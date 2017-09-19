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Фёдор Смолов
Текст: Валерий Газзаев
Фото: fckrasnodar.ru

Символическая сборная 10-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Несколько неочевидных имён и агрессивная атакующая расстановка (4-3-3) – такая она, команда прошедшего тура от экс-тренера сборной России.
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Владимир Габулов, «Арсенал»

Владимир Габулов – один из главных героев встречи «Арсенал» — «Динамо». Благодаря успешной игре опытного голкипера против бывшей команды туляки завоевали три очка в прошедшем туре.

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Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Активные действия Марио Фернандеса на правом фланге помогли его ЦСКА обыграть «Ростов» со счётом 2:0.

Эмануэль Маммана, «Зенит»

Аргентинский новичок «Зенита» Эмануэль Маммана продолжает приносить пользу санкт-петербургской команде. В 10-м туре сине-бело-голубые стараниями в том числе и обороны переиграли «Уфу» — 3:0.

Василий Березуцкий, ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал автором первого гола в ворота «Ростова» в матче 10-го тура, который позволил «армейцам» дышать свободней.

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Сергей Петров, «Краснодар»

На счету Сергея Петрова, левого защитника «Краснодара», два голевых паса в матче против «Анжи».

Полузащита

Алан Дзагоев, ЦСКА

Алан Дзагоев в матче против «Ростова» сыграл заметную роль. Во многом благодаря уверенным действиям «десятки» в центре поля ЦСКА обыграл «Ростов».

Эрик Бикфалви, «Урал»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может считать себя одним из главных героев матча с «Рубином». Именно его гол решил исход встречи.

Витиньо, ЦСКА

Бразилец Витиньо активнее других одноклубников поучаствовал в победе над «Ростовом». На счету «армейца» гол и результативная передача.

Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

После небольшой голевой засухи вновь забивает в РФПЛ «Зенит». Один из трёх голов в матче с «Уфой» на свой счёт записал лучший бомбардир лиги Александр Кокорин.

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Внимание! Не читайте этот текст, если вы слишком серьёзны (а вообще, при излишней серьёзности вам не очень повезло с родным чемпионатом).

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Отказывается в который уже раз уходить с поля без забитого мяча Фёдор Смолов. Только в этот раз (в матче с «Анжи») помимо взятия ворот нападающий «Краснодара» ещё сумел дважды выступить ассистентом для своих партнёров.

Вандерсон, «Краснодар»

Другой нападающий «Краснодара» Вандерсон в том же матче против «Анжи» отметился дублем с передач Сергея Петрова.

Тренер

Гаджи Гаджиев, «Амкар»

Тяжело начавший сезон «Амкар» Гаджи Гаджиева в прошедшем туре добился важнейшей победы над одним из лидеров нашего чемпионата – «Локомотивом». Умение собрать коллектив в трудной ситуации – большая заслуга тренера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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