Нерукопожатные. Как футболисты игнорируют тренеров

Игроки «Спартака» не жмут руку Массимо Каррере после замен. Кто ещё имел такие же проблемы с футболистами, как итальянский тренер?

Не жать руку главному тренеру «Спартака» после замены у игроков команды вошло в привычку. Сначала так поступил Луис Адриано (в матче с «Рубином»), потом Промес (в игре с «Марибором») и, наконец, Таски (встреча с «Тосно»). Вот отдельные иллюстрации.

Вспоминаем похожие случаи, происходившие раньше.

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

Алан Дзагоев и Леонид Слуцкий

Полузащитник ЦСКА неадекватно отреагировал на замену в финале Кубка России с «Аланией» в мае 2011-го. Уходя с поля, Дзагоев поддался эмоциям и произнёс несколько крепких слов в адрес главного тренера. Клуб наказал 20-летнего футболиста, отправив его в молодёжную команду, а Слуцкий просил выставить Алана на трансфер. Через некоторое время Дзагоев принёс извинения Слуцкому, после чего был возвращён в состав красно-синих. «Конфликт с тренером стал мне уроком», – признался позже в интервью полузащитник.

Фото: РИА Новости

Марио Балотелли и Роберто Манчини

Нынешний главный тренер «Зенита» – один из любимых тренеров Балотелли, но и у Манчини были тяжёлые периоды в работе с непредсказуемым игроком. Например, в июле 2011 года в товарищеском матче «Манчестер Сити» с «Лос-Анджелес Гэлекси» Марио агрессивно воспринял замену. Манчини убрал Балотелли с поля за пижонский удар пяткой в голевом моменте, тот обиделся, не пожал тренеру руку и произнёс какие-то грубые слова в его адрес. Манчини продолжил воспитывать Марио и дальше, а через два года Роберто едва не подрался с нападающим на тренировке.

Фото: Reuters

Адем Льяич и Делио Росси

Матч чемпионата Италии «Фиорентина» – «Новарра» в мае 2012-го омрачил конфликт между главным тренером хозяев и нападающим Льяичем. Росси принял решение поменять своего футболиста ещё в первом тайме при счёте 0:2. Серб ответил саркастическими аплодисментами и сказал в адрес наставника что-то крайне обидное. Это только сильнее разозлило Росси. Он набросился на Льяича с кулаками, нанеся своему подопечному несколько ударов по лицу. Сразу же по окончании матча руководство «фиалок» отправило горячего тренера в отставку.

Игорь Семшов и Сергей Силкин

Полузащитник «Динамо» Семшов оказался очень недоволен своей заменой в дерби со «Спартаком», которое состоялось примерно в те же дни, когда в Италии конфликтовали Льяич с Росси. Уступив место на поле партнёру, Игорь проигнорировал главного тренера и не стал пожимать ему руку. Более того, раскритиковал в интервью тактические решения Силкина. Сообщалось, что «Динамо» оштрафовало Семшова на месячный оклад – 125 тыс. долларов. Глава попечительского совета клуба Сергей Степашин назвал поведение полузащитника свинством.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Халк и Лучано Спаллетти

Звёздный бразилец тяжело адаптировался в «Зените». Сперва получил очень холодный приём со стороны группы российских лидеров команды, а потом имел проблемы с главным тренером. Халк не понял решения Спаллетти заменить его по ходу гостевого матча Лиги чемпионов с «Миланом». Бразилец с недовольным видом прошёл мимо Спаллетти, после чего вступил в конфликт с ним. Нападающий даже пригрозил, что покинет петербургскую команду, если Спаллетти продолжит плохо относиться к нему. Впрочем, после этого игрок с тренером всё-таки объяснились и помирились.

Фото: Reuters

Павел Мамаев и Олег Кононов

В 2013 году полузащитник «Краснодара» обиделся на главного тренера за замену в матче с «Тереком». Мамаев выглядел на поле очень хорошо, забил гол и отдал результативную передачу, поэтому и не понял действий Кононова. Павел стал возмущаться, а затем направился прямиком в раздевалку, игнорируя своего наставника. «У нас был серьёзный разговор, и мы оштрафовали Павла», – раскрыл спустя время детали той истории сам Кононов. Интересно, что и через два года в матче с «Ростовом» ни один заменённый игрок «Краснодара» не пожал руку Кононову.

Грациано Пелле и Джампьеро Вентура

Прошлой осенью главный тренер сборной Италии не нашёл общего языка с нападающим. Вентура убрал с поля Пелле в отборочном матче чемпионата мира с Испанией. Разъярённый Грациано сразу же направился в раздевалку вместо того, чтобы пожать руку тренеру. Реакция Вентуры на поведение Пелле была максимально жёсткой: он исключил нападающего из сборной. Футболист понял, что допустил ошибку, и сделал обращение на своей странице в «Инстаграме», в котором извинился за «неприемлемое поведение» и взял на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

Фото: corrieredellosport.it

Лионель Месси и Луис Энрике

Отношения аргентинского нападающего и наставника «Барселоны» оставляли желать лучшего. Был период, когда испанская пресса сообщала, что Месси просит руководство каталонского клуба отправить Луиса Энрике в отставку. Вот и в марте этого года в матче со «Спортингом» произошёл эпизод, подтвердивший, что звезда «Барсы» не уважает главного. Когда Луис Энрике заменил Месси, тот не захотел обмениваться рукопожатиями с тренером, а пошёл занимать место на скамейке запасных. Впрочем, и у Луиса Энрика не проглядывалось желания поблагодарить аргентинца за игру.

Фото: Reuters

Хамес Родригес и Зинедин Зидан

Колумбиец неуютно чувствовал себя в «Реале» под руководством Зидана. В апрельском матче с «Леганесом» Хамес слишком эмоционально воспринял решение главного тренера заменить его. Полузащитник намеренно обошёл француза, чтобы не пожимать Зизу руку, обозвал его «сукиным сыном». Зидан попросил руководство «сливочных» продать Хамеса, в чьих услугах он не очень-то и нуждался. В результате летом колумбиец был отдан в «Баварию» на правах двухлетней аренды, причём немецкий клуб может выкупить полузащитника со сложным характером.

Давид Лопес и Хуан Антонио Анкела

В июне 2017-го в стыковом матче за право выхода в испанскую Примеру между «Уэской» и «Хетафе» произошёл и вовсе удивительный случай. Главный тренер хозяев заменил полузащитника Давида Лопеса на 55-й минуте игры. 34-летний игрок остался недоволен этим ходом Хуана Антонио Анкелы и высказал своё недовольство. Реакция старшего была неожиданной: он не стал молчать, а в разгоревшемся конфликте ударил игрока головой. Помощникам Анхелы пришлось оттаскивать его от Давида Лопеса. Этот эмоциональный порыв стоил тренеру работы. «Уэска» отправила Хуана Антонио Анкелу в отставку.

Фото: Reuters