с «Зенитом», и этот матч неожиданно может стать самым важным в осенней части сезона.

Два фантастических мяча Вандерсона, от которых у вас пойдёт кругом голова И которые достойны попадания в топ лучших мячей сезона РФПЛ.

Перформанс в память о Сергее Перхуне

Болельщики ЦСКА растянули банер на трибуне и провели в молчании первые 16 минут матча, а потом начали скандировать имя футболиста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перформанс в память о Павле Садырине

Болельщики «Зенита» постарались.