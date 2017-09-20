«Ленинградское дерби»: как это было и как это будет. Тут много интересного

Вдобавок к Лиге чемпионов и Лиге Европы осенью к нам снова возвращается Кубок России по футболу, и возвращается он не просто так. Стадия 1/16 финала подарит болельщикам Санкт-Петербурга исторический матч между «Зенитом» и «Динамо Спб». Ленинградское дерби некогда было самым ожидаемым футбольным событием для города на Неве. 21 сентября команды впервые сыграют друг с другом на новой арене «Санкт-Петербург». Поговорим о любопытных фактах исторического противостояния и о том, что болельщикам предстоит увидеть в матче возрождения легендарного дерби.

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Все матчи «Зенита» с «Динамо» Спб в Кубке страны



11 июля 1947 года, 1/4 финала. «Динамо Ленинград» — «Зенит» — 1:0 (Александр Фёдоров, 83).



25 мая 1965 года, 1/16 финала. «Динамо Ленинград» — «Зенит» — 2:1 (Еврюжихин, 2, 80 — Бурчалкин 82, с пенальти).



11 марта 1972 года, 1/8 финала (первый матч). «Зенит» — «Динамо» — 2:0 (Кох, 22; Садырин, 44, с пенальти).



15 марта 1972 года, стадия 1/8 финала (второй матч) «Динамо» — «Зенит» 0:2 (Садырин, 63, с пенальти, Иванов, 83).



8 мая 1993 года, 1/64 финала. «Зенит» — «Прометей-Динамо» — 7:1 (Кулик, 25, 36, 75, Зазулин, 44; Левин, 65, Дмитриев, 85; Зезин, 90).



13 июля 2010 года, стадия 1/16 финала. «Динамо Спб» — «Зенит» — 1:3 (Рогов, с пенальти, 53 — Канунников, 15, Розина, 55, 59).

Любопытные факты

1. В Кубке страны клубы встречались шесть раз, но только три матча состоялись на берегах Невы. В 1947 году игра прошла в Москве – в том розыгрыше все матчи начиная со стадии 1/4 финала проводились в столице. Ещё дважды команды играли матчи в южных городах (Сочи и Гаграх), потому что газоны в Ленинграде были не готовы.

2. Первый раз в Кубке команды сыграли «дома» 25 мая 1965 года на стадионе имени Кирова. Стоит отметить, что именно ленинградским дерби в 1950 году этот стадион открывался (это был матч чемпионата страны) и за 15 лет интерес болельщиков не угас. Посмотреть на команды пришло 100 тысяч зрителей. В составе «Динамо Ленинград» тогда блистал вице-чемпион Европы Геннадий Еврюжихин. Он открыл счёт на 2-й минуте. Любопытно, что передачу ему сделал Макадест Кузяев, брат деда нынешнего футболиста «Зенита» Далера Кузяева.



3. В 1972 году команды встречались два раза на стадии 1/8 Кубка страны. Первая игра прошла в Сочи, а вторая в Гаграх. В этих матчах вратарь «Динамо Ленинград» Владимир Решетников дважды не смог отразить пенальти в исполнении Павла Садырина – легендарного в будущем тренера «Зенита» и ЦСКА. В первый раз Садырин сильно пробил в правый от себя угол, и Решетников не угадал направление удара. Во втором матче вратарь «Динамо» решил, что Садырин теперь пробьёт в другой угол, но он ошибся – удар был нанесён туда же, куда и в первом матче.

Фото: Из личного архива Павла Садырина

4. Самым результативным игроком кубкового противостояния является Владимир Кулик. 8 мая 1993 года на запасном поле стадиона имени Кирова 21-летний нападающий за 25 минут сумел отличиться трижды. Свидетелей этого события было не так много, на игре присутствовало меньше тысячи человек. Интересно, что все мячи были забиты головой. Дважды партнёру по команде помог Михаил Левин, точно навешивая мяч на Кулика со стандартов. В итоге «Зенит» разгромил «Динамо» со счётом 7:1. Таким образом, этот матч самый результативный матч за всю историю кубкового ленинградского дерби.



5. Последний раз клубы встречались в Кубке России в 2010 году на стадионе «Петровский». «Зенит» выступал в качестве гостевой команды. Мяч, забитый в ворота «Динамо Спб» Максимом Канунниковым на 16-й минуте, болельщики считают самым красивым за всю историю противостояния. Игроки сине-бело-голубых провели красивую комбинацию. Виктор Файзулин отдал передачу на Данко Лазовича, а тот в одно касание переправил мяч за спины защитников – на Канунникова, который элегантно отправил его в угол. В этом же матче Алессандро Розина заслужил статус «самого скорострельного» игрока, забив два гола с разницей в две минуты.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

6. В «Динамо» играли сразу три известных спортивных телекомментатора — Виктор Набутов, Владимир Перетурин и Геннадий Орлов. Последний также поиграл в «Зените».

