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175 лет назад
2016
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22:01
Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»
21:21
Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»
20:38
Будогосский: в эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил
20:31
Будогосский: Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче «Тосно» – «Спартак»
20:14
Сельдяков: падение Промеса в штрафной «Тосно» — явная симуляция, он рисовал
05:44
СМИ: Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру
10:40
Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение
14:51
«Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова
02:49
Игроки «ПСЖ» предотвратили драку Кавани и Неймара в раздевалке
22:57
Очаровательные болельщицы и грустный Сёмин — в фотообзоре «Локомотив» — «Амкар»
События вчера
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Текст:
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/sofi__vs
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 10-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек?
19 сентября 2017, вторник. 22:30
Футбол
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
22:29
«Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Д. Билялетдинова
22:18
УЕФА может лишить Брюссель права проводить матчи Евро-2020
22:10
Аузилио: предложение от «МЮ» по Перишичу было, но «Интер» убедил его остаться
22:01
Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»
21:30
Будогосский: пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ
21:27
Дубль Раффаэла принёс «Боруссии» М победу над «Штутгартом»
21:21
Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»
21:06
«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются самым молодым автором дубля в Серии А
21:04
Будогосский — о камерах на линии ворот: думаю, мы с Прядкиным найдём консенсус
20:44
Будогосский: наши судьи проходили медосмотр — очки им не нужны
20:40
«Лестер» запретил троим болельщикам посещать стадион за гомофобские кричалки
20:38
Будогосский: в эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил
20:37
Мбаппе — о том, хочет ли он бить пенальти в «ПСЖ»: нет, это создаёт проблемы
20:31
Будогосский: Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче «Тосно» – «Спартак»
20:14
Сельдяков: падение Промеса в штрафной «Тосно» — явная симуляция, он рисовал
20:13
Юрченко: рады, что после матча со «Спартаком» у «Тосно» прибавилось болельщиков
19:50
«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей
19:46
Итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы
19:33
Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром
19:25
«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам
19:22
Юрченко: 18-е место «Тюмени» в ФНЛ — это не показатель
19:07
«СКА-Хабаровск» спросил у болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба
19:01
Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России
18:55
«Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч с «Кубанью»
18:51
Конте: Кенеди совершил ошибку в Китае, но он осознал её и готов играть
18:46
Девочка, над которой пошутил Дзюба, получила его футболку
18:43
10-й выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
18:39
ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков
18:30
Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
18:23
Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ
18:07
Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром
18:06
Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»
17:54
Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»
17:53
Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол
17:45
Соу: у фанатов ЦСКА и «Динамо» мирные отношения, но на поле друзей не бывает
17:44
Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда
17:41
Курские игроки КВН представили видеопревью матча «Авангард» — ЦСКА
17:32
Защитник «Ювентуса» Де Шильо выбыл из строя на 3-4 недели
17:31
Азар готов впервые в сезоне выйти в стартовом составе «Челси»
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Дюгарри: Неймар — отличный игрок, но он не босс «ПСЖ»
17:01
Зидан подтвердил, что подпишет новый контракт с «Реалом»
17:00
«Барселона» – «Эйбар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
16:46
В «Боруссии» опровергли информацию, что лишились € 10 млн из-за травмы Дембеле
16:45
Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!
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«Шальке» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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