7 номинантов на премию Golden Boy, которые могут стать дороже Мбаппе

FIFA объявила список номинантов на ежегодную премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту сезона. Среди раскрученных Мбаппе, Дембеле, Жезуса, Рашфорда, Доннаруммы, Тилеманса, Эрнандеса и Дольберга здесь затесались несколько интересных фамилий.
Жан-Кевин Огюстен, «РБ Лейпциг»
Звезда Огюстена зажглась на юниорском Евро-2016, где он разносил соперников на пару с Килианом Мбаппе. Огюстен конвертировал в гол каждый второй из 12 ударов и стал одним из лучших бомбардиров. Пока Мбаппе становился вторым самым дорогим футболистом в истории после перехода в «ПСЖ», Огюстен сбегал из Парижа, чтобы иметь игровую практику. Теперь Жан-Кевин – футболист «Лейпцига», за который уже стал автором гола и двух голевых передач в первых четырёх играх.
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Амаду Диавара, «Наполи»
«Наполи» урвал агрессивного опорника зимой этого года из «Болоньи». Диавара сперва полюбовался видами «Сан-Паоло» со скамейки запасных, а потом набрал форму и стал регулярно появляться на поле, постепенно вытесняя из состава бразильца Жоржиньо. Цепкий неуступчивый Амаду – один из любимцев Маурицио Сарри, который видит в нём будущего осевого игрока в центре поля. Впрочем, не удивляйтесь, если скоро этот парень окажется в АПЛ.
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Бенжамен Хенрихс, «Байер»
В Европе всё меньше топ-клубов, которые не пытались забрать из Леверкузена моторного крайнего защитника. Правда, игроком одной позиции Хенрихса ну никак не назовёшь. За свою непродолжительную карьеру он сменил семь позиций – от центрального защитника до центрального нападающего, потому может адаптироваться к любой схеме и стать козырем в рукаве у любого тренера. Следите за Хенрихсом и старайтесь поменьше обращать внимание на его партнёров, которые стремятся провалить ещё один сезон.
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Борха Майораль, «Реал»
Уход Мораты и неважная форма Бензема – не проблема для «Реала». В этом могли убедиться все, кто смотрел зарубу мадридцев с «Реалом Сосьедад» в минувшие выходные. 20-летний форвард забил гол и сделал всё, чтобы защитник сан-себастьянцев срезал мяч в свои ворота. Статный, техничный и в то же время по-футбольному умный нападающий, который ну очень напоминает Альваро Морату времён его первых матчей на «Бернабеу».
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Аллан Сент-Максимен, «Монако»
Непонятно, почему «Монако» отпустил в «Ниццу» Аллана Сент-Максимена, который уже наводит шороху в Лиге 1 в паре с Марио Балотелли. Моторный и невероятно техничный крайний нападающий провёл великолепный прошлый сезон в «Бастии», став лидером Лиги 1 по количеству попыток пойти в обводку. Продолжает он зажигать и в «Ницце», добыв с командой четыре победы в стартовых шести турах.
Энес Унал, «Вильярреал»
Этот парень вполне может вырасти в лучшего центрального нападающего в мире. Энес Унал рано оказался в «Манчестер Сити», потому на место в заявке претендовать не мог. Но аренда в «Твенте» показала: перед нами парень, который по таланту не уступает самому Ибрагимовичу, такие невероятные голы он забивал в Эредивизии. В «Вильярреале» ему предстоит соревнование с Бакамбу и Баккой, но турку по силам вытеснить из основы любого. Тем более есть кем вдохновляться – не так давно в жёлтой футболке здесь же зажигал Нихат Кахведжи.
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Доминик Соланке, «Ливерпуль»
Возможно, Соланке поторопился с переходом в «Ливерпуль», однако статус главной звезды английской «молодёжки» и звание чемпиона мира среди юношей до 20 лет давали ему право сделать шаг вперёд. После полезной аренды в «Витессе» он вполне способен заиграть в АПЛ. Теперь Доминик будет бороться за место в основе с такими монстрами, как Фирмино, Салах и Мане, и свой шанс проявить себя наверняка получит. Главное – спрятать подальше свой капризный характер и сосредоточиться на работе.
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