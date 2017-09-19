50 вопросов руководству «Спартака»

В «Спартаке»-то, оказывается, всё нормально. Просто у Леонида Федуна немного закачало яхту, у Наиля Измайлова распустились слухи, а на Дениса Глушакова понеслась чушь. Да, клуб был невинен, а мы его развратили. Но без умысла, а из-за недопонимания. Мы просто иногда не находим для себя ответов на несколько вопросов.

Каррера

1. Почему за всё лето никто не сказал: «Мы доверяем тренеру вне зависимости от результатов»?

2. Нормально ли, что Каррера всё ещё живёт в Тарасовке, уже год не учит язык и не адаптируется к жизни в России?

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

3. Почему мы постоянно находим Массимо в компании агентов, лицензированных и теневых? При этом рядом с гендиректором Сергеем Родионовым или Наилем Измайловым его не увидишь?

4. Зачем нужно было оглашать трансферный список, который он обозначил в конце сезона?

5. Кто конкретно не пригласил Карреру на вечер РФПЛ, где его назвали лучшим тренером прошлого сезона?

6. Почему доктор Лю и водитель автобуса считают, что их уволил именно Массимо?

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

7. Почему Каррера заявляет, что не получал запросов об интервью от российской прессы, хотя СМИ передавали их в клуб в большом количестве?

8. Почему никто не рассказал Массимо о важной традиции – делиться со штабом премиальными, из-за чего его отношения тренера с коллективом могли ухудшиться?

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

9. Почему комментарии клуба и Карреры так часто не совпадают?

10. Мы правильно понимаем, что он говорит неправду?

Трансферы

1. Кто конкретно занимается трансферами: Измайлов, Родионов, Гераскин или агенты?

2. Из-за кого конкретно сорвался главный трансфер «Спартака» — Гарая из «Валенсии»?

Трансферы «Спартака». Почему не подписали Гарая, Луана, Тельо и Ньянга Все детали несостоявшихся трансферов красно-белых – в одном тексте.

3. Кто вообще спортивный директор «Спартака»?

4. Если должность занимает Сергей Родионов, как заявлялось в прошлом сезоне, то почему в тяжёлые для клуба моменты он устраняется от комментариев? Федун предлагает нам спрашивать Родионова, хотя в кругах болельщиков и журналистов его давно прозвали Немым.

5. Не считаете ли вы, что при стратегии молчания и слива явно программных материалов конкретным СМИ клуб попадает под ещё более жёсткий удар, потому что фальшь видна сразу?

6. Все ли руководители «Спартака» помогают друг другу, а не дублируют или блокируют переговоры?

7. По каким причинам сорвались несколько трансферов, включая переход Федора Смолова? Верна ли наша информация, что раздражение Сергея Галицкого вызвал тот факт, что с его клубом — «Краснодаром» — никто даже не вступил в переговоры?

Смолов, Дзюба, Глушаков и еще 5 сорвавшихся трансферов в РФПЛ. Лето-2017 Делимся подробностями, которые вы, вероятнее всего, не знали.

8. Совпадает ли обещанный трансферный бюджет с реальным?

9. Присутствовали ли при переходе Петковича отступные и кто их выплачивал?

10. Вам нравится, как команда укрепилась перед Лигой чемпионов?

Вопрос дня. Почему «Спартак» проваливает концовки матчей? Красно-белые не первый раз в сезоне упускают победу на последних минутах. Почему так происходит?

Контракты и премии

1. Почему до сих пор не продлён контракт с Денисом Глушаковым?

Где живёт лучший футболист года Денис Глушаков. Фоторепортаж

2. Это правда, что в случае пропуска нескольких матчей он сможет вести переговоры с новыми клубами уже зимой?

3. Вы действительно готовы были обменять его на Оздоева и Набиуллина из «Рубина»?

4. Капитан слишком много просит?

5. Вы считаете его старым для «Спартака»?

6. Врут ли итальянские СМИ, что зарплата Луиса Адриано в «Спартака» — 4,5 млн евро?

7. Вы считаете подписание бразильца удачным с точки зрения атмосферы в коллективе и растягивания зарплатной ведомости?

8. «Озолотил» ли клуб игроков после чемпионства?

9. Получил ли премии персонал?

10. У «Спартака» вообще есть средства на подписание дорогих футболистов?

«Спартак» портачит. Худшие старты чемпионов России Так неудачно, как «Спартак», защиту чемпионского титула в России начинал лишь один клуб.

PR

1. Почему конфликтная ситуация была пущена на самотёк и никак не регулировалась клубом в информационном поле?

2. Вы не видели разрывной реакции болельщиков?

3. Думали, что весь гнев свалится на журналистов, распускающих «сплетни»?

4. Какой слух вокруг «Спартака» показался вам самым безумным?

5. Почему ваши заявления начали публиковаться на сайте клуба только сейчас?

6. Вы считаете, что «Спартак» — самый популярный клуб страны. Нынешняя наполняемость сайта, количественный состав пресс-службы – этого достаточно?

20 самых популярных клубов Европы. «Спартак» и «Зенит» в их числе Какие футбольные клубы вошли в топ-20, а какие лиги в топ-5 самых популярных в Европе?

7. «Спартак» — единственный клуб ЛЧ, у которого нет соцсетей на иностранном языке. Это хорошо?

8. Будет ли когда-нибудь создан Spartak-TV?

9. Почему футболисты покидают «Открытие» через VIP-зону, минуя микст и нарушая регламент, заставляя пресс-атташе извиняться, а потом дают интервью на улице?

10. Есть у «Спартака» медийное лицо и куда вообще исчезли все добрые спартаковские акции?

«Каррера зол, все разочарованы». Спартаковцы объясняют свой питерский казус Артёму Реброву вновь пришлось извиняться перед своими болельщиками.

Леониду Федуну

1. Как получилось, что о вашей премии Каррере узнали журналисты?

2. Почему вы демонстративно решили наградить только его, отдельно от штаба?

3. Правда ли, что вы зарегистрированы в «Твиттере» и всё читаете?

4. Правда ли, что последнее слово при выборе новичков всегда за вами?

5. «Где икра» и почему «Спартак» так мало потратил этим летом?

Трансферы «Спартака»: ожидание VS реальность Четыре картинки, которые расскажут, как красно-белые провели лето.

6. Правда ли, что за победу в чемпионате игроки «Спартака» получили премии в районе полутора миллионов рублей (!)?

7. Почему Сергей Фурсенко постоянно связан с «Зенитом» и находится в информационном поле, а вы выпали из него сразу после чемпионства?

Фурсенко: испытываю радость — это то, что обещал Манчини! Президент «Зенит» не скрывает эмоций – он очень доволен. Свежие впечатления из Македонии.

8. Как влияют на «Спартак» санкции и проблемы банка «Открытие»?

9. Почему из клуба ушёл Александр Жирков?

10. Вы всё ещё не считаете себя «профессионалом»?

P.S. Год назад руководители «Спартака» собрали пресс-конференцию в Тарасовке, где было задано еще больше вопросов. Надеемся, эта традиция продолжится.