Воспоминания о дерби

Специально для гостей в день матча на территории стадиона будет организован уникальный ретро «Фан-Променад», посвящённый традициям и истории ленинградского и петербургского футбола. В рамках развлекательной программы будут проходить «Диалоги на Крестовском» с Геннадием Орловым. Он расскажет об истории ленинградского дерби: как зарождалось противостояние и что собой представлял местный футбол. Специально для «Чемпионата» и для тех, кто не сможет попасть на матч, Геннадий Сергеевич поделился самыми яркими воспоминаниями о дерби:



«В 1966 году я пришёл в «Зенит». В конце лета мы играли матч на Кубок обкома комсомола. «Динамо» тогда в чемпионате выступало классом ниже. «Зенит» выиграл 1:0. Затем в 1968 году я уже был в «Динамо», и опять играл на тот же Кубок. Тогда уже «Динамо» обыграло «Зенит» — 3:1. Тренировал зенитовцев Артём Григорьевич Фальян — он после того поражения рвал и метал. Возможно, в силу не столь высокого статуса турнира его игроки попросту не настроились должным образом. Любопытная деталь: гонорар нам платили независимо от результата до матча (каждому по 100 рублей)! Аргументировали так: «Ребята, вы только не бейте друг друга, не калечьте». Но дружеским матч не получался. Для «Динамо» это была возможность проявить себя, что, кстати, будут делать и нынешние динамовцы. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. За любое пижонство могут наказать, такое бывает, и нередко».



«За «Динамо» играло много прославленных игроков, например Михаил Бутусов и Петр Дементьев, — продолжает Орлов. — До войны команда шла вровень с московскими клубами, показывала техничный футбол. Зенитовцы молодцы, что решили провести ретропротивостояние этих двух клубов на новом стадионе. Думаю, что народ придёт на этот матч. Чем больше команд в городе, тем больше возможностей у мальчишек, которые заканчивают футбольные школы в Петербурге. Посмотрите, сколько ребят выпускается в нашем городе, но потом играет за разные клубы РФПЛ. Нужно, чтобы возможности заиграть были здесь, в родном городе, чтобы свои не уезжали, играли дома».

Поделился воспоминаниями и известный питерский журналист Кирилл Набутов, сын советского теле-радио комментатора Виктора Набутова, который защищал ворота «Динамо Ленинград» в 1930-е и 1940-е годы.

«На моей памяти встречи «Динамо Спб» и «Зенита» проходили редко. Сине-белые бултыхались в нижних эшелонах, в классе «Б» — во второй группе, как тогда говорили. «Зенит» был единственной командой в городе, которая играла на высшем уровне. Больше Ленинград не мог себе позволить содержать. Но клубы обменивались между собой игроками. В своё время много футболистов чемпионского состава сине-бело-голубых 1984 года прошло через «Динамо». Например, легендарные игроки Желудков, Дмитриев, Ларионов. В обратном направлении в середине 1970-х был сплавлен игрок сборной СССР Анатолий Зинченко – известнейший футболист, игравший против бразильцев. Он первый советский профессионал, игравший в Австрии, первый легионер! И его в расцвете сил отправили в «Динамо Спб» в низшую лигу только потому, что он просто не понравился тренеру Герману Зонину. Потом из «Динамо Спб» он попал в «Рапид», играл против команд уровня «Барселоны».



У меня есть кинохроника 47-го года — там стадион ленинградского «Динамо», рассчитанный на 20 тысяч зрителей, был битком, люди сидели на деревьях! Вот это ажиотаж».

Почему матч не стоит пропускать

«Динамо Спб» за последние два года совершило скачок. На данный момент команда занимает третью строчку в ФНЛ. Интересно, как будет выглядеть команда, борющаяся за выход в РФПЛ, в матче против завсегдатая элитного дивизиона.

Любопытно будет посмотреть и на тренерское противостояние Роберто Манчини и Александра Точилина, известного в прошлом футболиста московского «Динамо». Будет ли итальянец экспериментировать с составом и какие козыри предъявит молодой российский специалист?

Для тех, кто придёт на стадион, «Зенит» организовал интересную предматчевую программу. Например, можно будет увидеть фильм «Удар! Ещё удар!» о традициях ленинградского футбола, съёмки которого проходили на стадионе им. Кирова. Актёрами выступили игроки «Зенита». Болельщикам предоставят возможность посмотреть на старую форму «Зенита», а в фотозоне любой сможет в ней сфотографироваться. На выставке ретроформы также будет представлен совместный проект «МегаФона» и «Зенит» — «История формы». Также будет открыта концертная площадка — «Live на Крестовском». Там выступит популярная петербургская группа «Пролетарское танго», которая исполнит известные ретрошлягеры и собственные композиции. Рядом со сценой будет построена настоящая Танцплощадка, где каждый болельщик «Зенита» сможет зарядиться лучшими эмоциями перед важным матчем.