Баклан-арена — в мгновениях 10-го тура РФПЛ

Травма Панченко, память о Перхуне и Садырине, характер «Тосно» и другие яркие моменты прошедшего тура.

Травма тура

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко получил серьёзное повреждение колена и не сможет помочь своей команде до конца года.

Кирилл Панченко Фото : РИА Новости

Панч-лайн. Почему травма Панченко – потеря не только для «Динамо» Нападающий бело-голубых выбыл на полгода. Но огорчаться должны не только игроки, тренер и болельщики этой команды.

Память тура

Болельщики ЦСКА перед матчем с «Ростовом» представили огромный баннер с изображением вратаря Сергея Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».

На матче присутствовала вдова Сергея Перхуна Юлия.

Фанаты «Зенита» также почтили память легенды своего клуба и подготовили масштабный перформанс, посвящённый памяти Павла Садырина – тренера, который привёл «Зенит» к чемпионству в 1984 году.

«Паша говорил, что сразу погибнет, если останется без футбола» 18 сентября Павлу Садырину исполнилось бы 75. Жена знаменитого тренера делится яркими воспоминаниями.

Характер тура

«Тосно» сумел сравнять счёт в матче со «Спартаком», проигрывая по ходу встречи 0:2. Этот результат только увеличил количество слухов относительно неблагополучной атмосферы в стане действующих чемпионов России.

Нерукопожатные. Как футболисты игнорируют тренеров Игроки «Спартака» не жмут руку Массимо Каррере после замен. Кто ещё имел такие же проблемы с футболистами, как итальянский тренер?

Цифра тура

Игроки ЦСКА продолжают достигать памятных отметок в своей карьере: например, в 10-м туре полузащитник Понтус Вернблум провёл свой 200-й матч за «армейцев».

Понтус Вернблум Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жизнь после «Бенфики». ЦСКА побеждает «Ростов» и становится третьим Гончаренко обыгрывает Кучука — «армейцы» снова забивают со стандарта.

Преображение тура

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин довёл счёт в матче с «Уфой» до разгромного и продолжает возглавлять таблицу бомбардиров текущего сезона.

Александр Кокорин Фото : РИА Новости

«Дзюба забьёт в следующей игре». Что говорили после победы «Зенита» Александр Кокорин не выдаёт секретов преображения, а Кержаков-младший запрещает юному новичку «Зенита» Капленко давать интервью.

Пиар тура

Нужно обладать отменным чувством самоиронии, чтобы сделать баклана символом стадиона «Санкт-Петербург» после нашумевшей истории с испорченной крышей арены.

А болельщиков «Зенита» перед матчем с «Уфой» развлекала рок-группа «Пилот».

Атмосфера тура

Несмотря на поражение «Локомотива», на территории «РЖД Арены» царила атмосфера настоящего праздника.

Очки тура

Этот юный болельщик ЦСКА знает толк в выборе оригинальной атрибутики.

Синхронность тура

Болельщики ЦСКА прячутся от солнца во время матча с «Ростовом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети тура

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, выходить на поле с детьми после матча превратилось у футболистов в добрую традицию.