Комплимент? Нет, расизм. Фанатам запретили хвалить Лукаку

«МЮ» запретит песню про Лукаку

Организация по борьбе с дискриминацией (Kick It Out) обратилась к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам манкунианского клуба исполнять песню про Ромелу Лукаку, посчитав, что она усиливает расистские стереотипы. Об этом пишет The Telegraph. Антидискриминационная организация вмешалась после того, как появился ролик, в котором фанаты поют песню о Лукаку, отмечая в ней, что у бельгийского футболиста 60-сантиметровый детородный орган. Болельщики исполнили песню в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0).

«Мы знаем о ролике и его содержании. Текст, используемый в песне, является оскорбительным и дискриминационным. Расистские стереотипы никогда не приемлемы в футболе или в более широком обществе, независимо от поддержки игрока. Мы связались с «Манчестер Юнайтед» и будем тесно сотрудничать с ними и английской футбольной ассоциацией, чтобы быстро решить эту проблему», — говорится в заявлении.

Видео, в котором фанаты поют песню, можно посмотреть в «Твиттере».

Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Тосно» Антон Заболотный признаны MVP 10-го тура российской Премьер-Лиги.



За Кокорина проголосовали три члена постоянного жюри «Чемпионата», в опросах на странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» читатели поставили Кокорина на первое место, что принесло ему шесть дополнительных баллов.



Заболотный получил восемь баллов от членов постоянного жюри и один балл по итогам голосования во «ВКонтакте».



В итоге Кокорин и Заболотный набрали по девять баллов и стали лучшими игроками прошедшего тура.

Один город – два героя. MVP 10-го тура РФПЛ Кокорин лишил Заболотного первого в жизни полноценного титула самого ценного игрока тура.

Финал Лиги чемпионов — 2019 примет Баку

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на стадионе «Олимпийский», утверждает Onda Cero. В споре за это право, по данным издания, азербайджанская сторона опередила мадридскую арену «Метрополитано». Отметим, что официальное голосование по выбору места проведения финала турнира состоится завтра, 20 сентября. В феврале нынешнего года оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира. Отмечается, что выбор в пользу Баку был принял из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест (всего 7 тыс.). Ранее в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву.

Почему травма Нойера больше отразится на атаке «Баварии», чем на её обороне Этот текст на самом деле должен был написать Хосеп Гвардиола.

Нойер раньше января на поле не выйдет

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию и в скором времени приступит к реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что на поле 31-летний футболист вернётся не раньше января.



«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это ужасно. Операция прошла успешно, и это самое главное сейчас. Мы с нетерпением ждём его возвращения. Он будет доступен в январе», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.



Накануне стало известно, что Мануэль Нойер в ходе тренировки сломал левую ногу.

ЦСКА ждёт аншлаги на матчах с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой»

Московский ЦСКА объявил, что реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базелем» (18 октября) и «Бенфикой» (22 ноября).



«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет. Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», — говорится на официальном сайте столичного клуба.



Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»



«Спартак» сегодня отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (20 сентября). Изначально вылет был запланирован на 16:30 мск, но по техническим причинам был перенесён на 21:00.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока: Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луис Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Что касается вратаря Артёма Реброва, то, по решению тренерского штаба, в эти дни он будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи» (23 сентября).

Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, который летом покинул «Кайсериспор» и до сих пор пребывает в статусе свободного агента, рассказал, насколько реально его возвращение в РФПЛ.

«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в „Ренне“. Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. «Кайсериспор» не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. «Кайсери» действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в «Кайсери» после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду.



В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в «Локомотив» этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы перешёл в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.