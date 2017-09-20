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Текст: Данила Игнатов
Фото: pfc-cska.com

Коробов отпраздновал, как Роналду. ЦСКА тоже вылетел из Кубка

Один пенальти — и «армейцы» снова вне борьбы за кубок после первого же раунда.
20 сентября 2017, среда. 19:40 Футбол
Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
1 : 0 ДВ
ЦСКА
Москва
1:0 – Коробов – 114 (пен)

«В Курск поедет молодёжь, а также те, кто меньше задействован в играх. Думаю, будет вполне боеспособный состав», — сказал Виктор Гончаренко после матча с «Ростовом». На кубковый выезд тренер ЦСКА не взял 8 футболистов основного состава, а также автора двух победных голов в ворота «Амкара» и «Бенфики» Тимура Жамалетдинова. Видимо, молодой нападающий выйдет в старте и в матче против «Динамо».

Зато к «Авангарду» приехал системообразующий футболист нынешнего ЦСКА — Александр Головин. С «Ростовом» он получил четвёртую жёлтую карточку в чемпионате, и в Химках в субботу тоже сыграть не сможет. Но в старте он почему-то всё равно не вышел. Из тех, кто регулярно играет в РФПЛ и ЛЧ, в основе появился Виктор Васин.

Даже зная о том, что Акинфеев с Витиньо на «Трудовых резервах» не сыграют, куряне всё равно заполнили стадион почти полностью. В Курске игру против ЦСКА даже назвали «главным матчем в истории местного футбола». Хотя футбол заданной планке, по крайней мере в первом тайме, вряд ли соответствовал.

За первый тайм команды не создали ни одного момента. Фёдор Чалов и Аарон Оланаре скорее мешали друг другу, чем образовывали пару нападающих. А «Авангард» очень хотел что-то показать, но скорее не мог, привыкая к скоростям Премьер-Лиги.

Во втором тайме и ЦСКА, и «Авангард» показали более осознанный футбол. На 51-й минуте Оланаре даже забил гол после паса Кучаева — но из офсайда. Ещё пару раз курского вратаря проверил Чалов, и опять безрезультатно. Зато «Авангард» под конец основного времени сильно прибавил. Сначала команду выручал второй вратарь Илья Помазун, который неудачно дебютировал за ЦСКА в игре против «Рубина», а затем за молодёжью подчищали Набабкин и Васин.

«Армейцы» заканчивали матч с игроком 1999 года рождения — Наиром Тикнизяном — и в итоге вышедшим на поле Александром Головиным. Но последний момент в основное время создал всё равно «Авангард»: Хызыру Аппаеву оставалось просто попасть в створ, но нападающий и с этим не справился.

В дополнительное время у всех кончились силы. Создавалось впечатление, что обе команды ждали серии пенальти. Но быстрее дождался «Авангард». Набабкин сыграл рукой в своей штрафной примерно таким же образом, как и защитник «Бенфики» неделю назад, а арбитр указал на точку. Дмитрий Коробов пенальти реализовал, а затем отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду. 0:1 — молодёжь ЦСКА не прошла команду ФНЛ, и «армейцы» второй год подряд теряют возможность завоевать кубок уже в первом раунде. Судя по составу, который в Курск привёз Гончаренко, сейчас он команде не слишком нужен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Авангард Курск Кубок России - Футбол
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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