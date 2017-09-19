Символическая сборная 10-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Владимир Габулов, «Арсенал»
Владимир Габулов – один из главных героев встречи «Арсенал» — «Динамо». Благодаря успешной игре опытного голкипера против бывшей команды туляки завоевали три очка в прошедшем туре.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Активные действия Марио Фернандеса на правом фланге помогли его ЦСКА обыграть «Ростов» со счётом 2:0.
Эмануэль Маммана, «Зенит»
Аргентинский новичок «Зенита» Эмануэль Маммана продолжает приносить пользу санкт-петербургской команде. В 10-м туре сине-бело-голубые стараниями в том числе и обороны переиграли «Уфу» — 3:0.
Василий Березуцкий, ЦСКА
Центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал автором первого гола в ворота «Ростова» в матче 10-го тура, который позволил «армейцам» дышать свободней.
Сергей Петров, «Краснодар»
На счету Сергея Петрова, левого защитника «Краснодара», два голевых паса в матче против «Анжи».
Полузащита
Алан Дзагоев, ЦСКА
Алан Дзагоев в матче против «Ростова» сыграл заметную роль. Во многом благодаря уверенным действиям «десятки» в центре поля ЦСКА обыграл «Ростов».
Эрик Бикфалви, «Урал»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может считать себя одним из главных героев матча с «Рубином». Именно его гол решил исход встречи.
Витиньо, ЦСКА
Бразилец Витиньо активнее других одноклубников поучаствовал в победе над «Ростовом». На счету «армейца» гол и результативная передача.
Нападение
Александр Кокорин, «Зенит»
После небольшой голевой засухи вновь забивает в РФПЛ «Зенит». Один из трёх голов в матче с «Уфой» на свой счёт записал лучший бомбардир лиги Александр Кокорин.
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Отказывается в который уже раз уходить с поля без забитого мяча Фёдор Смолов. Только в этот раз (в матче с «Анжи») помимо взятия ворот нападающий «Краснодара» ещё сумел дважды выступить ассистентом для своих партнёров.
Вандерсон, «Краснодар»
Другой нападающий «Краснодара» Вандерсон в том же матче против «Анжи» отметился дублем с передач Сергея Петрова.
Тренер
Гаджи Гаджиев, «Амкар»
Тяжело начавший сезон «Амкар» Гаджи Гаджиева в прошедшем туре добился важнейшей победы над одним из лидеров нашего чемпионата – «Локомотивом». Умение собрать коллектив в трудной ситуации – большая заслуга тренера.