ФНЛ унижает Премьер-Лигу. 6 из 10 клубов РФПЛ уже вылетели из Кубка

Коробов отпраздновал, как Роналду. ЦСКА тоже вылетел из Кубка Один пенальти — и «армейцы» снова вне борьбы за кубок после первого же раунда.

Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань» Промес: 2 гола и вынужденная замена. На этот раз не по ошибке.

Сенсация дня (но, конечно же, после ЦСКА)

«Краснодар» приехал в Томск боеспособным, пусть и не основным составом – Мартынович, Рамирес и Каборе, ставшие в нынешнем «Краснодаре» ведущими игроками, разбавляли состав с Адамовым (другим), Грицаенко и Павлом Мамаевым, не выдерживающим конкуренцию за место в основе. Именно Мамаев забил единственный гол «быков» в кубковом выезде, но серьёзной заслуги Павла там, в общем-то, нет. За него всё нарисовал защитник «Томи» Эдвинас Гирдвайнис, умышленно решивший выбить плечом мяч, летевший не в створ ворот. (Не забывайте, что ФНЛ – лучшая лига мира: там в порядке вещей такие решения.) С пенальти Мамаев забил, но с игры не смог придумать ничего острого.

У «Томи» надо обязательно выделить Александра Соболева. Удивительно, почему габаритный форвард не уехал в какой-нибудь добротный клуб Премьер-Лиги летом – Соболев активно вступает в борьбу, хорош на верховых мячах, полезен в подыгрыше и готов завершать атаки сам. Тот факт, что Никита Гвинейский ездил из Томска в «Спартак-2», а Соболев не ездил никуда, нельзя объяснить логически (ну, разве что красно-белым тоже понравилась редкая фамилия Гвинейского). 90 минут Соболева с «Краснодаром» – must-see для любого скаута: молодой форвард забил, сделал голевую скидку на Деобальда и проделал громадный объём работы.

Безнадёга дня

Безнадёжность нынешнего «Динамо» зашкаливает – бело-голубые превзошли всех, кто забил на Кубок России, и вылетели от команды ПФЛ. Нальчикский «Спартак» вышел биться, а «Динамо» вышло катать мячик, и исход оказался немного предсказуемым. Как обычно, Юрий Калитвинцев после матча говорит о преимуществе москвичей, но умалчивает, что даже для ПФЛ скорости, навязанные «Динамо», были средними. План провалился по всем фронтам: перед ЦСКА не удалось сохранить свежими лидеров линий Хольмена и Соу, ползал по полю Вандерсон, который теперь должен заменить Кирилла Панченко, а игра в атаке вызывала исключительно недоумение.

Додавить «Спартак» «Динамо» не смогло, доползло до серии пенальти, а там умудрилось проиграть очень дёшево. Игорь Лещук, считавшийся мастером отражения 11-метровых по динамовской «молодёжке», пропустил 4 из 4, а его молодой товарищ Николай Обольский при исполнении пенальти решил поиграть в Симоне Дзадзу. Самонадеянный разбег с паузой кончился ударом в сторону, в которую вратарь нальчикского «Спартака» Борис Шогенов заманивал Обольского и куда Шогенов прыгнул при каждом из предыдущих ударов. Теперь отставка Калитвинцева становится ещё вероятнее.

Единственные, кто точно извлёк позитив из матча (даже вне зависимости от счёта), – болельщики нальчикского «Спартака». На трибунах они устроили танцы под барабанное соло, и кажется, нет людей счастливее, чем болельщики, готовые слэмиться и радоваться жизни под такой футбол.

Извинение дня

Сливая матчи Кубка России, клубы Премьер-Лиги могут смягчать себе график, давать больше передышки игрокам, но всегда было интересно, как такие клубы пытаются объяснить о бесполезности Кубка фанатам. В ЦСКА даже на словах не скрывают, что их фанаты приехали в Курск зря. Болельщики «Динамо», приехавшие в Нальчик, хотели поговорить с командой после безвольного вылета, но к трибуне подошёл только вратарь Лещук и сказал, что остальным игрокам запретили идти к фанатам. Хорошо летать во Владивосток, когда за тобой на выезд вообще никто не едет.

В этом плане Миодраг Божович, приехавший с «Арсеналом» в Тамбов, был предельно честен. «Мы сегодня очень плохо сыграли, и я хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда и смотрели матч», – сказал тренер. «Арсенал» не приехал откровенно забивать на Кубок, но тоже дал практику некоторым игрокам ближайшего резерва и погорел: «Тамбов» Андрея Талалаева активнее навязывал борьбу и дожал «Арсенал» в концовке. Забавно, но два года назад тамбовчане тоже выбивали «Арсенал» из Кубка России.

Красота дня

«Ростов» выиграл 2:0 в Астрахани, а атакующая тройка Думбия-Зуев-Бухаров нарисовала лучший гол вчерашних кубковых матчей даже без аксакала Калачёва. Комбинация в касание получилась очень симпатичной, но самое удивительное в ней – умный техничный «черпачок» Александра Бухарова в одно касание. Обязательно для просмотра всем, кто продолжает считать Бухарова деревянным игроком: с пасом у Александра и раньше был порядок, но такие передачи видеть от него всё равно непривычно.

Пейзаж дня

Кубок России дарит поводы вспомнить очередную парадоксальную историю из нашего футбола. Ярославский «Шинник» весь сезон не может играть в родном городе, пока закрыты оба городских стадиона, так что домашние матчи «Шинник» вынужден проводить в посёлке Караваево Костромской области. Вид с трибун там очень живописный – стадион стоит в чистом поле.

Неизвестно, как «Урал» добирался до Караваево, но на поле екатеринбуржцы, вышедшие фактически вторым составом, выглядели ватными и проиграли 0:3. А заодно и напомнили, кто такой Никита Безлихотнов. Он считался звездой на уровне «Торпедо», попадал в «Кубань» времён Премьер-Лиги, выделялся бешеной скоростью, но потом затух и начал беспорядочно скитаться по клубам ФНЛ. Александр Побегалов – тренер, способный возвращать потерявшиеся таланты в своё пиковое состояние, и Безлихотнов у Побегалова хорош: «Уралу» он забил, вырвавшись на фланговую подачу, и сам пытался возить «шмелей» типичными для себя скоростными рывками.

Бердыев дня

Один из редких тренеров, чьё отношение к Кубку России не было наплевательским, – Курбан Бердыев. В Оренбурге, где КББ закончил писать свою сказку с «Ростовом», вышел близкий к основе состав «Рубина» с редкими корректировками: например, место в центре защиты во второй раз в сезоне получил Тарас Бурлак, а ворота «Рубина» впервые защищал Сослан Джанаев. Казанцы не позволили себе расслабиться и одержали победу в стиле команд Бердыева: гол со стандарта, спокойное удержание счёта, жалящая контратака в концовке.

Из позитивного – наконец-то в схеме «Рубина» раскрывается Максим Лестьенн. Бельгиец забил, исполнил угловой, кончившийся голомЕгора Сорокина, и был лучшим по объёму ТТД из игроков атаки «Рубина» (58 ТТД, 74% успешных – Жемалетдинов и Азмун отстали далеко). Из негативного – новая травма Олега Кузьмина, только вернувшегося в состав. Ветеран «Рубина» получил лёгкое сотрясение и матч не доиграл.