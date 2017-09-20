Веллитон: до сих пор не забрал чемодан с деньгами из Москвы

Веллитон дает интервью – о столкновении с Акинфеевым, уходе из «Спартака», ограблении в Москве и плясках Самба Соу в Турции.

Кажется, что Веллитон играл за «Спартак» сто лет назад и уже заканчивает карьеру. На самом же деле бразильцу лишь 30 лет. Приличный возраст, но ещё точно поиграет. Только для этого нужна самая малость — найти клуб.

– Пока я сам не знаю, где продолжу карьеру, – рассказывает Веллитон. – Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится.

– Уже сентябрь, а вы без клуба. Как так?

– Я играл в «Кайсериспоре». Клуб не платил мне зарплату три месяца.

– Этого достаточно, чтобы аннулировать контракт?

– В моём случае да, потому что это уже второй такой случай. До этого также была задержка в три месяца, и мне пришлось обращаться в ФИФА. Уже тогда были установлены обязательные сроки выплаты, и клуб выплатил в последний возможный день. Теперь задержки случились снова.

– При этом «Кайсери» рассчитывает получить от вас 2 миллиона евро.

– Да, потому что из ФИФА ещё не перешли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в «Кайсери» после всего, что случилось, после того, как президент клуба усложнял моё выступление за команду.

– Есть шанс, что вы вернётесь в РФПЛ?

– В принципе, всё возможно.

– Говорят, что летом вы были очень близки к переходу в «Ренн».

– Да, я проходил там тесты. Возможно, что это наиболее вероятный вариант для меня.

Веллитон и Макеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не держу обиды на Карпина»

– С тех пор как вы ушли из «Спартака», вас сватали чуть ли не во все клубы РФПЛ. В какую из команд вы на самом деле могли перейти?

– В «Локомотив» летом. Переговоры шли.

– Такой вариант до сих пор возможен?

– Не уверен.

– Следите за «Спартаком»?

– Конечно. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой.

– С кем из игроков «Спартака» поддерживаете связь?

– Жано, Ребров… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в «Инстаграме» в личных сообщениях. А Паршивлюк и Макеев сейчас где?

– Оба в «Ростове». «Спартак» для вас до сих пор значит что-то особенное?

– В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» и по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре (Чавдарю – администратору), Роме (Асхабадзе – экс-гендиру) и тому же Карпину – они мне сильно помогли.

– Скучаете по Карпину, который от вас отказался?

– Да, по нему тоже. Я не держу обиды на Карпина. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды.

– О чём подумали, когда «Спартак» выиграл чемпионат?

– Я был счастлив. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России.

– Ваш самый памятный гол за «Спартак»?

– Первый мяч в ворота «Рубина». Я тогда только приехал в Россию и ещё не адаптировался. После этого мяча всё стало проще, голы пошли.

– Что посоветовали бы Педро Роше для адаптации?

– Ничего. У него не будет с этим проблем. Все уже прекрасно знают, что для бразильца значит зима. Хотя московские пробки хуже зимы.

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– Где дольше всего застревали?

– Я по 2-3 часа мог ехать домой с тренировки. Однажды на Тверской простоял четыре часа.

– Четыре!? Что вы делали всё это время?

– Спал. За рулём же был водитель.

Валерий Карпин и Веллитон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Соу зовёт друзей, врубает африканские песни и забавно танцует»

– Кстати, о спартаковских водителях. Как получилось, что вас обокрал ваш личный таксист?

– Я его знал через знакомых. Кажется, этот водитель работал несколько раз с динамовцами Дугласом и Кураньи.

– Вы вернули себе чемоданы?

– Полиция поймала этого вора, но я не забирал чемоданы.

– Вы обращались в российскую полицию?

– Нет, бросил это дело.

– Там не было ничего особо ценного?

– Ну как ничего… Там не хранились документы, но были ноутбук, деньги и другие ценные вещи.

Веллитон и ещё 6 футболистов, которых ограбили Сочувствуя ограбленному в Москве Веллитону, вспоминаем других героев российского футбола, встречавшихся с ограблениями не только в кино.

– В России не показывают чемпионат Турции. Расскажите коротко, чего вы добились в этой стране?

– Выступал за «Мерсин» и «Кайсери». Становился лучшим бомбардиром этих команд.

– В России от вас доставалось вратарям – Габулову и Акинфееву. Сколько вратарей из чемпионата Турции от вас пострадало?

– Ни одного. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.

– Акинфеев вас злостно костерил во время матча. Думаете, спустя время он понял, что вы не желали ему травмы?

– Хочу верить в это. По ходу матча любой может стать разъярённым. Тяжёлая травма всё-таки. Спустя время его эмоции и отношение ко мне наверняка остыло.

– В прошедшем сезоне вы играли вместе с Самба Соу. Он ведь советовался с вами насчёт перехода в «Динамо»?

– Да, несколько раз. Спрашивал о городе, о жизни. Я ему честно сказал: «Единственное, что может напрягать, – те самые холод и пробки».

– Поэтому он поселился в пяти минутах от базы «Динамо»?

– Именно. Кстати, в Кайсери тоже холодно. Бывает даже "-20"! Так что к морозам Соу уже адаптирован.

– Вы целый год играли в одном клубе с Соу. Расскажите о динамовце то, чего ещё не знает никто в России.

– Соу – приятный парень, который посвящает себя футболу. А ещё он любит слушать музыку у себя в номере. Зовёт друзей, врубает африканские песни и танцует. Забавно выглядит. Эти движения… я не умею так танцевать.

– И последнее. Я до сих пор вижу на матчах «Спартака» болельщиков в майках с вашей фамилией. Что передать этим людям?

– Я бы хотел вернуться в Россию. Просто я не могу знать, как сложатся обстоятельства. Я тоже влюблён в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если я больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы я перешёл в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ.

Веллитон, Торбинский и еще 7 футболистов, оставшихся без клуба Трансферное окно закрылось в большинстве стран, а им негде играть.

– Как в случае с Ари.

– Да-да. Вроде того. Я с ним, кстати, постоянно на связи. Постоянно вместе ездим в отпуск в Бразилию. Он приезжал ко мне домой, а я к нему в Форталезу. Вы же знаете, что он там купил команду и развивает футбольную школу. Ари – человек с огромным сердцем. Помогает всем, кому только может.

– При встречи с Ари чем занимаетесь?

– Мясо жарим конечно.