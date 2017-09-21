Полная чаша. Как Манчини выигрывал Кубок страны везде, где тренировал

«Зенит» стартует в Кубке России. Петербуржцев должно обнадёживать то, что Манчини побеждал в кубковых турнирах везде, где работал.

Манчини идёт по графику Спаллетти. Но он – не рекордный Лучшие старты тренеров-легионеров в чемпионате России.

Клубы Премьер-Лиги зачастую прохладно относятся к 1/16 финала Кубка России: выставляют едва ли не молодёжные составы и в результате вылетают на первой же для себя стадии турнира. Однако от «Зенита» стоит ждать сегодня серьёзного настроя на петербургское дерби с «Динамо». На это намекает тренерская история Роберто Манчини, завоёвывавшего кубковый трофей со всеми командами, которые он прежде возглавлял. Всего у итальянца шесть таких побед в Италии, Англии и Турции.

«Фиорентина»

Манчини – рекордсмен Италии по количеству завоёванных кубков страны. Шесть раз он выигрывал этот трофей как игрок и ещё четыре в качестве наставника. Первая тренерская победа пришла вскоре после того, как Роберто поменял бутсы на свисток с планшетом. В феврале 2001 года Манчини согласился возглавить «Фиорентину», сменив Фатиха Терима. Испытывавшие проблемы из-за финансового кризиса «фиалки» были далеки от лидирующих позиций в Серии А, однако сумели выиграть под руководством молодого специалиста Кубок Италии. В двухматчевом противостоянии в полуфинале турнира «Фиорентина» переиграла «Милан», а в финале её соперником стала «Парма» Ренцо Уливьери. В первом выездном матче «фиалки» победили со счётом 1:0, а во Флоренции команда Манчини сделала ничью – 1:1. За ту «Фиорентину», в частности, выступали Франческо Тольдо, Анжело Ди Ливио, Руй Кошта, Энрико Кьеза и Нуну Гомеш.

«Лацио»

Летом 2002-го Манчини принимает приглашение «Лацио», приходит на смену Альберто Дзаккерони. В римском клубе Роберто проводит два сезона и на второй из них вновь становится обладателем Кубка Италии. По дороге к трофею «Лацио» выбивает «Парму» и «Милан», а в финале команде Манчини достался в соперники «Ювентус» Марчело Липпи. Под руководством будущего тренера «Зенита» играют Яп Стам, Фернанду Коуту, Синиша Михайлович, Массимо Оддо, Симоне Индзаги. Но героем первого матча на «Стадио Олимпико» становится полузащитник Стефано Фьоре. Его дубль в ворота «старой синьоры» обеспечил «Лацио» солидное преимущество в преддверии ответной игры в Турине. Хотя на своём поле «Ювентус» сумел отыграть пропущенные мячи за 46 минут благодаря голам Давида Трезеге и Алессандро Дель Пьеро, римляне не «поплыли». Бернардо Корради и всё тот же Фьоре забили в ответ. Ничья 2:2 обеспечила «Лацио» победу в Кубке Италии. К слову, на скамейке запасных «Ювентуса» в обоих матчах находился российский полузащитник Виктор Будянский.

«Интер»

Перед стартом сезона-2004/05 Манчини возглавляет «Интер». Интересно, что и в этом случае он заменил Дзаккерони. Роберто очень плодотворно поработал с миланским клубом, в том числе и в Кубке Италии. Чёрно-синие побеждали в этом турнире в первые два года под руководством Манчини. Оба раза в двухматчевом противостоянии в финале соперником «Интера» оказывалась «Рома».

Непредсказуемый бразильский нападающий Адриано помог миланцам одолеть римлян летом 2005-го. Адриано оформил дубль в первой игре на выезде (2:0), а в ответной встрече на «Сан-Сиро» команда Манчини выиграла благодаря единственному голу Михайловича. Через год оппонентом Манчини стал Лучано Спаллетти. В Риме два будущих тренера «Зенита» разошлись миром (1:1), но неделю спустя «Интер» разорвал соперника в Милане. Эстебан Камбьяссо, Хулио Круз и Обафеми Мартинс забили три гола, а «Рома» сумела лишь уйти от крупного поражения в концовке.

В том «Интере» звезда звезду погоняла – нет смысла перечислять всех. Но стоит отметить, что в двух финалах у Роберто сыграли семь аргентинцев. Больше даже, чем в сегодняшнем «Зените»! Правда, следующие два сезона Спаллетти как следует мстил Манчини. Римляне побеждали миланцев в кубковых финалах в 2007-м и 2008-м.

«Манчестер Сити»

Манчини покидает Италию и соглашается в 2009-м на приглашение «Манчестер Сити». За год до того, как выиграть с «горожанами» Премьер-Лигу, итальянский тренер завоевал Кубок Англии. Пожалуй, самым серьёзным испытанием для Роберто был полуфинал, в котором его команда выиграла на «Уэмбли» дерби у «Манчестер Юнайтед» (1:0). Автором победного гола стал полузащитник Яя Туре.

Более того, клиент агента Дмитрия Селюка забил единственный мяч и в финале со «Сток Сити». Ещё в начале своей работы Манчини пошутил, что покинет «Манчестер Сити» через 15 лет с четырьмя кубками Англии. Этого не случилось, однако и одного кубкового трофея тренеру хватило, чтобы поддержать традицию. К сожалению для Манчини, в последний его сезон в Манчестере «горожане» проиграли финал Кубка Англии «Уигану», пропустив гол в компенсированное время.

«Галатасарай»

Итальянский тренер согласился приняться за работу в Турции по ходу сезона-2013/14. «Галатасарай» неудачно стартовал в чемпионате и не сумел догнать «Фенербахче» даже с Манчини, зато Роберто вывел команду из Стамбула в плей-офф Лиги чемпионов и взял кубок Турции. В финале с «Эскишехирспор» золотым для «Галатасарая» стал гол Уэсли Снайдера на 70-й минуте – матч завершился со счётом 1:0. На этом миссия итальянца в Турции завершилась.

Манчини – кубковый тренер. Следующей его целью будет чаша российского производства. Похоже, можно даже не сомневаться, что покидать «Зенит» без любимого трофея он не захочет.