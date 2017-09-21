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Текст: Сергей Титов
Фото: Дмитрий Шуба, fctomtomsk.ru

ФНЛ унижает Премьер-Лигу. 6 из 10 клубов РФПЛ уже вылетели из Кубка

«Анжи», «Краснодар», «Арсенал», «Урал», ЦСКА и «Динамо» открывают традиционный список наплевавших на Кубок России.
21 сентября 2017, четверг. 08:54 Футбол
Коробов отпраздновал, как Роналду. ЦСКА тоже вылетел из Кубка
Один пенальти — и «армейцы» снова вне борьбы за кубок после первого же раунда.
Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань»
Промес: 2 гола и вынужденная замена. На этот раз не по ошибке.

Сенсация дня (но, конечно же, после ЦСКА)

«Краснодар» приехал в Томск боеспособным, пусть и не основным составом – Мартынович, Рамирес и Каборе, ставшие в нынешнем «Краснодаре» ведущими игроками, разбавляли состав с Адамовым (другим), Грицаенко и Павлом Мамаевым, не выдерживающим конкуренцию за место в основе. Именно Мамаев забил единственный гол «быков» в кубковом выезде, но серьёзной заслуги Павла там, в общем-то, нет. За него всё нарисовал защитник «Томи» Эдвинас Гирдвайнис, умышленно решивший выбить плечом мяч, летевший не в створ ворот. (Не забывайте, что ФНЛ – лучшая лига мира: там в порядке вещей такие решения.) С пенальти Мамаев забил, но с игры не смог придумать ничего острого.

У «Томи» надо обязательно выделить Александра Соболева. Удивительно, почему габаритный форвард не уехал в какой-нибудь добротный клуб Премьер-Лиги летом – Соболев активно вступает в борьбу, хорош на верховых мячах, полезен в подыгрыше и готов завершать атаки сам. Тот факт, что Никита Гвинейский ездил из Томска в «Спартак-2», а Соболев не ездил никуда, нельзя объяснить логически (ну, разве что красно-белым тоже понравилась редкая фамилия Гвинейского). 90 минут Соболева с «Краснодаром» – must-see для любого скаута: молодой форвард забил, сделал голевую скидку на Деобальда и проделал громадный объём работы.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Томь
Томск
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Деобальд – 24, 1:1 – Мамаев – 31 (пен), 2:1 – Соболев – 45

Безнадёга дня

Безнадёжность нынешнего «Динамо» зашкаливает – бело-голубые превзошли всех, кто забил на Кубок России, и вылетели от команды ПФЛ. Нальчикский «Спартак» вышел биться, а «Динамо» вышло катать мячик, и исход оказался немного предсказуемым. Как обычно, Юрий Калитвинцев после матча говорит о преимуществе москвичей, но умалчивает, что даже для ПФЛ скорости, навязанные «Динамо», были средними. План провалился по всем фронтам: перед ЦСКА не удалось сохранить свежими лидеров линий Хольмена и Соу, ползал по полю Вандерсон, который теперь должен заменить Кирилла Панченко, а игра в атаке вызывала исключительно недоумение.

Додавить «Спартак» «Динамо» не смогло, доползло до серии пенальти, а там умудрилось проиграть очень дёшево. Игорь Лещук, считавшийся мастером отражения 11-метровых по динамовской «молодёжке», пропустил 4 из 4, а его молодой товарищ Николай Обольский при исполнении пенальти решил поиграть в Симоне Дзадзу. Самонадеянный разбег с паузой кончился ударом в сторону, в которую вратарь нальчикского «Спартака» Борис Шогенов заманивал Обольского и куда Шогенов прыгнул при каждом из предыдущих ударов. Теперь отставка Калитвинцева становится ещё вероятнее.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
0 : 0 4:2
Динамо
Москва

Единственные, кто точно извлёк позитив из матча (даже вне зависимости от счёта), – болельщики нальчикского «Спартака». На трибунах они устроили танцы под барабанное соло, и кажется, нет людей счастливее, чем болельщики, готовые слэмиться и радоваться жизни под такой футбол.

