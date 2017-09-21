Орлов: Дзюба понял — есть конкуренция, теперь он изо всех сил бежит назад

Известный комментатор рассказал о противостоянии «Зенита» и «Динамо», объяснил, почему играть в Питере хорошо, и назвал любимого аргентинца.

Геннадий Орлов не только смотрел со стороны на «ленинградское дерби» – он в нём играл. И рассказал «Чемпионату», как это было.

«Динамо СПб» накажет «Зенит» за любое пижонство»

— Я в этих матчах участвовал дважды – сначала за одну команду, потом за другую, — рассказывает Геннадий Сергеевич. — В 1966 году я пришёл в «Зенит». В конце лета мы играли с динамовцами матч на Кубок обкома комсомола. «Динамо» (Ленинград) в тот момент выступало в турнире классом ниже. «Зенит» победил со счётом 1:0. В 1968-м я был уже в «Динамо», и в матче на тот же Кубок мы обыграли «Зенит» — 3:1. Тренировал эту команду Артём Григорьевич Фальян— он после того матча рвал и метал. Но игроков трудно было настроить.

— Почему?

— Во-первых, не самый высокий статус турнира. Но была ещё любопытная деталь: гонорар (100 рублей) платили до матча, независимо от результата! Аргументировали так: «Ребята, вы только не бейте друг друга, не калечьте». Такой вот матч дружбы.

— Матч дружбы, а тренер соперников рвёт и мечет.

— Дружеским матч не получился. Для «Динамо» это был единственный шанс проявить себя, что, кстати, будут делать и нынешние динамовцы. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать «Зенит» за любое пижонство.

— В советском прошлом «Динамо» представляло собой силу?

— Помню открытие стадиона имени Кирова в 1950 году. Первой игрой на нём было как раз ленинградское дерби. В первом круге «Динамо» выиграло дома 4:0. Зенитовцы хотели реабилитироваться на новом стадионе, но сыграли вничью — 1:1. А уже следующий матч там же при 100 тысячах зрителей «Зенит» проиграл московскому «Динамо» — 2:4. Удивительно, но именно так начиналась история этой арены (стадион «Санкт-Петербург» расположен на месте бывшего стадиона имени Кирова. — Прим. «Чемпионата»). Теперь будет новая история и новая встреча.

— Но всё-таки под ретросоусом.

— Зенитовцы молодцы, сделали прекрасную ретроафишу, предложили «Динамо» сыграть на новом стадионе (номинальными хозяевами будут являться динамовцы. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, народ пойдёт.

«Ленинградское дерби»: как это было и как это будет. Тут много интересного Например, в своё время в победе над «Зенитом» поучаствовал Кузяев. Но не Далер, а его родственник.

— Если только болеть за «Зенит».

— Надеюсь, придут и те, кто помнит «Динамо». Ведь там играло много прославленных футболистов: Михаил Бутусов, позже тренировавший в Ленинграде, знаменитый «Пека» Дементьев, один из лучших футболистов страны 1930-х годов.

До войны команда шла следом за московскими, была лучшей среди не столичных, показывала техничный, комбинационный футбол. В послевоенное время «Динамо» в чём-то опережало «Зенит», но потом команды уже играли в разных лигах.

«Надо, чтобы молодые не уезжали из Питера, а играли дома»

— Считаете целесообразным создавать конкуренцию внутри города?

— Конечно, это преимущество московских команд — их четыре. А было и семь когда-то. Им вообще не надо из Москвы выезжать, всё время как дома. А это многое значит: меньше перелётов, акклиматизации, тренировки в привычных условиях. Да и поддержка дома лучше.

— В Санкт-Петербурге теперь выступает ещё и «Тосно», вторая команда из Премьер-Лиги.

— Это выгодно «Зениту». Играем с ними, считай, два матча дома. При этом вы видели, сколько болельщиков «Тосно» было на матче со «Спартаком»? Пришло около 14 тысяч! Две тысячи из Москвы, но всё-таки 12 своих. Это отличный результат для «Тосно». «Динамо» тоже играет на Петровском, правда, на Малой арене. И сейчас у них будет рекорд посещаемости. Я живу в этом городе, знаю, что у «Динамо» есть болельщики. Традиции живы.

