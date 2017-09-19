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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

7 номинантов на премию Golden Boy, которые могут стать дороже Мбаппе

Если цены на рынке и дальше будут раздуваться, это точно рано или поздно произойдёт.
19 сентября 2017, вторник. 19:30 Футбол

FIFA объявила список номинантов на ежегодную премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту сезона. Среди раскрученных Мбаппе, Дембеле, Жезуса, Рашфорда, Доннаруммы, Тилеманса, Эрнандеса и Дольберга здесь затесались несколько интересных фамилий.

Жан-Кевин Огюстен, «РБ Лейпциг»

Звезда Огюстена зажглась на юниорском Евро-2016, где он разносил соперников на пару с Килианом Мбаппе. Огюстен конвертировал в гол каждый второй из 12 ударов и стал одним из лучших бомбардиров. Пока Мбаппе становился вторым самым дорогим футболистом в истории после перехода в «ПСЖ», Огюстен сбегал из Парижа, чтобы иметь игровую практику. Теперь Жан-Кевин – футболист «Лейпцига», за который уже стал автором гола и двух голевых передач в первых четырёх играх.

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Амаду Диавара, «Наполи»

«Наполи» урвал агрессивного опорника зимой этого года из «Болоньи». Диавара сперва полюбовался видами «Сан-Паоло» со скамейки запасных, а потом набрал форму и стал регулярно появляться на поле, постепенно вытесняя из состава бразильца Жоржиньо. Цепкий неуступчивый Амаду – один из любимцев Маурицио Сарри, который видит в нём будущего осевого игрока в центре поля. Впрочем, не удивляйтесь, если скоро этот парень окажется в АПЛ.

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Бенжамен Хенрихс, «Байер»

В Европе всё меньше топ-клубов, которые не пытались забрать из Леверкузена моторного крайнего защитника. Правда, игроком одной позиции Хенрихса ну никак не назовёшь. За свою непродолжительную карьеру он сменил семь позиций – от центрального защитника до центрального нападающего, потому может адаптироваться к любой схеме и стать козырем в рукаве у любого тренера. Следите за Хенрихсом и старайтесь поменьше обращать внимание на его партнёров, которые стремятся провалить ещё один сезон.

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Борха Майораль, «Реал»

Уход Мораты и неважная форма Бензема – не проблема для «Реала». В этом могли убедиться все, кто смотрел зарубу мадридцев с «Реалом Сосьедад» в минувшие выходные. 20-летний форвард забил гол и сделал всё, чтобы защитник сан-себастьянцев срезал мяч в свои ворота. Статный, техничный и в то же время по-футбольному умный нападающий, который ну очень напоминает Альваро Морату времён его первых матчей на «Бернабеу».

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Аллан Сент-Максимен, «Монако»

Непонятно, почему «Монако» отпустил в «Ниццу» Аллана Сент-Максимена, который уже наводит шороху в Лиге 1 в паре с Марио Балотелли. Моторный и невероятно техничный крайний нападающий провёл великолепный прошлый сезон в «Бастии», став лидером Лиги 1 по количеству попыток пойти в обводку. Продолжает он зажигать и в «Ницце», добыв с командой четыре победы в стартовых шести турах.

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Энес Унал, «Вильярреал»

Этот парень вполне может вырасти в лучшего центрального нападающего в мире. Энес Унал рано оказался в «Манчестер Сити», потому на место в заявке претендовать не мог. Но аренда в «Твенте» показала: перед нами парень, который по таланту не уступает самому Ибрагимовичу, такие невероятные голы он забивал в Эредивизии. В «Вильярреале» ему предстоит соревнование с Бакамбу и Баккой, но турку по силам вытеснить из основы любого. Тем более есть кем вдохновляться – не так давно в жёлтой футболке здесь же зажигал Нихат Кахведжи.

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Доминик Соланке, «Ливерпуль»

Возможно, Соланке поторопился с переходом в «Ливерпуль», однако статус главной звезды английской «молодёжки» и звание чемпиона мира среди юношей до 20 лет давали ему право сделать шаг вперёд. После полезной аренды в «Витессе» он вполне способен заиграть в АПЛ. Теперь Доминик будет бороться за место в основе с такими монстрами, как Фирмино, Салах и Мане, и свой шанс проявить себя наверняка получит. Главное – спрятать подальше свой капризный характер и сосредоточиться на работе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Соланке
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