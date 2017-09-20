Как Манчини вписал Дзюбу в футбол «Зенита». Тактика 10-го тура РФПЛ

«Спартак» снова пробует схему 3-4-2-1

В Санкт-Петербурге «Спартак» не только ставил тренера под огонь критики, разбазаривая перевес в два мяча, но и пытался изначально держаться плана Массимо Карреры. «Спартак» впервые за чемпионат протестировал схему 3-4-2-1 – правда, тест длился всего 35 минут, из-за удаления Виталия Шахова. «Тосно» играл в меньшинстве, и нам больше не было смысла играть в три защитника. Чтобы выпустить Промеса, я должен был убрать одного иностранца. Это был тактический выбор», – объяснил после матча Каррера.

Когда Шахов схватил красную, «Спартак» вернулся к чемпионской расстановке 4-2-3-1, однако всю осень Массимо Каррера видит приоритетной схему с тремя центральными защитниками. Да, наладить оборону это по-прежнему не помогает, потому что даже пятёрка в линию действует узко и неорганизованно, но отчасти переход на 3-5-2/3-4-3 помогает решать проблемы красно-белых в центральной зоне. Если Глушаков при прессинге опять считает ворон, а Фернандо снова тяжёл и не успевает к месту событий, поджать давлением могут крайние центральные защитники, как и делали Джикия с Кутеповым в первом тайме.

Тактику 3-4-2-1 «Спартак» в последний раз использовал весной, когда Каррера проиграл 0:3 в Ростове-на-Дону, так что адаптация к новой схеме далась команде сложно. Атака красно-белых работала плохо – единственным вариантом доставки мяча к чужой штрафной были длинные передачи на фланг Аслана Дудиева, где нагнетали Тигиев и Педро Роша. Самый опасный момент до гола «Спартак» как раз создал благодаря длинной передаче на Рошу, которого опекал Дудиев. Иногда крайнему защитнику пытался помогать Палиенко, но о его оборонительных навыках говорит момент в середине тайма – когда Тигиев обыграл игрока «Тосно», он остановился и начал показывать, что мяч ушёл за линию.

До удаления Шахова «Спартак» регулярно строил атаки на подобных передачах, а уязвимость Дудиева своими указаниями с бровки подчёркивал даже тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов: «Дудик, думай быстрее!». Красно-белые сделали 29 длинных передач, а самыми активными в доставке мяча вперёд были Кутепов (7 лонг-боллов) и Таски (5).

Игра «Тосно» завязана на Заболотном

Для тех, кто регулярно знакомится с тактическими разборами матчей Премьер-Лиги, полезность Антона Заболотного давно не секрет. В нашем чемпионате он полпред таргетменов, вымиравшего и внезапно ставшего полезным типа нападающих (Андреа Петанья, Юссуф Поульсен подтвердят). Заболотный не так много забивает, но компенсирует это бешеной работой без мяча, постоянным прессингом вплоть до вратаря и жаждой борьбы. Габариты и умение вести борьбу рисуют его феноменальные 54% выигранных верховых единоборств по сезону: для нападающего это сумасшедшие цифры.

Со «Спартаком» Заболотный привычно был главной опцией перехода из обороны в атаку, выиграл 15 воздушных дуэлей из 28 (53,6%) и отрезал на приёме передач 132 соперников – с отрывом лучший результат в 10-м туре. Вдобавок Заболотный действовал очень полезно, принимая длинные передачи: либо сразу скидывал мяч вперёд, куда забегал один из центральных полузащитников, либо замедлял атаку и дожидался, пока выше подтянутся остальные тосненцы.

Леонид Федун, зачем-то снявший обет молчания после чемпионства «Спартака», сыплет проклятьями и сравнивает Антона Заболотного с Давидом Янчиком. Но сравнение игрока, предавшего футбол ради алкоголя, и старательного форварда, всерьёз готового бороться за место в сборной России, явно не по делу.

Большой, русский, босс. Воспитанник ЦСКА, казнивший «Спартак» Антон Заболотный вытащил для «Тосно» мёртвый матч – гол плюс голевая.

Ян Казаев – тот, кто обеспечивает «персоналку»

Летом Казаев перешёл в «Тосно» под Премьер-Лигу из «Химок», где стал лучшим бомбардиром команды с 8 голами, играя в опорной зоне. У Дмитрия Парфёнова Ян пока не забивает и недостаточно активен в атаке (статистика со «Спартаком – 19 передач, 10 из них вперёд, Packing 12, что совсем неудовлетворительно для центрального полузащитника). Но главная задача Казаева теперь другая — в некоторых матчах он получает установку персонально следить за опасными полузащитниками соперника.

В дебютном матче в РФПЛ, против «Зенита», Ян оказывал давление на Александра Ерохина, преследуя игрока без мяча. С тульским «Арсеналом» на персональную опеку Казаева нарвался Кантемир Берхамов. У «Спартака» мишенью персоналки стал Марио Пашалич: Ян пытался ситуативно накрывать хорвата в момент приёма мяча и следить за его перемещениями. А когда отлипал, навязывал прессинг другим игрокам, владевшим мячом.

