Комплимент? Нет, расизм. Фанатам запретили хвалить Лукаку

«МЮ» запретит песню про Лукаку
Организация по борьбе с дискриминацией (Kick It Out) обратилась к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам манкунианского клуба исполнять песню про Ромелу Лукаку, посчитав, что она усиливает расистские стереотипы. Об этом пишет The Telegraph. Антидискриминационная организация вмешалась после того, как появился ролик, в котором фанаты поют песню о Лукаку, отмечая в ней, что у бельгийского футболиста 60-сантиметровый детородный орган. Болельщики исполнили песню в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0).
«Мы знаем о ролике и его содержании. Текст, используемый в песне, является оскорбительным и дискриминационным. Расистские стереотипы никогда не приемлемы в футболе или в более широком обществе, независимо от поддержки игрока. Мы связались с «Манчестер Юнайтед» и будем тесно сотрудничать с ними и английской футбольной ассоциацией, чтобы быстро решить эту проблему», — говорится в заявлении.
Видео, в котором фанаты поют песню, можно посмотреть в «Твиттере».
Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Тосно» Антон Заболотный признаны MVP 10-го тура российской Премьер-Лиги.
За Кокорина проголосовали три члена постоянного жюри «Чемпионата», в опросах на странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» читатели поставили Кокорина на первое место, что принесло ему шесть дополнительных баллов.
Заболотный получил восемь баллов от членов постоянного жюри и один балл по итогам голосования во «ВКонтакте».
В итоге Кокорин и Заболотный набрали по девять баллов и стали лучшими игроками прошедшего тура.
Финал Лиги чемпионов — 2019 примет Баку
Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на стадионе «Олимпийский», утверждает Onda Cero. В споре за это право, по данным издания, азербайджанская сторона опередила мадридскую арену «Метрополитано». Отметим, что официальное голосование по выбору места проведения финала турнира состоится завтра, 20 сентября. В феврале нынешнего года оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира. Отмечается, что выбор в пользу Баку был принял из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест (всего 7 тыс.). Ранее в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву.
Нойер раньше января на поле не выйдет
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию и в скором времени приступит к реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что на поле 31-летний футболист вернётся не раньше января.
«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это ужасно. Операция прошла успешно, и это самое главное сейчас. Мы с нетерпением ждём его возвращения. Он будет доступен в январе», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Накануне стало известно, что Мануэль Нойер в ходе тренировки сломал левую ногу.
ЦСКА ждёт аншлаги на матчах с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой»
Московский ЦСКА объявил, что реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базелем» (18 октября) и «Бенфикой» (22 ноября).
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет. Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
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Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»
«Спартак» сегодня отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (20 сентября). Изначально вылет был запланирован на 16:30 мск, но по техническим причинам был перенесён на 21:00.
В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.
Что касается вратаря Артёма Реброва, то, по решению тренерского штаба, в эти дни он будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи» (23 сентября).
Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»
Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, который летом покинул «Кайсериспор» и до сих пор пребывает в статусе свободного агента, рассказал, насколько реально его возвращение в РФПЛ.
«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в „Ренне“. Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. «Кайсериспор» не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. «Кайсери» действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в «Кайсери» после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду.
В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в «Локомотив» этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы перешёл в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.