«Пусть Федун говорит, что хочет! Заболотный скоро забьёт через себя»

После вчерашних комментариев Леонида Федуна по итогам матча «Тосно» — «Спартак» логичным было бы предоставить слово и другой стороне.

10 вещей, которые надо знать о 10-м туре РФПЛ Кресты, судьи, Кокорин и много «Спартака». Ваш гид по туру.

«Даже при счёте 0:2, играя в меньшинстве, — был уверен, что как минимум вырвем вничью, — говорит гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Внутри сидело — уж одно очко-то точно возьмём! Предсказал это всем в VIP-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, всё получилось как нельзя лучше».

На 29-й минуте судья Владимир Сельдяков удалил Виталия Шахова за фол последней надежды, когда тот придержал убегавшего один на один с Давидом Юрченко Педро Рошу.



«Из ложи показалось, что фол на красную был, но всё зависит от решения судей, — заявил Матюшенко. — На повторе кажется, что Шахов не нарушал. Но раз арбитр принял такое решение, это его право. Если фол был, то это прямое удаление, и речи о жёлтой быть не может — только красная. Винить никого не хочу».

Внутри сидело — уж одно очко-то точно возьмём! Предсказал это всем в VIP-ложе, и прогноз оправдался.

На 84-й минуте главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов выпустил на замену форварда Маркова. Буквально через две минуты после этого он забил первый ответный гол в ворота «Спартака», который, как выяснится чуть позже, стал переломным в матче.

«Снимаю шляпу перед Парфёновым, — говорит генеральный директор «Тосно». — Он поменял на Маркова одного из двух центральных полузащитников, а не Заболотного. Мы хорошо знаем, что эти парни забивают. В итоге они решили исход встречи. Мы планировали выход Маркова, но то, что вместо центрального полузащитника, — это серьёзное решение главного тренера. И оно себя полностью оправдало».



Гол нападающего Николая Заболотного на 90-й минуте установил итоговый счёт — 2:2. Напоминаем, как это было

«Заболотный — прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя, — отмечает Матюшенко. — Со «Спартаком» он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон всё ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя».



На следующий день после матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что Заболотный больше никогда не забьёт такой гол. Как Янчик.

Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!

«Впервые слышу об этом от вас — и даже слушать не хочу! – эмоционален Матюшенко. — Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!»