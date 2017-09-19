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Александр Кокорин, «Зенит»
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Один город – два героя. MVP 10-го тура РФПЛ

Кокорин лишил Заболотного первого в жизни полноценного титула самого ценного игрока тура.
19 сентября 2017, вторник. 21:00 Футбол

Юному клубу из Ленобласти не под силу состязаться с могущественным соседом по объёму бюджета, качеству личного состава, не говоря уже о размере аудитории. Но локальные достижения на спортивном поприще «Тосно» уже совершает. Нашумевшая ничья «парфёновцев» с действующим чемпионом страны, безусловно, займёт видное место в истории коллектива, а главному герою встречи на «Петровском» самой малости не хватило, чтобы удостоиться первого в жизни звания MVP тура. Поклонники «Зенита» сполна реализовали численный перевес над областными коллегами и лишили Антона Заболотного единоличной победы в проекте.

Глядя, как неистовствует на передовой «Тосно» фактурный нападающий, так и подмывало воскликнуть: «Где же ты был раньше?!». К своим 26 годам уроженец Липецка вдоль и поперёк исколесил просторы ФНЛ и только сейчас знакомится с РФПЛ. Правда, делает это очень энергично – времени на раскачку больше нет: пора навёрстывать упущенное на старте взрослой карьеры.

В воскресенье Заболотный, точно вспомнив о своём «армейском» прошлом, буквально затоптал спартаковскую оборону. Мало того что нападающий совершил феноменальное число верховых единоборств (28 при недельной норме 18), он внёс и более весомый вклад в удивительный отыгрыш тосненцев – сперва подсобил товарищу, а затем забил самостоятельно, приведя в уныние миллионы поклонников красно-белых и в ярость – владельца столичного клуба.

По итогам первого раунда голосования – среди журналистов и экспертов – Заболотный на целых полдесятка баллов опередил петербургского коллегу Кокорина. Но тут своё веское слово сказали поклонники сине-бело-голубых. Совместными усилиями они обеспечили Александру максимум бонусных очков (6) на специальной платформе проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте». Они-то и позволили Кокорину сравняться по баллам с Заболотным.

Справедливости ради надо признать, что снайперу «Зениту» прошедший игровой день тоже безоговорочно удался. И самое убедительное тому подтверждение – высший по всей лиге индивидуальный рейтинг от компании Instat, основанный на совокупности разнообразных тактико-технических действий футболиста. Меткий выстрел по «Уфе» позволил новому герою Петербурга опередить спартаковца Промеса в гонке бомбардиров и в конечном итоге убедил болельщиков «Зенита» отдать свои голоса именно ему. А ведь были и другие номинанты от клуба – Нобоа, Дриусси.

Одну статуэтку самого ценного футболиста Премьер-Лиги по итогам месяца Кокорин уже заработал – не далее чем в прошлом месяце. Судя по всему, поборется и за вторую. Хотя в этой классификации опередить Промеса ему будет сложнее: в сентябрьском зачёте Квинси на дюжину баллов опережает Кокорина с Заболотным и на десятку – тульского «канонира» Джорджевича.

Специалисты

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Смолов, Кокорин, Вандерсон.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Вандерсон, Дриусси, В.Березуцкий.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Витиньо, Кокорин, Вандерсон.
Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»: Заболотный, Промес, Кокорин.

РФПЛ

Заболотный, Витиньо, Смолов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Витиньо, Вандерсон, Заболотный.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Вандерсон, Довбня.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Смолов, Заболотный, Витиньо.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Заболотный, Вандерсон, Нигматуллин.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Смолов, Нобоа, Заболотный.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Смолов, Витиньо, Заболотный.
Денис Целых, «Чемпионат»: Заболотный, Вандерсон, В.Березуцкий.

ЧИТАТЕЛИ

Александр Кокорин – 3 дополнительных балла.
Витиньо – 2.
Квинси Промес – 1.

«ВКонтакте»

Александр Кокорин – 21,8% — 3.
Квинси Промес – 16,2% — 2.
Антон Заболотный – 16% — 1.

Итоги 10-го тура РФПЛ:

Антон Заболотный («Тосно») – 9;
Александр Кокорин («Зенит») – 9;
Витиньо (ЦСКА) – 8;
Вандерсон («Краснодар») – 7;
Квинси Промес («Спартак») – 4;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 5;
Василий Березуцкий (ЦСКА) – 2;
Александр Довбня («СКА-Хабаровск») – 1;
Артур Нигматуллин («Амкар») – 1;
Кристиан Нобоа («Зенит») – 1;
Себастьян Дриусси («Зенит») – 1.

Лидеры сентябрьского зачёта

Игрок9-й тур10-й турСумма
Квинси Промес («Спартак»)17421
Лука Джорджевич («Арсенал»)11011
Антон Заболотный («Тосно»)099
Александр Кокорин («Зенит»)099
Виктор Витиньо (ЦСКА)088
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)707
Фёдор Смолов («Краснодар»)257
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кокорин Антон Заболотный MVP РФПЛ
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