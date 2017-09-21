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Игорь Шалимов
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

ЦСКА и «Краснодар» не выиграют Кубок. «Спартак» идёт дальше, теряя Промеса

Кто продолжит борьбу за Кубок России, где пройдёт финал ЛЧ-2019, кто заменил Мутко в европейском совете ФИФА – в обзоре новостей дня.
21 сентября 2017, четверг. 00:00 Футбол

«Спартак» выбил «Кубань» из Кубка России благодаря дублю Промеса

«Спартак» выиграл у «Кубани» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе первого тайма Джано Ананидзе нашёл в штрафной Квинси Промеса, тот качнул защитника и пробил точно в дальний угол.

В дебюте второго тайма спартаковцы совершили перехват на своей половине поля, Джано тут же сделал длинную передачу вперёд, Промес на скорости ворвался в штрафную и аккуратно перебросил мяч через голкипера.

«Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с победителем матча «Спартак-Нальчик» — «Динамо». «Кубань» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Промес – 45+1, 0:2 – Промес – 52

Промес получил травму бедра в матче «Спартака» с «Кубанью»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму бедра в матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голландский полузащитник, ставший автором дубля, был заменён во втором тайме.

«Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес в кубковом матче с «Кубанью» почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

Завтра голландец пройдёт обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз», — информирует сайт «Спартака».

Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань»
Промес: 2 гола и вынужденная замена. На этот раз не по ошибке.

Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России

Курский «Авангард» в дополнительное время выиграл у ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

Основное время матча завершилась со счётом 0:0. На 114-й минуте последовал удар по воротам ЦСКА, Кирилл Набабкин сыграл рукой, и Сергей Куликов указал на «точку», а Набабкин получил жёлтую карточку. Дмитрий Коробов с 11-метровой отметки уверенно развёл мяч и Илью Помазуна по разным углам.

«Авангард» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Тамбовом», который победил тульский «Арсенал» со счётом 1:0. ЦСКА завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
1 : 0 ДВ
ЦСКА
Москва
1:0 – Коробов – 114 (пен)
Коробов отпраздновал, как Роналду. ЦСКА тоже вылетел из Кубка
Один пенальти — и «армейцы» снова вне борьбы за кубок после первого же раунда.

«Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова

«Ростов» выиграл у «Волгаря» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 22-й минуте Александр Зуев открыл счёт. В дебюте второго тайма Александр Бухаров удвоил преимущество жёлто-синих.

«Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с победителем матча «Факел» — «Амкар», который состоится 21 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. «Волгарь» завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Зуев – 22, 0:2 – Бухаров – 48

«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Тосно» выиграл у «Тюмени» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте Максим Палиенко открыл счёт. Четыре минуты спустя он оформил дубль, удвоив преимущество «Тосно». В дебюте второго тайма Данил Карпов отыграл один мяч.

«Тосно» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая победила «Краснодар» со счётом 2:1. «Тюмень» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 2
Тосно
Санкт-Петербург
0:1 – Палиенко – 34, 0:2 – Палиенко – 38, 1:2 – Карпов – 48

«Краснодар» и «Арсенал» вылетели из Кубка России, уступив «Томи» и «Тамбову»

«Томь» в 1/16 финала Кубка России на стадионе «Труд» обыграла представителя Премьер-Лиги «Краснодар» (2:1).

Все три гола зрители увидели уже в первом тайме. На 24-й минуте Павел Деобальд вывел «Томь» вперёд, но спустя семь минут арбитр Игорь Федотов назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Павел Мамаев (1:1). И всё же до перерыва «Томь» снова забила. На 45-й минуте отличился Александр Соболев – 2:1.

В другом матче «Тамбов» на 90-й минуте вырвал победу у тульского «Арсенала» (1:0). Гол на счету Алексея Скворцова.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Томь
Томск
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Деобальд – 24, 1:1 – Мамаев – 31 (пен), 2:1 – Соболев – 45
Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Тамбов
Тамбов
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Скворцов – 90

«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, «Урал» покинул турнир

В Оренбурге одноимённая команда в 1/16 финала Кубка России встречалась с «Рубином» и уступила со счётом 0:2. Первый мяч забил в первом тайме Егор Сорокин, а окончательный счёт на 90-й минуте установил Максим Лестьенн.

В Костроме «Шинник» принимал «Урал» и добился убедительной победы — 3:0. В составе ярославской команды голами отметились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 – Сорокин – 29, 0:2 – Лестьенн – 90+5
Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Фатихов – 8, 2:0 – Безлихотнов – 44, 3:0 – Крамаренко – 56

«Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»

«Спартак-Нальчик» в серии пенальти выиграл у «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Нальчике на стадионе «Спартак».

Основное время матча завершилось со счётом 0:0, ни у одной из команд не было заметного перевеса. В дополнительное время чуть активнее было «Динамо», но судьбу матча решила серия пенальти. Точнее оказались хозяева — 4:2.

«Спартак-Нальчик» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», который на выезде победил «Кубань» со счётом 2:0. «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше турнира.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
0 : 0 4:2
Динамо
Москва

Сорокин официально избран членом совета ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин официально избран членом европейского совета ФИФА. Такое решение было принято в ходе 13-го внеочередного конгресс УЕФА, который проходит в Женеве. Об этом говорится на официальной странице Европейского футбольного союза в «Твиттере».

Также отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис вошли в состав исполнительного комитета УЕФА.

Напомним, что в июле за включение Сорокина в совет ФИФА выступила бразильская конфедерация футбола.

Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году

Мадридский стадион «Ванда Метрополитано», который является новой домашней ареной испанского «Атлетико», примет финал Лига чемпионов сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» провёл первую игру на стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей, 16 сентября.

Также пресс-служба организации подтвердила информацию испанских СМИ о том, что финал Лиги Европы сезона-2018/19 примет стадион «Олимпийский» в Баку. Ранее столица Азербайджана ещё не проводила матчи такого калибра.

Матч за Суперкубок УЕФА 2019 года пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, который ранее принимал финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Финал женской Лиги чемпионов в 2019 году пройдёт на стадионе «Ференцварош» в Будапеште.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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