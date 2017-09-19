Баклан-арена — в мгновениях 10-го тура РФПЛ

Травма тура
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко получил серьёзное повреждение колена и не сможет помочь своей команде до конца года.
Кирилл Панченко
Память тура
Болельщики ЦСКА перед матчем с «Ростовом» представили огромный баннер с изображением вратаря Сергея Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».
На матче присутствовала вдова Сергея Перхуна Юлия.
Фанаты «Зенита» также почтили память легенды своего клуба и подготовили масштабный перформанс, посвящённый памяти Павла Садырина – тренера, который привёл «Зенит» к чемпионству в 1984 году.
Характер тура
«Тосно» сумел сравнять счёт в матче со «Спартаком», проигрывая по ходу встречи 0:2. Этот результат только увеличил количество слухов относительно неблагополучной атмосферы в стане действующих чемпионов России.
Цифра тура
Игроки ЦСКА продолжают достигать памятных отметок в своей карьере: например, в 10-м туре полузащитник Понтус Вернблум провёл свой 200-й матч за «армейцев».
Понтус Вернблум
Преображение тура
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин довёл счёт в матче с «Уфой» до разгромного и продолжает возглавлять таблицу бомбардиров текущего сезона.
Александр Кокорин
Пиар тура
Нужно обладать отменным чувством самоиронии, чтобы сделать баклана символом стадиона «Санкт-Петербург» после нашумевшей истории с испорченной крышей арены.
А болельщиков «Зенита» перед матчем с «Уфой» развлекала рок-группа «Пилот».
Атмосфера тура
Несмотря на поражение «Локомотива», на территории «РЖД Арены» царила атмосфера настоящего праздника.
Очки тура
Этот юный болельщик ЦСКА знает толк в выборе оригинальной атрибутики.
Синхронность тура
Болельщики ЦСКА прячутся от солнца во время матча с «Ростовом».
Дети тура
Похоже, выходить на поле с детьми после матча превратилось у футболистов в добрую традицию.
Бибрас Натхо с сыном