Думбия забивает первый гол в ЛЧ. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Почему Муса не играет в АПЛ и как Нету продолжает «привозить» в Турции.

Англия

Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)

У бывшего тренера «Локомотива» новый сезон не заладился. В первых трёх матчах АПЛ команда пропустила 10 мячей, но затем исправилась: обыграла «Хаддерсфилд» и удержала нулевую ничью с «Вест Бромвич Альбион». Следующее испытание для Билича — «Тоттенхэм», поражение от которого может стать для тренера роковым. В британских СМИ уже пошли слухи, что боссы «Вест Хэма» хотят пригласить в Лондон Роберто Манчини.

Виллиан («Челси»)

Бывший нападающий «Анжи» — всё ещё основной игрок у Антонио Конте. Правда, играет бразилец не слишком результативно — только две голевые передачи против «Бёрнли» и «Карабаха» в шести матчах сезона. Вот и против обороны «Арсенала» в выходные Виллиан ничего не смог сделать.

Экс-«армеец» появился на поле в этом сезоне лишь однажды — в Кубке лиги против «Шеффилда» — и даже забил гол. Однако тренер команды всё ещё не доверяет Мусе в важных матчах. В интервью «Чемпионату» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказывал, что московский клуб хотел вернуть нигерийца, но сам футболист настроен доказать свою состоятельность именно в АПЛ. Пока получается не слишком здорово.

Ахмед Муса Фото: Reuters

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Испания

Николас Пареха («Севилья»)

С нового сезона в «Севилье» новый капитан — Нико Пареха. Правда, в новом статусе экс-спартаковец успел провести всего один матч Ла Лиги. Когда аргентинец восстановится от травмы, снова станет основным центрбэком севильской команды.

Руководители «Валенсии» не просто так отказались отпускать Гарая в «Спартак». Без аргентинца качественных центральных защитников в команде бы просто не осталось. С Гараем в составе «Валенсия» зарабатывает важные очки в Ла Лиге, обыграв «Лас-Пальмас» и сыграв вничью с «Атлетико» и «Леванте».

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Вместо лавки «Зенита» испанский опорник выбрал основу «Бетиса». В новой команде Гарсия дебютировал уже в матче с «Барселоной» и с тех пор не пропустил ни одной минуты. Постоянно играть в испанском середняке ему явно приятнее, чем редко в российском топ-клубе.

Налдо, Хосе Хурадо (оба — «Эспаньол»)

Каталонская команда не очень здорово начала сезон, в том числе из-за неудачной игры двух выходцев из РФПЛ — Налдо и Хурадо. Дерби с «Барселоной» команда Кике Флореса проиграла 0:5, зато матч с «Сельтой» выиграла благодаря результативной передаче бывшего спартаковца.

Источник: официальный канал LaLiga в YouTube.

Италия

Лучано Спаллетти («Интер»)

В новой команде Лучано Спаллетти пока идёт без потерь, вместе с «Наполи» и «Ювентусом» выиграв четыре матча из четырёх. Похоже, впервые «Интер» может потерять очки только в восьмом туре — в дерби с «Миланом».

Баштуш, Фелипе Кайседо (оба — «Лацио»)

Ещё помните Баштуша? После первого неудачного сезона он стал регулярно играть в «Лацио». В уик-энд он даже забил гол в ворота «Дженоа», и его команда выиграла со счётом 3:2. Кстати, теперь здесь же играет бывший форвард «Локомотива» Кайседо, иногда подменяя Чиро Иммобиле.

Германия

Стивен Цубер («Хоффенхайм»)

Бывший «армеец» стал героем матча с «Баварией». Цубер сделал голевую передачу на Марка Ута — этот форвард оформил дубль в ворота Нойера. Сейчас швейцарец — основной левый латераль «Хоффенхайма». Не жалеют ли теперь в ЦСКА, что когда-то отпустили Цубера в Германию, а не оставили в Москве?

С уходом бразильца РФПЛ потеряла одного из самых ярких нападающих чемпионата. В дебютном матче с «Шальке» Жонатас забил победный гол, а в следующем отдал результативную передачу. Но в течение месяца нападающий за «Ганновер» не сыграет из-за травмы бедра. Тем временем Курбан Бердыев критикует оставшегося в «Рубине» Азмуна, который не может забить «Уралу».



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Источник: bundesliga.com

Франция

Думал ли когда-нибудь уволенный из «Спартака» «тренеришка», что будет тренировать двух самых дорогих футболистов мира? Унаи Эмери вместе с Неймаром и Мбаппе идёт со стопроцентным результатом — 8 выигранных матчей с общей разницей мячей 28-4. Что ж, у испанца есть шанс выиграть Лигу чемпионов уже в этом сезоне.

Унаи Эмери и Неймар Фото: Reuters

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Ласина Траоре («Амьен»)

Неудачливый нападающий летом был отдан в команду новичка Лиги 1 «Амьен». Даже здесь Траоре в футбол почти не играет — только выходит на замены на 10-20 минут. Неудивительно, что этого своего бывшего форварда ЦСКА вернуть не пытался.

Бонус

Мартин Шкртел, Луиш Нету, Жулиано, Матьё Вальбуэна (все — «Фенербахче», Турция)

Мощно укрепившись, «Фенербахче» умудрился вылететь из Лиги Европы от «Вардара» и лишь изредка выигрывает на старте чемпионата Турции. Арендованный у «Зенита» Луиш Нету продолжает «привозить» голы новой команде, зато его старый-новый одноклубник Жулиано забивает и отдаёт голевые передачи на Вальбуэна. Вдвоём дуэт РФПЛ забил «Аланьяспору» три мяча.

Вагнер Лав, Чисамба Лунгу (оба — «Аланьяспор»)

Ещё один нападающий, который мог вернуться в ЦСКА, — Вагнер. В «Аланьяспоре» он лучший бомбардир, поэтому турки не захотели отпускать бразильца в аренду в Москву. Теперь Лав хотя бы будет скучать по России не в одиночестве — летом в клуб переехал бывший нападающий «Урала» Лунгу.

Вильям Ванкёр, Майкон, Самуэль Это’О (все — «Антальяспор»)

В минувшее трансферное окно Турция стала модной — вдобавок к капитану Это'О в «Антальяспор» десантировались экс-динамовец Ванкёр и бывший нападающий «Локо» Майкон. Однако в этом сезоне команда ещё не побеждала: три ничьи и два поражения.

Похоже, бывший нападающий ЦСКА наконец нашёл свою команду. В «Спортинге» Думбия — «еврокубковый» форвард, он регулярно играет в ЛЧ, но отдыхает в матчах чемпионата. Именно ивуариец забил первый гол группового этапа Лиги чемпионов, а голевым пасом принёс своей команде победу над «Олимпиакосом».