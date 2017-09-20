Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я

Главный тренер «Спартака» – об отношениях с руководством, игроками и русским языком – на пресс-конференции после победы над «Кубанью».

Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань» Промес: 2 гола и вынужденная замена. На этот раз не по ошибке.

— После матча с «Тосно» у вас был разговор с командой. Как он прошёл, что дал?

— Мы действительно пообщались, выяснили некоторые моменты. Команда никогда не должна расслабляться. Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами из низшего дивизиона. «Кубань» действовала организованно. Это хорошая команда. И подходить к этой игре невнимательно было нельзя.

— Промес сначала праздновал свои голы с командой, а потом бежал к вам. Этим он хотел показать сплочённость?

— Команда была сплочённой всегда. Просто не всегда получается то, над чем работаешь. У нас никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Мы все в одной лодке — побеждаем вместе и проигрываем вместе.

— После матча с «Тосно» ощущения были другие…

— Кто-то донес до прессы, что я сказал после матча с «Тосно». Но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с «Тосно» я не обвинял игроков. Сказал дословно: «Я не могу себе объяснить это поражение, попробуйте спросить у игроков». Я не говорил, что я не причем, а виноваты они. Наоборот, я первый, кто виноват в такой ситуации. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

— Тогда попробуйте объяснить суть тех своих слов.

— В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал так, как, может, и не думал. Имел я в виду следующее: «Ведя 2:0 в большинстве, недопустимо терять очки». Нам всем вместе должно быть стыдно за результат. Согласны ли игроки? Нужно спросить у них.

— Даже при счёте 2:0 сегодня вы не уходили с линии технической зоны. Боялись повторения трагедии с «Тосно»?

— Не только трагедии с «Тосно», но и «Динамо», и ЦСКА. Я старался своим подсказками поддерживать концентрацию игроков на высоком уровне.

— Помимо двух мячей, «Спартак» дважды попал в штангу. Такая реализация – следствие слабой концентрации?

— Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся. Ничего больше сделать мы не можем. Самое главное — создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.

— Видели «Кубань» в деле до сегодняшнего дня?

— Да, мы всегда смотрим матчи ближайшего соперника. В самолёте будем просматривать «Анжи», с которым играть в воскресенье. Если «Кубань» играет не в РФПЛ, это не значит, что её не нужно изучать. Мы всех просматриваем одинаково – будь то «Ливерпуль», ЦСКА или «Анжи».

— Но последнего соперника «Кубани» вы не помните…

— Почему же? Были «Спартак-2», «Енисей». Всего смотрели четыре матча.

— «Спартак» не выигрывал Кубок России 14 лет. Когда это снова произойдёт?

— Мы ставим цель — победить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи.

— Как вам Ивелин Попов на позиции «опорника»?

— Это не его позиция, но сегодня он показал, что может сыграть и там. Сейчас у нас нет «опорников». Приходится просить помощи у игроков других позиций.

— Показалось, что Промес хромал в конце. Что с ним?

— Ничего страшного. Просто усталость. Видимо, он почувствовал дискомфорт. Из-за этого мы его заменили.

— Некоторые конкуренты уже вылетели из Кубка – ЦСКА, «Краснодар». Не повод ли сосредоточиться на этом турнире?

— Приоритет – не только Кубок, но чемпионат с Лигой чемпионов. С теми игроками, которые у меня есть, будем делать всё возможное.

— Массимо, как у вас обстоят дела с изучением русского?

— Я учу русский, но это сложный язык, тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском. Это ведь не заготовишь заранее на бумаге. Эмоции всегда появляются в моменте.