Правда, если Ерохина и Берхамова Казаев смог сковать, то игрок «Спартака» смог создать из-под Яна опасность. В моменте с ударом Педро Роши в перекладину хавбек «Тосно» 10 секунд прилипал к Пашаличу, но после длинной передачи замедлил бег и отпустил хорвата. Секундная расконцентрация стоила опаснейшего добивания, которое у Пашалича не получилось чудом.

Дзюба раскрывается в схеме 4-3-3

«Зенит» Роберто Манчини не запирается в одну тактическую схему, гибок и умеет играть в нескольких расстановках, но при этом стиль команды остаётся неизменным – много вертикальных передач, стремление влезать в полуфланги, активное дирижирование игры Паредесом и Кришито. При этом и тактика, и стиль могут быть адаптированы под возможности конкретных футболистов, что доказывает история с Артёмом Дзюбой. В схеме 4-4-2 Дзюбе не найдётся места – там всё завязано на скорости форвардов и интенсивности прессинга, который навязывает вся верхняя шестёрка (та же причина помешала закрепиться в «Зените» Манчини Жулиано: в давлении без мяча он ленив). В схеме 4-3-3, да ещё и против «Уфы», приехавшей играть от обороны, Дзюба был полезен для взлома массированной защиты, а интенсивность была уже не так важна.

Под Дзюбу была видоизменена тактика «Зенита», но стиль атаки при этом совсем не изменился. По-прежнему многое было завязано на доставке мяча вертикальными передачами от центральной линии до чужой штрафной, которую без Паредеса обеспечивали Кришито, Иванович, Смольников и Нобоа. Дзюба же цеплялся за мячи и нередко скидывал их в касание, под рывок кого-то из инсайдов или Нобоа с Ерохиным.

Статистически Дзюба провёл средний матч, лишь однажды пробив по воротам на 0,07 xG (при диких общекомандных 3,78). Однако ни один игрок «Зенита» не цеплялся за мяч так активно, как Дзюба – на приёме передач он отрезал 89 оппонентов. Причём важно понимать, что свои числа Артём набивал не борьбой за верховые мячи, а именно грамотно открываясь под пасы низом. Плюс к этому – 4 острые передачи за матч: из всех игроков Премьер-Лиги в нынешнем туре больше сделал только Кристиан Нобоа (5).

Роберто Манчини упрекали в том, что «Зенит» станет одноплановой командой, если откажется от Дзюбы. Но в последних двух матчах Манчини с помощью Дзюбы формирует «план Б», работающий весьма эффективно.

Хаос в тактике и атаке «Локомотива»

Домашнее поражение от «Амкара», шедшего в турнирной таблице последним, – новая иллюстрация неумения «железнодорожников» взламывать организованную массивную защиту. При значительном преимуществе в Packing (547-185) «Локо» умудрился проиграть «Амкару» по Impect, количеству отрезанных передачами защитников (17-21). «Локомотив» был печален и своим футболом, и реакцией на него: обвинять в соцсетях арбитров матча после абсолютного хаоса в атаке – ну очень умно.

Хронология решений Юрия Сёмина поражает. Обычно схема 3-4-2-1 считается более атакующей, чем 4-2-3-1, из-за большего количества вариантов развития атаки и лучшего заполнения зон. Однако Сёмин перешёл на четвёрку, поднял в полузащиту Баринова, а Фарфана сделал полноценным крайним защитником (то есть латералем Джефферсон ещё играл, но чистым защитником – никогда).

Во втором тайме тактический хаос «Локомотива» стал ещё страшнее. Вдобавок к выходу Коломейцева чаще начал опускаться в глубину Алексей Миранчук – и это при том, что Антон в глубине полезнее, а ещё есть часто открывающийся под мяч по всей поляне Ману Фернандеш. Часто создавалась парадоксальная ситуация, когда Алексей Миранчук получал мяч на своей половине, а открыться под него и принять пас было некому: никто не открывается между линиями так качественно, как сам Миранчук. В концовке матча у «Локомотива» смешалось вообще всё: Фарфан переместился на линию атаки к Эдеру, Коломейцев ушёл направо, Алексей Миранчук продолжил разгонять атаки из глубины… и это тот хаос, который нельзя назвать организованным.

Ещё один неутешительный вывод: «Локомотив», судя по всему, не попал с нападающим. Эдер – тоже форвард, который редко забивает, но должен помогать делать это другим. Пока Эдер не помогает совсем – слабо цепляется за мячи, уходит из штрафной на фланги в моменты, когда ему нужно быть в штрафной. В одной из атак «железнодорожников» Эдер поборолся за мяч, после отскока «Локо» завязал контратаку, но португалец даже не включился в неё, медленно подбегая к чужой штрафной. Если Эдер продолжит играть так, то объяснимо, почему ему свистели фанаты всех последних команд, цвета которых он защищал.

