Звёзды «ПСЖ» выясняют, кто главный. Почему не правы все

Вы, конечно, уже в курсе: в выходные в «ПСЖ» случилось кое-что серьёзное. Но если вы были слишком заняты новостями о «Спартаке»/матчем «Зенита» с «Уфой» и не сумели выбраться из танка, то напомним: в «ПСЖ» началась борьба за власть.

Неймару не дают бить пенальти. Почему это важно Бразилец обживается в Париже. Не без проблем.

Краткое развитие событий

56-я минута. За фол на Неймаре арбитр назначает штрафной. Дани Алвес берёт мяч, к нему подходит Эдинсон Кавани… Лучше смотрите сами. Обратите внимание на Неймара. Как, ну вот как он оказался за спиной Алвеса?

Версия Дани Алвеса: «Я взял мяч, потому что хотел ударить сам. Матч складывался не лучшим образом, надо было брать ответственность на себя. Я уже забил несколько отличных голов раньше и был в себе уверен. Но Неймар забрал у меня мяч. Я взял мяч, чтобы ударить, но, к сожалению, мне это не удалось. Но не имеет значения. Команда должна быть выше индивидуальных результатов».

78-я минута. Мбаппе сбивают в штрафной «Лиона». Мяч берёт Кавани. К нему подходит Неймар, но Кавани не отдаёт мяч. И мажет.

Финальный свисток. Футболисты «ПСЖ» идут к трибунам, чтобы поаплодировать болельщикам. Но Кавани с ними нет. Он сразу уходит в раздевалку.

О дальнейшем сообщает главная спортивная газета Франции L’Eqiupe. В раздевалке Неймара и Кавани пришлось разнимать. По сведениям издания, этим занимались Тьяго Силва и Маркиньос. Потом Эдинсон вышел со стадиона через боковой выход, чтобы избежать журналистов.

Унаи Эмери после матча комментирует эпизод. «Пенальти могут бить разные футболисты — и Неймар, и Кавани. Между ними должна быть договорённость, и позднее команда определит внутри команды, кто и в каком порядке будет бить, потому что я хочу, чтобы оба игрока выполняли это упражнение. Если они не договорятся, решение приму я».

Наутро L’Eqiupe выходит с заголовком «Столкновение» и вот таким фото.

Днём Кавани по телефону рассказывает о своём мнении о случившемся для уругвайского радио Radio Universal.

«Всё очень раздуто. Не знаю, зачем раздувают такие истории. Я думаю, что ничего особенного не случилось. Такие моменты бывают в футболе. Я сам узнал об этом от брата. Что все вокруг говорят, что Кавани не даёт Неймару бить пенальти, и у них проблемы. У нас нет проблем. Неймар только недавно к нам присоединился. Он будет узнавать команду лучше и лучше с каждым днём. Мы все позитивно настроены и хотим помочь ему быстро адаптироваться».

Днём Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме».

Днём в L’Eqiupe сообщили, что одна из причин конфликта – деньги. Согласно контракту Кавани, уругваец получит миллион евро, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1.

Вечером соцсети взорвались шутками.

«Папа, это он. Он не даёт мне бить пенальти».

Кульминация: Марио Балотелли прокомментировал эпизод. «Ты не должен был даже просить бить этот пенальти». Напомним, речь о человеке, который в 18 лет пытался отобрать мяч у штатного пенальтиста «Интера» Самуэля Это’о. Тогда Марио пришлось оттаскивать за руку.

Нас, конечно, ждёт продолжение. Возможно, кого-то оштрафуют, кого-то заставят произнести правильные слова вроде «сожалею о случившемся». Возможно, кого-то продадут. Но в данный момент сложилась довольно необычная ситуация: не правы все действующие лица.

Почему не прав Неймар

Достаточно посмотреть оба видео, чтобы понять. Не нужно бить пенальти, если в команде есть штатный пенальтист. Это может повредить отношениям в коллективе. Не нужно исподтишка выхватывать мяч у партнёров по команде. Это тоже может навредить отношениям в коллективе. Не нужно отписываться от одноклубников в «Инстаграме» — это сигнал всему миру, что в коллективе неважные отношения.

Почему не прав Кавани

Да, в интервью уругвайскому радио Эдинсон сказал правильные слова: «Мы все хотим помочь Неймару адаптироваться». Но вспомните первое видео, когда Кавани хотел пробить штрафной. Когда он руками, силой пытается выхватить мяч у Алвеса. Как думаете, в этот момент он думал об адаптации новичков или о собственной статистике? Уходить в раздевалку, когда команда благодарит болельщиков за поддержку, – очень взрослый поступок, Кавани, конечно, думал об интересах команды в тот момент.

Почему не прав Дани Алвес

Вам, наверное, надоело, но посмотрите ещё раз второе видео. Сравните, как Алвес реагирует на Кавани и как – на Неймара. Как он обхватывает мяч, чтобы не дать его уругвайцу, и как спокойно передаёт бразильцу. Это, конечно, поможет погасить конфликт и не разобьёт команду на кланы.

Почему не прав Унаи Эмери

Эта ситуация – не первая подобная в «ПСЖ». Впервые Неймар попытался пробить пенальти вместо Кавани ещё в августе. Тогда конфликта удалось избежать. Что сделал тренер, чтобы избежать повторения ситуации? Может, сказал Неймару не вмешиваться? Может, объяснил Кавани, что теперь пенальти будет выполнять главная звезда клуба? Может, предложил бить по очереди? Нет, он не сделал ничего. Иначе конфликта бы не случилось. Более того, даже сейчас Эмери не вмешивается. Возможно, Эмери хочет, чтобы игроки разобрались сами.

Но он не школьный учитель, а менеджер проекта с годовым бюджетом в миллиард. Он должен контролировать ситуацию, но даже не пытается. Просто представьте себе, что на его месте сделал бы Антонио Конте. Или Жозе Моуринью, или Юрген Клопп… да кто угодно.

Почему не прав клуб

Незаметная для глаз посторонних иерархия существует в любой команде. Это нормально. Даже если команда называет себя «семьёй», на самом деле это не семья. Это мы, зрители, наблюдая со стороны, можем сколько угодно умиляться дружбой и равенством тройки нападения «ПСЖ», но для самих Кавани, Мбаппе и Неймара всё должно быть очевидно. В том числе кто бьёт пенальти и кто – штрафные. В клубе не озаботились тем, чтобы выстроить эту незаметную иерархию. Это в первую очередь вина тренера, но не только.

Раньше должность спортивного директора в клубе занимали Леонардо и Патрик Клюйверт. Возможно, не лучшие менеджеры, но вряд ли кто-то мог лучше наладить связь между командой и руководством и помочь тренером контролировать раздевалку. Летом пришёл новый человек — Антеру Энрике, бывший главный селекционер «Порту». Он один из лучших в своей профессии, он помог провести самую громкую трансферную кампанию в истории клуба, но работа в раздевалке просто не его специальность. Очевидно, Эмери остался без поддержки и не готов брать на себя ответственность. Теперь клубу точно придётся вмешаться: как минимум, чтобы стороны выразили сожаление, если тренер не может этого добиться.

Удивительная ситуация. Среди всех участников не нашлось ни одного человека, который бы не поставил личные интересы выше клубных. Здорово, что Килиан Мбаппе пока просто тихо играет в футбол.