Извинение дня

Сливая матчи Кубка России, клубы Премьер-Лиги могут смягчать себе график, давать больше передышки игрокам, но всегда было интересно, как такие клубы пытаются объяснить о бесполезности Кубка фанатам. В ЦСКА даже на словах не скрывают, что их фанаты приехали в Курск зря. Болельщики «Динамо», приехавшие в Нальчик, хотели поговорить с командой после безвольного вылета, но к трибуне подошёл только вратарь Лещук и сказал, что остальным игрокам запретили идти к фанатам. Хорошо летать во Владивосток, когда за тобой на выезд вообще никто не едет.

В этом плане Миодраг Божович, приехавший с «Арсеналом» в Тамбов, был предельно честен. «Мы сегодня очень плохо сыграли, и я хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда и смотрели матч», – сказал тренер. «Арсенал» не приехал откровенно забивать на Кубок, но тоже дал практику некоторым игрокам ближайшего резерва и погорел: «Тамбов» Андрея Талалаева активнее навязывал борьбу и дожал «Арсенал» в концовке. Забавно, но два года назад тамбовчане тоже выбивали «Арсенал» из Кубка России.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Тамбов
Тамбов
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Скворцов – 90

Красота дня

«Ростов» выиграл 2:0 в Астрахани, а атакующая тройка Думбия-Зуев-Бухаров нарисовала лучший гол вчерашних кубковых матчей даже без аксакала Калачёва. Комбинация в касание получилась очень симпатичной, но самое удивительное в ней – умный техничный «черпачок» Александра Бухарова в одно касание. Обязательно для просмотра всем, кто продолжает считать Бухарова деревянным игроком: с пасом у Александра и раньше был порядок, но такие передачи видеть от него всё равно непривычно.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Зуев – 22, 0:2 – Бухаров – 48

Пейзаж дня

Кубок России дарит поводы вспомнить очередную парадоксальную историю из нашего футбола. Ярославский «Шинник» весь сезон не может играть в родном городе, пока закрыты оба городских стадиона, так что домашние матчи «Шинник» вынужден проводить в посёлке Караваево Костромской области. Вид с трибун там очень живописный – стадион стоит в чистом поле.

Неизвестно, как «Урал» добирался до Караваево, но на поле екатеринбуржцы, вышедшие фактически вторым составом, выглядели ватными и проиграли 0:3. А заодно и напомнили, кто такой Никита Безлихотнов. Он считался звездой на уровне «Торпедо», попадал в «Кубань» времён Премьер-Лиги, выделялся бешеной скоростью, но потом затух и начал беспорядочно скитаться по клубам ФНЛ. Александр Побегалов – тренер, способный возвращать потерявшиеся таланты в своё пиковое состояние, и Безлихотнов у Побегалова хорош: «Уралу» он забил, вырвавшись на фланговую подачу, и сам пытался возить «шмелей» типичными для себя скоростными рывками.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Фатихов – 8, 2:0 – Безлихотнов – 44, 3:0 – Крамаренко – 56

Бердыев дня

Один из редких тренеров, чьё отношение к Кубку России не было наплевательским, – Курбан Бердыев. В Оренбурге, где КББ закончил писать свою сказку с «Ростовом», вышел близкий к основе состав «Рубина» с редкими корректировками: например, место в центре защиты во второй раз в сезоне получил Тарас Бурлак, а ворота «Рубина» впервые защищал Сослан Джанаев. Казанцы не позволили себе расслабиться и одержали победу в стиле команд Бердыева: гол со стандарта, спокойное удержание счёта, жалящая контратака в концовке.

Из позитивного – наконец-то в схеме «Рубина» раскрывается Максим Лестьенн. Бельгиец забил, исполнил угловой, кончившийся голомЕгора Сорокина, и был лучшим по объёму ТТД из игроков атаки «Рубина» (58 ТТД, 74% успешных – Жемалетдинов и Азмун отстали далеко). Из негативного – новая травма Олега Кузьмина, только вернувшегося в состав. Ветеран «Рубина» получил лёгкое сотрясение и матч не доиграл.

Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 – Сорокин – 29, 0:2 – Лестьенн – 90+5
Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 12:00 МСК
Луч-Энергия
Владивосток
2 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Гордиенко – 20, 2:0 – Маляка – 68
Кубок России. 1/16 финала
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 2
Тосно
Санкт-Петербург
0:1 – Палиенко – 34, 0:2 – Палиенко – 38, 1:2 – Карпов – 48
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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