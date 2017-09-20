Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань»

В идеальной ситуации можно было бы высказать запретную мысль, что Кубок России – наименее важный для «Спартака» турнир (хотя, конечно, «все турниры важны» и прочие банальности никто не отменял). И, в условиях крайне ограниченной обоймы, для «Спартака» эта иерархия турниров имеет значение. Тем более теперь, когда ЦСКА показал, что даже с крошечной обоймой можно ухитриться выставить на кубок дубль…

Но. В реальной – ни разу не идеальной – ситуации, Массимо Каррере некуда отступать. Ему нужна победа срочно, сейчас же, и с каждым матчем всё нужнее, и, желательно, не одна. Не важно, над кем и в каком турнире. Поэтому никаких дублёров в кубке. Выигрывать вышли лучшие на данный момент – те, кто за последний месяц одержали одну победу в пяти матчах во всех турнирах.

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Как «Спартак» играет, и как хочет играть

Ситуация диктовала тактику на матч: «Спартак» начал так, как будто собрался забить быстрый гол. Даже быстрая ответная атака Юрия Завезёна и Владимира Обухова на первых минутах ничего не изменила: гости всё время топтались у чужой штрафной. Интересно, что свой лучший момент за 45 минут «Спартак» создал не в позиционной атаке, а после перехвата на своей половине. Прострел Квинси Промеса на Джано Ананидзе, удар – штанга, подбор, удар – штанга. Отличная контратака, в такой игре «Спартак» очень похож на себя прошлогоднего.

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Проблема в том, что контратаки из-за очевидного течения игры были редкостью. А унылые позиционные атаки чаще всего заканчивались дальними ударами, которые… я не закончу эту фразу, попробуйте угадать сами… правильно, шли мимо. Вы знали. Долго доводить атаку до идеального момента для удара, улучшать, ещё какое-то время улучшать позицию – чтобы потом нанести неподготовленный удар из неудобной позиции. Те же Промес и Ананидзе показали, как это делается. Хотя, лучше бы не показывали.

«Кубань» была готова к этому сценарию и играла осмысленно, пытаясь использовать свободные зоны в контратаках. Подчеркну: «пыталась использовать», а не «успешно использовала», это разные вещи. В основном, атаки шли через Завезёна, с Гогниевым в роли конечной станции. Обухов потерялся в игре без мяча.

Когда уже окончательно показалось, что «Спартак» не способен превратить однообразное давление в хоть что-то интересное, Промес забил. Он получил идеальный пас в шаг от Джано и имел достаточно пространства и времени, чтобы подумать о чём-то своём, подготовиться и точно ударить в дальний угол.

«Спартак» выбил «Кубань» из Кубка России благодаря дублю Промеса

Во втором тайме удался быстрый гол. Забавно, но классный момент снова получился после перехвата «Спартака» на своём поле и быстрой атаки. Совпадение, конечно. В принципе, на этом матч можно было заканчивать – учитывая, что последний острый момент «Кубань» создала на 12-й минуте. Когда чемпион выигрывает с таким счётом у команды из низшей лиги не стоит ждать, что игра закрутится. 2:0 за 10 минут до конца матча с аутсайдером. «Спартак» выигрывает. Ну, можно не волноваться, не правда ли? Хотя, стоп. Это же «Спартак». При 2:0 матч даже стал интереснее.

Почти спокойная победа

Сначала Промес снова попал в штангу. Потом Ивелин Попов после эффектного прохода по флангу отдал пас под удар Александру Самедову – чуть сильный, и мяч не лёг на ногу, но момент был классный. И «Кубань» создала голевой момент – матч жил. Завезён протащил мяч и отдал на Гогниева, которого чуть-чуть опередил Селихов. Где была центральная зона гостей? А, неважно. Тут же и Ананидзе во второй раз попал в штангу. У них с Промесом личный счёт стал 2:2. Может, «Спартак» вышел играть в 300?

К сожалению, закончить матч вообще без проблем – просто чтобы показать, что это теоретически возможно – «Спартак» не смог. И дело даже не игре – концентрации, усталости и с чем там обычно у команды Карреры проблемы на последних минутах. На этот раз Промес попросил замену. Он долго объяснял что-то врачу, потом поговорил с тренером – никакой ошибки. Ему понадобилась замена, и покинул поле голландец с трудом, хромая. Если с ним всё нормально, этот матч можно будет назвать обычной рабочей победой чемпиона над аутсайдером. Без треша, скандалов и сверхусилий. Такой победой, которой команде больше всего не хватало.