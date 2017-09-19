50 вопросов руководству «Спартака»

В «Спартаке»-то, оказывается, всё нормально. Просто у Леонида Федуна немного закачало яхту, у Наиля Измайлова распустились слухи, а на Дениса Глушакова понеслась чушь. Да, клуб был невинен, а мы его развратили. Но без умысла, а из-за недопонимания. Мы просто иногда не находим для себя ответов на несколько вопросов.
Каррера
1. Почему за всё лето никто не сказал: «Мы доверяем тренеру вне зависимости от результатов»?
2. Нормально ли, что Каррера всё ещё живёт в Тарасовке, уже год не учит язык и не адаптируется к жизни в России?
3. Почему мы постоянно находим Массимо в компании агентов, лицензированных и теневых? При этом рядом с гендиректором Сергеем Родионовым или Наилем Измайловым его не увидишь?
4. Зачем нужно было оглашать трансферный список, который он обозначил в конце сезона?
5. Кто конкретно не пригласил Карреру на вечер РФПЛ, где его назвали лучшим тренером прошлого сезона?
6. Почему доктор Лю и водитель автобуса считают, что их уволил именно Массимо?
7. Почему Каррера заявляет, что не получал запросов об интервью от российской прессы, хотя СМИ передавали их в клуб в большом количестве?
8. Почему никто не рассказал Массимо о важной традиции – делиться со штабом премиальными, из-за чего его отношения тренера с коллективом могли ухудшиться?
9. Почему комментарии клуба и Карреры так часто не совпадают?
10. Мы правильно понимаем, что он говорит неправду?
Трансферы
1. Кто конкретно занимается трансферами: Измайлов, Родионов, Гераскин или агенты?
2. Из-за кого конкретно сорвался главный трансфер «Спартака» — Гарая из «Валенсии»?
3. Кто вообще спортивный директор «Спартака»?
4. Если должность занимает Сергей Родионов, как заявлялось в прошлом сезоне, то почему в тяжёлые для клуба моменты он устраняется от комментариев? Федун предлагает нам спрашивать Родионова, хотя в кругах болельщиков и журналистов его давно прозвали Немым.
5. Не считаете ли вы, что при стратегии молчания и слива явно программных материалов конкретным СМИ клуб попадает под ещё более жёсткий удар, потому что фальшь видна сразу?
6. Все ли руководители «Спартака» помогают друг другу, а не дублируют или блокируют переговоры?
7. По каким причинам сорвались несколько трансферов, включая переход Федора Смолова? Верна ли наша информация, что раздражение Сергея Галицкого вызвал тот факт, что с его клубом — «Краснодаром» — никто даже не вступил в переговоры?
8. Совпадает ли обещанный трансферный бюджет с реальным?
9. Присутствовали ли при переходе Петковича отступные и кто их выплачивал?
10. Вам нравится, как команда укрепилась перед Лигой чемпионов?
Контракты и премии
1. Почему до сих пор не продлён контракт с Денисом Глушаковым?
2. Это правда, что в случае пропуска нескольких матчей он сможет вести переговоры с новыми клубами уже зимой?
3. Вы действительно готовы были обменять его на Оздоева и Набиуллина из «Рубина»?
4. Капитан слишком много просит?
5. Вы считаете его старым для «Спартака»?
6. Врут ли итальянские СМИ, что зарплата Луиса Адриано в «Спартака» — 4,5 млн евро?
7. Вы считаете подписание бразильца удачным с точки зрения атмосферы в коллективе и растягивания зарплатной ведомости?
8. «Озолотил» ли клуб игроков после чемпионства?
9. Получил ли премии персонал?
10. У «Спартака» вообще есть средства на подписание дорогих футболистов?
PR
1. Почему конфликтная ситуация была пущена на самотёк и никак не регулировалась клубом в информационном поле?
2. Вы не видели разрывной реакции болельщиков?
3. Думали, что весь гнев свалится на журналистов, распускающих «сплетни»?
4. Какой слух вокруг «Спартака» показался вам самым безумным?
5. Почему ваши заявления начали публиковаться на сайте клуба только сейчас?
6. Вы считаете, что «Спартак» — самый популярный клуб страны. Нынешняя наполняемость сайта, количественный состав пресс-службы – этого достаточно?
7. «Спартак» — единственный клуб ЛЧ, у которого нет соцсетей на иностранном языке. Это хорошо?
8. Будет ли когда-нибудь создан Spartak-TV?
9. Почему футболисты покидают «Открытие» через VIP-зону, минуя микст и нарушая регламент, заставляя пресс-атташе извиняться, а потом дают интервью на улице?
10. Есть у «Спартака» медийное лицо и куда вообще исчезли все добрые спартаковские акции?
Леониду Федуну
1. Как получилось, что о вашей премии Каррере узнали журналисты?
2. Почему вы демонстративно решили наградить только его, отдельно от штаба?
3. Правда ли, что вы зарегистрированы в «Твиттере» и всё читаете?
4. Правда ли, что последнее слово при выборе новичков всегда за вами?
5. «Где икра» и почему «Спартак» так мало потратил этим летом?
6. Правда ли, что за победу в чемпионате игроки «Спартака» получили премии в районе полутора миллионов рублей (!)?
7. Почему Сергей Фурсенко постоянно связан с «Зенитом» и находится в информационном поле, а вы выпали из него сразу после чемпионства?
8. Как влияют на «Спартак» санкции и проблемы банка «Открытие»?
9. Почему из клуба ушёл Александр Жирков?
10. Вы всё ещё не считаете себя «профессионалом»?
P.S. Год назад руководители «Спартака» собрали пресс-конференцию в Тарасовке, где было задано еще больше вопросов. Надеемся, эта традиция продолжится.