— В конце 50-х годов в Ленинграде был ещё один клуб — «Адмиралтеец».

— Чем больше команд, тем больше возможностей у мальчишек, которые заканчивают футбольные школы в Петербурге. Их больше 10, включая академию и СДЮШОР «Зенита». Вы посмотрите, сколько ребят выпускается, но потом играет в других клубах РФПЛ. Посчитайте, сколько футболистов из Петербурга играет в Премьер-Лиге. Надо, чтобы в Питере были свои команды и молодые не уезжали, а дома играли в футбол.

Сергей Мигицко, Геннадий Орлов и Михаил Боярский Фото: fc-zenit.ru

— Что собой представляет «Динамо СПб» сейчас?

— Тренирует команду Александр Точилин. Не секрет, что «Динамо СПб» создан под эгидой московского «Динамо» (в 2015 году шефство над клубом взял Борис Ротенберг, команда должна была стать фарм-клубом московского «Динамо», но после его ухода с поста президента бело-голубых клуб превратился в самостоятельный проект. — Прим. «Чемпионата»). Там играют такие футболисты, как Ваня Соловьёв — воспитанник московского «Динамо», Олег Власов — воспитанник «Смены», когда-то он играл за «Зенит». В общем, достойная команда.

— Как, по-вашему, может сложиться игра?

— «Динамо» идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую — такие как «Тосно», «Арсенал» или «СКА-Хабаровск», — всегда сражаются до конца. Думаю, «Динамо Спб» окажется крепким орешком и даст бой.

— В последний раз «Зенит» и «Динамо СПб» играли между собой в 2010 году. Вы помните ту игру?

— Да, это было при Спаллетти. Тогда ещё хороший гол забил Канунников после выхода один на один с вратарём. В тот раз на поле было полное превосходство «Зенита». Трудно предсказать, как будет сейчас.

— На ваш взгляд, главный тренер «Зенита» будет экспериментировать с составом?

— Манчини абсолютно непредсказуем. Его отличие от всех остальных — постоянная ротация. Из всех игроков мы не видели в деле только Новосельцева, но у Вани были травмы. Всем остальным он даёт шанс, все играют.

«Кузяев — открытие сезона не только для «Зенита», но и для сборной»

— Кто из аргентинцев «Зенита» нравится вам больше всего?

— Маммана, конечно, очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с «Уфой» — это фантастика. Потрясающий пас в коридор — нужно уметь так исполнить.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ

— Кому из россиян стоит у него поучиться?

— Ерохин, например, тоже видит поле, но исполнительского мастерства пока маловато. Среди игроков атаки у него больше всего брака. Когда Ерохин играл за «Урал», то был центральным нападающим и забивал. За «Ростов» в матче «Зенитом», например, здорово забил. Если он будет точнее и продолжит бить по воротам, то поборется за место в основном составе.

— Кто для вас открытие сезона в «Зените»?

— Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая.

Кузяев: в сборной сыгрался с Миранчуком. Только не знаю, с каким… Полузащитник «Зенита» — о дебюте в сборной, «проставе» за первый гол в карьере за «Зенит» и записках Манчини.

— В последнее время Кузяев присел на лавку.

— Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Ещё появился Ригони, тоже полузащитник.

— Фурсенко молился, чтобы Ригони забил. И он забил «Вардару».

— Хотелось, чтобы он продолжал в том же духе. Дзюба вот тоже забил. Здорово, что Артём в последних матчах стал выходить на поле. Он особенно нужен в условиях российского чемпионата. Защитники здесь выстраивают «автобусы» у своих ворот, и важны габариты Дзюбы.

Фурсенко: испытываю радость — это то, что обещал Манчини! Президент «Зенит» не скрывает эмоций – он очень доволен. Свежие впечатления из Македонии.

«Фурсенко всё время твердил: «Кокорин-Кокорин-Кокорин»

— Какой ключик подобрал Манчини к Кокорину, что он стал лучшим на сегодня российским нападающим в Премьер-Лиге?

