Лам взял интервью у Ангелы Меркель. Чем сейчас живёт легенда «Баварии»

В Германии уже идут разговоры, что спустя несколько лет Филипп будет претендовать на должность канцлера.

— Уже скоро болельщики «Баварии» будут скучать по классической комбинации: Арьен Роббен подхватывает мяч на фланге, смещается в центр…

— … и тут из-за спины выбегает медленный старик и просит мяч, — с усмешкой заканчивает за журналиста Лам почти сразу после чемпионского душа и красочных проводов на «Альянц Арене».

Писать о том, что значит Филипп в баварской, да что там, немецкой футбольной культуре, не имеет смысла. Легендарная личность, прирождённый капитан и просто великолепный футболист, принесший своей стране не один трофей. Однако ещё в бытность футболистом неуёмная энергия отличала Лама от большинства других игроков.

Филипп Лам Фото: Reuters

В 2009 году он и вовсе нарвался на самый большой штраф в истории «Баварии» (50 тыс. евро) за интервью Süddeutsche Zeitag, в котором раскритиковал селекционную политику клуба и тенденции трансферного рынка (а ещё призвал всех футболистов-геев открыто заявить о своей ориентации).

На следующий день Лам в кабинете Ули Хёнесса получил головомойку. Правда, потом президент достал бутылку коньяка, они обсудили крепкие напитки и два часа общались на отвлечённые темы.

В 2009 году Лам нарвался на самый большой штраф в истории «Баварии» (50 тыс. евро) за интервью, в котором раскритиковал селекционную политику клуба и тенденции трансферного рынка.

— Но штрафа тебе всё равно не избежать, — сказал Хёнесс на прощание.

Благотворительный фонд

Лам нарывался на конфликты с руководством «Баварии» и после этого. Особенно после публикации автобиографии, которая прибавила Филиппу персональных болельщиков – столько там было историй про Фёллера, ван Гала и других. Все деньги с продаж книги пошли в благотворительный фонд имени Лама, который занимается поиском родителей для сирот, помогает африканским детям и устраивает летние детские лагеря. Сам Филипп активно продвигает свой фонд и привлекает инвесторов – с ним уже давно сотрудничают аdidas и немецкий канал RTL. Ну и медали за заслуги в социальной сфере от правительства Баварии получает не каждый.

«Первые ощущения — будто у меня длинный летний перерыв, — сказал летом уже в статусе бывшего футболиста. – Теперь у меня больше времени на семью. Пока я не хочу ежедневно работать, да и офисным планктоном себя не вижу, это не по мне. Мы были в отпуске в Южном Тироле и на Тегернзее, и бывало даже такое, что я не ходил в буфет в семь, потому что в моей голове было фиксированное время из командного расписания. За всё это время я мечтал о футболе всего один раз, потому не понимаю тех, кто обвиняет меня в раннем завершении карьеры».

Сейчас национальная немецкая страховая компания с подачи Филиппа разрабатывает целые программы помощи детям Африки, в ЮАР строится множество спортивных площадок.

Лам отказался от поста спортивного директора «Баварии». Да и вообще он пока не намерен возвращаться в футбол. Филипп проводит много времени с семьёй и посвящает всего себя развитию своего фонда, участвуя во множестве социальных проектов. Недавно даже поучаствовал в благотворительной акции, поработав кассиром в одном из мюнхенских магазинов.

Бизнес

После завершения карьеры на немецком ТВ появилась забавная реклама страхового детского фонда, в которой Филипп говорит, что не знает, что делать с появившимся свободным временем.

«Нет, я не лежу днями на диване, — оправдывался он. – Теперь я могу позволить себе роскошь быть гибким после стольких лет чётко расписанной жизни футболиста. Прямо сейчас я занимаюсь тем, что… Как там это красиво называется? Строю партнёрскую сеть. Я встречаюсь с разными людьми из политики и экономики, с которым познакомился в бытность игроком «Баварии».

По словам Лама, он и представить не мог, что его фонд вырастет до таких масштабов. Сейчас национальная немецкая страховая компания с подачи Филиппа разрабатывает целые программы помощи детям Африки, в ЮАР строится множество спортивных площадок. А специализирующаяся на лосьонах и мазях компания Sixtus, акции которой Лам полностью выкупил, приносит солидный доход, делая его одним из самых успешных бизнесменов региона.

Интервью у Ангелы Меркель

Но самое громкое появление Лама в медиапространстве случилось недавно. Немецкий Bild пригласил Филиппа, как человека, глубоко интересующегося различными социальными сферами, провести интервью не с кем-нибудь, а с канцлером Германии Ангелой Меркель. Притом незадолго до выборов.

15 минут Ламу пришлось ждать в холле – Меркель обсуждала с Владимиром Путиным вопрос Северной Кореи. По признанию Филиппа, он немного нервничал, потому острым интервью не получилось (во всяком случае обошлось без вопросов «Путин – красавчик?»).

В зале для государственных банкетов, пока Меркель разливала кофе (это обычный ритуал канцлера, когда к ней приходят гости), Лам задавал вопросы не только о футболе, но и о многих социальных вещах: развитии малого бизнеса, пенсионном страховании, предстоящих выборах. И вопросы эти не были популистскими. Лама-предпринимателя интересует развитие своего холдинга и других предприятий в стране. Ламу-семьянину интересно, может ли не беспокоиться за будущее его выходящий на пенсию отец и его приятели. Ламу-гражданину интересен вектор развития страны и её перспективы. И после этого интервью разговоры вокруг будущего Филиппа в Германии вышли на новый уровень. Поговаривают о его большом будущем в политике, некоторые даже уверяют, что будут голосовать за его кандидатуру на следующих выборах на должность канцлера.

«Есть так много вещей, которые я хочу узнать – маркетинг, диджитализация, продажи, — говорит Лам. – В будущем я буду заниматься этим намного больше обычного. Я не хочу после завершения карьеры неожиданно оказаться в незнакомой области. Надеюсь, что когда-нибудь люди будут видеть во мне не только успешного в прошлом футболиста».