«Слова Роналду придали энергии». Человек, решивший судьбу финала Эдер забил самый важный гол в истории сборной Португалии, хотя ехал на турнир запасным, имея за плечами очень средний сезон.

«Динамо» снова использует оборонительные фланги. Это странно

Против «Зенита» динамовцы сыграли лучший матч сезона в плане качества игры без мяча, и тогда план Юрия Калитвинцева был очень к месту. Тренер выпустил на фланги полузащиты Соснина и Темникова, при обороне превращавших 4-4-2 «Динамо» в 6-2-2. С «Зенитом» это было уместной мерой, однако против тульского «Арсенала» Калитвинцев решил сохранить свой план. Хотя перед матчем напрашивалось, что «Динамо» будет атаковать чаще туляков.

Объясню на цифрах. По общей пасовой активности Соснин и Темников стали лучшими игроками «Динамо» в матче (123 Pack+Rec у Соснина, 119 – у Темникова), однако чаще всего, получая мяч, они были жёстко заперты во фланг. В лучшем случае – получали передачи на ход под забегание и продолжали атаку неточными подачами-прострелами. Что с «Зенитом», что с Тулой бросалось в глаза, что при большом объёме работы и пользе сзади игра Ивана Темникова в атаке ближе к уровню ФНЛ.

Но важно не столько это – план Калитвинцева не работал, когда «Динамо» защищалось. В моменте с попаданием в перекладину Горана Чаушича недоработал Соснин, чья задача при фланговых атаках – перекрывать край. Сергей Терехов делает всё правильно, закрывая полуфланг, но Соснин теряет позицию, а болгарин Александров остаётся на фланге совсем один и беспрепятственно делает прострел.

В плане тактики «Динамо» в ближайшее время рискует стать совсем проблемным. Потеря Кирилла Панченко станет намного серьёзнее, чем казалось месяц назад – в сентябрьских матчах Панченко перестал долбить со всех дистанций, начал раздавать острые передачи из глубины и разгонять контратаки. (Буду думать, будто меня в «Динамо» кто-то читает.) Насколько мне известно, Вандерсона пока не планируют ставить в основу из-за лишнего веса, но без него и Панченко «Динамо» рискует превратиться в broken team без связующего звена – от Самба Соу и Александра Зотова потребуется качественнее связывать оборону и атаку, чем в летних матчах.

Емельянов в центре защиты — это караул

«Урал» фееричен: сыграть на ноль с командой Курбана Бердыева, когда у тебя вылетели из строя оба центральных защитника, — это показатель класса. Без Балажица и Арояна оборона «шмелей» предстала в максимально экспериментальном виде, с Черновым и номинальным опорником Емельяновым. И если Чернов со своей работой справился, то Емельянов был недостаточно тактически грамотен и несколько раз откровенно зажигал пожар на своей половине поля.

Была ошибка на приёме мяча, превратившийся в подарок для Тимура Жемалетдинова. Был косяк при попытке вынести мяч: Емельянов решил выбить мяч, но сделал это слишком мягко, на ногу Максиму Канунникову, и получил контратаку через свою зону, не успев вернуться. И такие подарки новоиспечённый защитник «Урала» делал удивительно часто.

Атака «Урала» тоже испытывает кадровый дефицит из-за травмы Владимира Ильина, так что на острие в Казани оказались Манучарян и Бикфалви. (После этого вы верите, что Максим Григорьев просто внезапно перестал быть нужен команде?) Но здесь кадровый дефицит даже пошёл уральцам на пользу: традиционно полезный в любой роли Бикфалви заколотил «Рубину» победный мяч.

Стандарты грозненцев – почти как пенальти

Мысль, высказанная игроком СКА Константином Савичевым, жизненна и правдива: команда Олега Кононова – лучшая в Премьер-Лиге по количеству голов со стандартов (6). В Хабаровске грозненцы отгрузили оба мяча с угловых, соблюдая те же принципы, что и в предыдущих матчах: при подаче сразу несколько игроков насыщают ближнюю штангу, откуда кто-то либо бьёт, либо скидывает мяч на дальнюю, как случилось в моменте с голом Мбенга. Причём грозненцы насыщают вратарскую и именно ближнюю штангу уже не впервые – так же было, когда команда Кононова забивала «Уфе». Шах и мат, Савичев: игрок СКА говорил, что хабаровчане разбирали стандарты соперника, но всё равно пропустили дважды со стандартов.

Планку штрафных-угловых сильно поднял Исмаэл – он подавал оба угловых, закончившихся голами в ворота СКА, а ранее забивал со штрафного «Краснодару». Исмаэл вообще очень понравился: бразилец идеально вливается в нынешний футбол Олега Кононова, завязанный на регулярных диагоналях из центра на дальний фланг, растягивающих всю защиту соперника. С таким Исмаэлом потеря Олега Иванова остаётся незамеченной.

В материале использованы данные InStat, Understat.com и паблика «Пыльный чердак».

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