— Это заслуга не только Манчини. Особую роль сыграл президент клуба Сергей Фурсенко. Видимо, он переговорил с Сашей и сразу стал его поддерживать, в отличие от многих других. Он всё время твердил: «Кокорин-Кокорин-Кокорин». Сколько тренеров было в «Зените», все вокруг говорили, что Саша способный парень. Я был в их числе. Но ему не хватало правильного вектора в голове. Подсказал ему что-то Манчини или нет, мы не знаем. А может быть, он просто доверил Кокорину — пожалуйста, играй по всему фронту.

— Но всё же в роли центрального нападающего.

— Конечно. Когда играешь в три нападающих, они должны меняться. Совсем недавно у «Барселоны» было сумасшедшее нападение: Суарес, Неймар и Месси. Но всё равно все трое постоянно блуждали с фланга на фланг.

Вопрос дня. Вы в шоке от Кокорина? Александр Кокорин забивает чуть ли не в каждом матче за «Зенит». Вы удивлены?

— Вы считаете, Кокорин и Дзюба — хорошая связка?

— Дзюба для Кокорина хорош чем — с «Вардаром» два мяча Саша забил из-за его спины. Артём понял, что есть конкуренция. Теперь он, потеряв мяч, изо всех сил бежит назад. Пока ему тяжеловато, но он ещё будет полезен. Дзюба неординарен, защитникам трудно против него играть. Он помогает при угловых у своих ворот, почти все мячи наверху выигрывает — это потрясающее качество.

— Какие перспективы у «Зенита» в Лиге Европы?

— Нас ждёт интереснейший матч с испанцами. Я слежу за ними, команда идёт на четвёртом месте в чемпионате (отрыв от находящейся на второй строчке «Валенсии» составляет одно очко, но у команды из Сан-Себастьяна игра в запасе. — Прим. «Чемпионата»). «Реал Сосьедад» проиграл в воскресенье «Реалу», но видно, как быстро его игроки работают с мячом. Даже интересно, как на их фоне будет выглядеть «Зенит».

Как Манчини вписал Дзюбу в футбол «Зенита». Тактика 10-го тура РФПЛ Сине-бело-голубые учатся играть с Дзюбой в атаке, а Массимо Каррера пробует снова исправить ситуацию сменой тактики.

«Зенит» посмеялся над историей о бакланах, теперь с ними фоткаются"

— Стадион «Санкт-Петербург Арена» опять протёк. Это когда-нибудь кончится?

— Таких радостных болельщиков, как сейчас, я ещё не видел в Петербурге. Во-первых, на стадионе много женщин, появились дети. Во-вторых, потрясающе работает клуб перед началом игры — выступают популярные группы, есть променад-зона, где болельщиков разукрашивают в цвета «Зенита».

— А как же ситуация с бакланами, над которой смеялась вся страна?

— Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге всё так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!

Фото: fc-zenit.ru

— И всё же опять протечки.

— Не знаю, что там протекло или нет, но на матч с «Уфой» в понедельник, в 20 часов, при штормовом предупреждении и дожде пришло 30 с лишним тысяч человек. Это о многом говорит. Со «Спартаком» вообще был рекорд — 53 тысячи. И если за один матч клуб может собрать 110 миллионов рублей, то такой стадион — это счастье.

— Чем конкретно вам так нравится эта арена?

— Чёткой логистикой: от трёх станций метро болельщиков везут на бесплатных шаттлах. Так город делает своеобразный подарок зрителям. Налажена дисциплина, всё на высшем уровне. Иностранцы из немецкой телекомпании ZDF, с которыми мы работали во время Кубка конфедераций, были в восторге — лето, эспланада, всё утопает в зелени, красивая дорога, пейзажи. Это ещё предстоит увидеть болельщикам со всего мира по ходу чемпионата мира. Опять же — Финский залив, летающая тарелка…

— Режиссёров трансляции упрекают, что они увлекаются показом стадиона сверху.

— Ну а что — все любят красоту! Стадион хороший, и лифты уже работают, сам пользуюсь. А по центру для болельщиков установлены два эскалатора. Нет, там всё в порядке, всё обустроено. Что касается растрат, этим пускай прокуратура занимается. Самое главное, что поход на стадион для болельщиков — удовольствие!