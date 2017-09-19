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Текст: Алёна Сахарова
Фото: instagram.com/zenit_spb

Баклан-арена — в мгновениях 10-го тура РФПЛ

Травма Панченко, память о Перхуне и Садырине, характер «Тосно» и другие яркие моменты прошедшего тура.
19 сентября 2017, вторник. 13:00 Футбол

Травма тура

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко получил серьёзное повреждение колена и не сможет помочь своей команде до конца года.

Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Фото: РИА Новости
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Память тура

Болельщики ЦСКА перед матчем с «Ростовом» представили огромный баннер с изображением вратаря Сергея Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».

На матче присутствовала вдова Сергея Перхуна Юлия.

Фанаты «Зенита» также почтили память легенды своего клуба и подготовили масштабный перформанс, посвящённый памяти Павла Садырина – тренера, который привёл «Зенит» к чемпионству в 1984 году.

Фото: РИА Новости
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Характер тура

«Тосно» сумел сравнять счёт в матче со «Спартаком», проигрывая по ходу встречи 0:2. Этот результат только увеличил количество слухов относительно неблагополучной атмосферы в стане действующих чемпионов России.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Цифра тура

Игроки ЦСКА продолжают достигать памятных отметок в своей карьере: например, в 10-м туре полузащитник Понтус Вернблум провёл свой 200-й матч за «армейцев».

Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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Преображение тура

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин довёл счёт в матче с «Уфой» до разгромного и продолжает возглавлять таблицу бомбардиров текущего сезона.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: РИА Новости
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Пиар тура

Нужно обладать отменным чувством самоиронии, чтобы сделать баклана символом стадиона «Санкт-Петербург» после нашумевшей истории с испорченной крышей арены.

А болельщиков «Зенита» перед матчем с «Уфой» развлекала рок-группа «Пилот».

Атмосфера тура

Несмотря на поражение «Локомотива», на территории «РЖД Арены» царила атмосфера настоящего праздника.

Очки тура

Этот юный болельщик ЦСКА знает толк в выборе оригинальной атрибутики.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Синхронность тура

Болельщики ЦСКА прячутся от солнца во время матча с «Ростовом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети тура

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, выходить на поле с детьми после матча превратилось у футболистов в добрую традицию.

Бибрас Натхо с сыном

Бибрас Натхо с сыном

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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