Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен

Что произошло?

Победив «Гамбург», «Боруссия» вышла на чистое первое место в таблице Бундеслиги. Более того, Петер Бош стал первым в истории чемпионата Германии новым тренером, который сумел стартовать с пяти матчей без пропущенных мячей (3:0, 2:0, 0:0, 5:0, 3:0). Это достижение ещё удивительнее, если учесть, что «Боруссия» при Боше окончательно превратилась в отряд камикадзе. Голландский тренер, доведший «Аякс» до финала Лиги Европы, пытается совместить в своей работе идеи Йохана Круиффа, Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа времён Дортмунда (надо признать, что последнее пока перевешивает) и возвести их в абсолют. «В „Барселоне“ было правило: игрок не должен держать мяч дольше трёх секунд. Мы, конечно, не „Барселона“, поэтому наше правило немного другое: не дольше двух секунд», — говорит Бош. С такими идеями до спокойного футбола далековато.

Как играет новый Дортмунд?

Занятно, что у «Боруссии» меняются тренеры, но один из основных ключевых моментов в игре остаётся одним и тем же: нужно как можно эффективнее использовать Пьер-Эмерика Обамейянга. Один из самых талантливых, но своенравных топ-нападающих современной игры у Клоппа, Томаса Тухеля и теперь Боша встраивается в определённую модель: сначала с игрой ближе к флангу, затем на больших свободных пространствах, где нужно сделать достаточно длинный рывок, а теперь и с игрой на коротких рывках. Бош много времени уделяет работе с Обамейянгом, потому что понимает, что проблемой Дортмунда всех последних лет был взлом глубоких оборон команд, которые с радостью отдавали «Боруссии» мяч.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Reuters

Это наиболее заметное отличие от того, что имели «шварцгельбен» при Тухеле и тем более при Клоппе. Бесноватым прессингом, когда крайние защитники оказываются у чужих угловых флагов и начинают топтать центральных защитников соперника, в Дортмунде никого не удивить, попыткой максимально использовать мозговой центр в полузащите — после Тухеля тоже.

Что говорит сам Бош?

«У каждой команды есть свой лимит, но мы стараемся раздвигать горизонты», — этот принцип голландского тренера остался неизменным и в Дортмунде. Несмотря на выход в лидеры, Бош критичен к своим игрокам. И не просто критичен: даже после (крупных) побед он находит повод не только для комплиментарных слов, но и для подчёркнутого недовольства. Так, после матча с «Гамбургом» тренер сказал, что ему остались непонятными действия команды в первом тайме, хотя на перерыв Дортмунд уходил, ведя в счёте.

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Томас Тухель тоже выражал недовольство действиями игроков даже после побед, но принципиальное отличие между бывшим и нынешним тренером Дортмунда заключается в том, что Тухель чрезвычайно склонен к рефлексии и резким выводам, а Бош критикует вдумчиво. В «Аякс» его, человека без аяксовского прошлого, брали именно как сильного педагога, способного советом и критикой развить местный детский сад. Похожая задача стоит перед голландцем и в Германии.

Фото: Reuters

Чем может быть недоволен Бош, ведь команда на первом месте?

Для Боша всегда важно сначала отстроить оборонительные действия, которым посвящается много внимания на первых сборах, а затем, примерно через месяц работы, перейти к построению собственного атакующего модуля. Его идея состоит в том, чтобы команду, которой он руководит, не заставили играть так, как выгодно её сопернику.

И в этом причина для недовольства: и с «Фрайбургом», и с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, и в некоторых моментах встречи с «Гамбургом» Дортмунд начинал играть так, как команде менее комфортно. «Никогда нельзя быть довольным всем, но есть и конкретные причины для недовольства. Мы позволили сопернику эффективно разрушать нашу игру. В частности, в первом тайме мы слишком часто использовали длинные передачи для выхода из обороны. Нам пришлось нелегко», — сказал после вчерашней игры Бош.

Недовольство большим количеством лонгболлов — это отсылка к тому самому стремлению заставить играть Обамейянга (и двух инсайдов вместе с ним) на коротких рывках на последней трети поля. Петер Бош, отстраивая свой, новый Дортмунд, увидел в этом возможность для ведения атакующей игры. Пять матчей без пропущенных мячей говорят нам о том, что со строительством обороны всё идёт по плану — теперь на очереди атака, которая должна уметь преодолевать любое по количеству и качеству сопротивление.