Почему травма Нойера больше отразится на атаке «Баварии», чем на её обороне

Главная новость довольно спокойного обычно немецкого футбольного комьюнити — травма Мануэля Нойера. Голкипер «Баварии» и сборной Германии, лучший вратарь мира последних лет сломал ногу — и это рецидив травмы, которая случилась весной в матче Лиги чемпионов с «Реалом». Как и в случае с любым рецидивом, теперь лечение Ману займёт больше времени. Медицинский штаб «Баварии» не делает прогнозов относительно сроков восстановления, лишь известно, что пропустит Нойер как минимум несколько месяцев.

Понятно, что когда ты теряешь лучшего в своём деле надолго, это не может не отразиться на твоей силе. Это легко подтверждают результаты: с 2014 года в матчах, где Нойер не играл, «Бавария» набирала 71% очков, зато с Ману — 78%. В случае с вратарём кажется очевидным, что его травма должна сказываться на оборонительном потенциале команды, но не всё так просто, когда речь о Мануэле Нойере.

Атака? Серьёзно?!

Вполне. За оборону «Баварии» можно не переживать и без Нойера. Если отбросить аномальную резню с Лейпцигом под закрытие прошлого сезона (5:4), то получится, что без основного вратаря команда в среднем пропускает менее одного мяча — гораздо серьёзнее на обороне сказываются потери центральных защитников (они и случаются чаще). С автоматизмом «Баварии» при вспарывании чужой обороны в целом умение Нойера сконцентрировать на пару эпизодов в матче может пригодиться только в больших играх — там, где один пропущенный мяч действительно может стать проблемой (но обычно не становится). К тому же начало нынешнего сезона показало, что сменщик Ману в полном порядке: Свен Ульрайх знал, что ему придётся начинать сезон, не снижал к себе требований, и уже по матчу открытия с «Байером» было понятно, что у Нойера есть качественная подмена.

Но это касается того, что создаётся у своих ворот. Совсем другая ситуация в атаке. Без Нойера «Бавария» делает 29,2 острых передач за матч, а в тех играх, когда основной вратарь на поле, — 32,3 острых передач. Похожая ситуация и со временем, затраченным на продвижение на последнюю треть поля, — с Нойером немецкий чемпион делает это быстрее в среднем на три секунды, чем без него. Немного проседающая интенсивность игры влечёт за собой сокращение остроты у чужих ворот — и, как следствие, те самые 71% очков вместо 77% в матчах, когда Ману на поле.

Совпадением это назвать нельзя. Нойер действительно здорово играет ногами и начинает атаки, и «Бавария» в первой стадии наступления зависит от своего вратаря. В матчах без Нойера его сменщики имеют объём из 3,9% пасов от общекомандного — чемпион мира 2014 года не опускает этот показатель ниже 5%. Вовлечённость Нойера в игру всегда остаётся козырем его команд — первым это заметил тренер академии «Шальке-04» Лотар Матущак, который произвёл вратарскую революцию в Германии. Его идея состояла в том, что вратарь не должен стоять на линии ворот или, после сейва, долго ждать, пока партнёры выйдут далеко на чужую половину — вратарь должен как можно скорее вернуть мяч в игру и всегда следить за его перемещением, помогать партнёрам. Нойер выделялся умением помочь полевым — дальше уже было дело техники: Ману учили играть как можно точнее.

Человек, который изменил всё. Кто стоит за вратарской революцией Ставлю 10 марок на то, что вы никогда не слышали фамилию человека, который научил Мануэля Нойера быть Мануэлем Нойером.

И научили. Влияние Нойера на игру команды у чужих ворот складывается ещё и из того, что он точнее других вратарей играет в пас (в разделе длинных передач его, правда, опережает Руне Ярштайн из «Герты», но тренер «Герты» Паль Дардаи вообще очень много времени уделяет вовлечённости вратаря в игру). Там, где средний вратарь имеет точность передач около 60%, Нойер играет на 80% — из этих 20% складывается преимущество «Баварии» в несколько атак за матч, когда мяч за счёт действий вратаря быстрее оказывается на последней трети поля. Благодаря этому команда создаёт больше остроты и больше забивает. Соответственно и очков набирает больше. Так странная связь становится очевидной.

И что теперь?

Как ни странно, при Карло Анчелотти работе вторых вратарей ногами стало уделяться очевидно больше времени, чем при Пепе Гвардиоле — Ульрайх в Суперкубке Германии даже записал на свой счёт вполне нойеровские 40 передач. Можно сказать, что сейчас «Бавария» была лучше готова к продолжительному отсутствию Нойера, чем два года назад. Да, Ульрайх дольше принимает решения о вводе мяча в игру, чем Нойер, но сейчас он чётко осознаёт важность вовлечённости вратаря в игру команды с мячом и открывается под передачи защитников чаще, чем это делали запасные голкиперы до нынешнего момента.



В общем, «Баварии» будет нелегко без Нойера в ближайшие месяцы, но, скорее, не с игровой, а с ментальной точки зрения. За годы в Мюнхене Ману вырос в настоящего лидера команды, продолжая традиции сверххаризматичного немецкого вратарского сословия.