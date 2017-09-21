Герои кубковой среды, которых вы не знали или подзабыли

ФНЛ унижает Премьер-Лигу. 6 из 10 клубов РФПЛ уже вылетели из Кубка «Анжи», «Краснодар», «Арсенал», «Урал», ЦСКА и «Динамо» открывают традиционный список наплевавших на Кубок России.

Кто: Борис Шогенов.

Где: «Спартак-Нальчик» — «Динамо» (0:0, пенальти – 4:2).

Что: 120 минут на ноль, отражённый послематчевый пенальти.

Борис застал те благословенные времена, когда южный «Спартак» слыл крепким орешком Премьер-Лиги, о который даже фавориты Премьер-Лиги периодически обламывали зубы. Шогенов в тех былинных сражениях не участвовал по молодости лет, но в памяти наверняка зафиксировал. Сегодня нальчане тоже держатся в серединке таблицы – только двумя дивизионами ниже. А непосредственно перед кубковым матчем пережили очередной стресс – смену тренера (Биджиев сдал дела Трубицину). Но если «Динамо» рассчитывало на кавказское гостеприимство на нальчикской поляне, то жестоко просчиталось. И поплатилось за банальную недооценку противника.



Андердог оказал ожесточённое сопротивление столичному гостю, напомнив самого себя восьми-десятилетней давности, лепки мастера Красножана. Одним из главных героев вечера стал вратарь Шогенов. Полудюжиной отражённых ударов с игры он не ограничился и совершил напоследок сейв в серии пенальти. Теперь вместо прогнозированного столичного дерби нас ждёт в 1/8 финала дерби «общественное», красно-белое, чисто спартаковское: Нальчик против чемпиона.

Джано и Квинси играют в «300». Как «Спартак» победил «Кубань» Промес: 2 гола и вынужденная замена. На этот раз не по ошибке.

Кто: Дмитрий Коробов.

Где: «Авангард» — ЦСКА (1:0).

Что: победный гол.

До недавних пор самым примечательным фактом в биографии Коробова был национальный рекорд по продолжительности чеканки мяча – два часа без остановки. С переходом в «Урал» Дмитрий украсил резюме почти тремя десятками матчей и первым голом в РФПЛ, а также участием в кубковом финале, пускай даже в качестве запасного. Специалисты отмечали нестандартную технику и похвальную спортивную наглость хавбека, но для утверждения в статусе новой звёздочки чемпионата этого оказалось недостаточно. «Обрастать мясом» «Урал» отправил Коробова в Курск. Если продолжит в том же духе, как вчера, возвращение в Премьер-Лигу не заставит себя ждать.



Характерный эпизод тоскливого для вице-чемпиона страны вечера: на хронометре 119-я минута, а 87-м номер «Авангарда» агрессивно прёт по бровке на «армейца» Кучаева – и вынуждает фолить. И так – весь матч. С игры участнику Лиги чемпионов Дмитрий не забил – забил с пенальти. Курянам для свершения, возможно, главной сенсации раунда этого оказалось достаточно.

Фото: fc-avangard.ru

Кто: Сергей Крамаренко.

Где: «Шинник» — «Урал» (3:0).

Что: третий гол.



Не только элитные клубы широко ротировали состав в Кубке – Александр Побегалов, например, намедни прибег к аналогичному приёму. Но если «Урал» от перестановок очевидно проиграл, то «Шинник» — безоговорочно выиграл. Итоговый результат не оставляет в этом сомнений.



Побегалову не впервой мастерить новую команду. Летом состав ярославцев изменился на 70%. При такой текучке кадров ожидать от «Шинника» стабильного пополнения очковой копилки пока не приходится, но на локальные подвиги он уже способен. Серию из трёх поражений в ФНЛ чёрно-синие компенсировали болельщикам яркой кубковой победой. «Серёга Крамаренко меня приятно удивил, — признался тренер постфактум. – Первая игра в старте – и все 90 минут на хорошем объёме». Ещё пару лет назад парень за Нальчик во «втордиве» бегал, а теперь девятой команде РФПЛ забивает. Растёт.



Кто: Алексей Скворцов.

Где: «Тамбов» — «Арсенал» (1:0).

Что: гол.

Шла последняя минута основного времени, когда латераль Талалаева Марат Быстров пустился в очередной забег по правой бровке и выкатил мяч в центр чужой штрафной. Неуклюжая попытка Хагуша прервать прострел успехом не увенчалась, и Алексей Скворцов без помех нанёс исторический для «Тамбова» удар. Так далеко по кубковой дистанции юный клуб ещё не заходил – с третьей попытки взял-таки барьер 1/16 финала!

Автор единственного гола постепенно выходит из возраста молодого-перспективного. 26-й год пошёл, а он выше ФНЛ ещё не поднимался. Возможно, с «Тамбовом» и наверстает это упущение – соответствующие устремления у города и клуба, похоже, есть. Главное игровое достоинство Скворцова заключается в его универсализме и исполнительности. Куда бы тренер его ни ставил, на край ли полузащиты, в центр или нападение, Алексей везде добросовестно пашет на благо команды. Против «Арсенала» штатный хавбек исполнил нападающего – и забил третий гол за две с половиной недели! Все эти матчи, заметьте, «горожане» выиграли. Не иначе как «джокер» в колоде у Андрея Викторовича завёлся…

Кто: Александр Соболев.

Где: «Томь» — «Краснодар» (2:1).

Что: гол + пас.

Накопленную за восемь безголевых туров злость на себя и окружающих Соболев выплеснул на одного из лидеров Премьер-Лиги. Все полтора часа на «Труде» почти двухметровый (без пяти сантиметров) сибирский здоровяк прессовал краснодарских защитников – и в конце концов вынудил ошибаться, технически и позиционно. Атака томичей в середине первого тайма была неказиста с виду, но эффективна: «бабах» со штрафного со своей половины поля – скидка – выход один на один. Соболев в ней исполнил роль посредника между своим беком и Деобальдом. Роковой для «Краснодара» удар Александр нанёс на исходе первого тайма. В этом эпизоде защитники южан проявили просто-таки поразительное ротозейство, предоставив единственного чистого нападающего соперника самому себе. Заслуг Соболева это не умаляет: он сыграл, как и должно действовать классической девятке – первым примчал на добивание и протолкнул мяч в сетку.

Александр Соболев, ФК «Томь» Фото: Дмитрий Шуба, fctomtomsk.ru

Любопытно, что свой последний (пока) гол в РФПЛ Александр забил этому же сопернику. Тогда проку от него вышло немного (аутсайдер без шансов «сгорел» – 1:5). Теперь – совсем другое дело. «Томь» идёт дальше, а «Краснодар», по Шалимову, «позорно входит в историю».